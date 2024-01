La reacción de Rosa Fuentes al ser expuesta celebrando Navidad y Año Nuevo al lado de Paolo Hurtado

Rosa Fuentes y Paolo Hurtado se encuentran en el ojo de la polémica. En una reciente entrevista de la empresaria con el programa ‘Todo se filtra’, ella confirmó que celebró Año Nuevo y Navidad al lado del futbolista, esto pese a que supuestamente no se han reconciliado como pareja sentimental.

Ella se vio expuesta por una seguidora de Samuel Suárez, quien le escribió a través de Instagram para contarle este hecho, incluso le dijo al periodista que no creyera en las futuras palabras de la emprendedora, pues seguramente iba a negar todo.

Al verse expuesta, Rosa Fuentes no tuvo más opción que reconocer que era cierto que pasó las fiestas de fin de año al lado del padre de sus hijos. Asimismo, señaló que ellos tienen una casa de playa, por lo que decidieron asistir al lado de sus pequeños; sin embargo, aclaró que en ningún momento estuvieron como pareja.

Rosa Fuentes habla de su actual relación con Paolo Hurtado. (Foto: Captura de Panamericana)

“Sí, claro no solo el Año Nuevo sino la Navidad también. Lo que pasa es que tenemos una casa de playa y estamos con los bebés, si te van a decir eso, yo no tengo por qué ocultarme, no tengo por qué esconderme. Siempre te van a decir ‘están con sus hijos’, pero un tema de pareja, de los dos, eso no hay, no existe”, dijo indignada.

Cabe precisar que Rosa Fuentes había sido cuestionada por presuntamente retomar su romance con Paolo Hurtado, esto luego que ella misma dijera que no había forma en que ella volvería a confiar en el futbolista, pues la traicionó por completo al involucrarse de manera clandestina con la modelo Jossmery Toledo.

“Sigo en lo que dije, me mantengo. Él y yo como pareja no tenemos una relación. Lo que tenemos es una relación sana de padres, una relación cordial donde podemos compartir con los bebés sin ningún problema o alguna discusión de por medio, eso es lo que tenemos”, expresó.

Rosa Fuentes descartó retomar su romance con Paolo Hurtado. (Foto: Captura de IG)

¿Qué dijo Rosa Fuentes cuándo le preguntaron si había perdona a Paolo Hurtado?

Recordemos que en una reciente entrevista con ‘América Espectáculos’, Rosa Fuentes se animó a hablar sobre la actual relación que lleva con Paolo Hurtado. La empresaria sostuvo que se encuentra en proceso de personar al futbolista, por lo que se encuentra llevando terapia psicológica.

“Estoy en proceso. Si uno no lo hace, no puedes avanzar, pero es un proceso, no sé en cuánto tiempo, no hay un límite. Pero yo continúo con mis terapias y sigo adelante, el tiempo lo dirá... El mejor consejo que puedo dar a las personas que pasen por esta situación como la mía, es que definitivamente no seré la primera ni la última, siempre es buena la terapia psicológica, ayuda muchísimo”, sentenció.

“Hay muchas cosas que se tergiversan, pero la realidad es que estoy comenzando el 2024 con todos mis proyectos personales. Él es el padre de mis hijos y eso no lo cambiará nadie. Todavía seguimos siendo esposos, tenemos una relación sana por los bebés. La prioridad es la salud emocional de mis hijos, y eso es lo que estoy manteniendo ahora”, añadió.