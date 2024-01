¿Quién será el capitán de Alianza Lima? Adrián Arregui opinó sobre esa posibilidad con reflexivo mensaje

Adrián Arregui habló sobre el capitán de Alianza Lima para el 2024. (Depor)

La purga a finales del 2023 dejó libre un puesto importante en Alianza Lima. El volante Josepmir Ballón, quien llevó la cinta de capitán durante más de dos años y conquistó un bicampeonato nacional, se marchó del club y fichó por Universidad César Vallejo. Hasta el momento no se sabe quién será el líder ‘blanquiazul’ en la presente temporada.

Uno de los nombres que se deslizaron para que vista la banda fue Adrián Arregui. Si bien el argentino es uno de los flamantes refuerzos de los ‘íntimos’, ha demostrado su voz de mando en sus anteriores clubes. En esa línea, el mediocampista respondió la consulta sobre si ha conversado con el técnico Alejandro Restrepo sobre asumir dicha responsabilidad.

“No, no, no le he hablado. Hay jugadores que tienen su tiempo aquí, su reconocimiento, soy respetuoso de eso. Yo digo siempre que el capitán se caracteriza por la personalidad y muchas otras cosas que hacen que los demás acompañan, pero la realidad es que los capitanes son todos”, contestó en entrevista con Depor.

Posteriormente, el exTemperley señaló lo que debería hacer el nuevo abanderado de Alianza Lima para alcanzar el éxito. “Uno tiene que hacer sentir capitán al otro también, sino es un juego de egos. Siempre que me ha tocado llevar la cinta, he considerado eso. Hoy tenemos jugadores para que la porten e iremos tras ello, todos como capitanes o subcapitanes”.

Adrián Arregui es uno de los flamantes fichajes de Alianza Lima y firmó contrato por todo el 2024.

¿Quién será el capitán de Alianza en el 2024?

Con la salida de Josepmir Ballón, es la gran duda que tienen los millones de hinchas. Hay dos futbolistas dentro del plantel actual que ya llevaron la cinta en alguna oportunidad. El delantero Hernán Barcos y el arquero Ángelo Campos podrían ser los sucesores del nuevo refuerzo de César Vallejo.

Adrián Arregui habló de Universitario y Sporting Cristal

El volante extranjero también se refirió a los máximos rivales de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal, con los cuales peleará en la Liga 1 2024. Afirmó que no ha visto el estilo de juego de sus futuros contrincantes; pero que compartió con algunos jugadores ‘cremas’ y ‘celestes’, y tiene conocimiento de ambos clubes.

“No he revisado (sus partidos), los conozco, tengo futbolistas que han jugado conmigo y ahora están ahí. Soy de entender el ‘folklore’ del fútbol entre los clásicos, pero mi visión está en lo que viene, partido tras partido, para no irme tan al futuro. En este año, Alianza va a competir y hará todo lo posible para que su gente esté feliz”, contestó.

La competencia en el mediocampo de Alianza Lima

Hoy, sábado 6 de enero, los dirigidos por Alejandro Restrepo afrontaron su primer amistoso de la pretemporada y cayeron por la mínima diferencia ante la selección peruana sub 23 de Guillermo ‘Chemo’ del Solar en el estadio Alejandro Villanueva.

En dicho duelo de preparación, se pudo conocer que el colombiano apostará por un esquema 1-5-3-2, en el cual utiliza dos futbolistas para repartirse el mediocampo. Y es que el exDeportivo Pereira cuenta con muchas opciones para dicha posición.

Pese a que no participó del amistoso con la ‘bicolor’, Adrián Arregui es uno de los que se perfila para ser titular en el equipo ‘blanquiazul’, sin embargo, no la tendrá fácil por los buenos elementos que hay en La Victoria. Jesús Castillo, el único que se quedó de la plantilla anterior, y el joven Catriel Cabellos, procedente de Racing de Argentina.

Asimismo, Restrepo sorprendió al colocar a Ricardo Lagos como interior. ‘Richy’, a lo largo de su carrera, ha jugado por la banda izquierda ya sea como extremo, lateral o carrilero. El ‘cafetero’, tal vez, podría descubrirle una nueva posición al cuestionado futbolista.