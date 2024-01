John Kelvin se lució al lado de Miguel Trauco pese a que Dalia Durán aseguró que el futbolista la pretendía

John Kelvin y Miguel Trauco se lucen juntos. (Foto: Captura de IG)

El cantante John Kelvin y el futbolista de la selección peruana, Miguel Trauco, han dejado atrás sus diferencias previas y compartieron una cordial reunión, como se evidencia en una publicación de Instagram. La fotografía, que muestra a ambos en un ambiente nocturno, marca el fin de un conflicto que surgió hace más de dos años y que involucró a Dalia Durán, expareja del cantante de cumbia. La instantánea fue acompañada por un mensaje de reconciliación.

En las redes sociales, el cantante señaló que este encuentro marca el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, haciendo hincapié en la importancia del perdón y la humanidad.

“La vida siempre se encargará de poner todo en su lugar y siempre podrás aceptar, reconocer y saber perdonar... Un gusto verte Miguel Trauco, cerrando un ciclo y comenzando uno nuevo. Pronto nos volveremos a encontrar”, escribió John Kelvin, quien recientemente cumplió condena.

Por su parte, Miguel Trauco respondió repostando la historia con un mensaje cargado de positividad y fraternidad. “Un gusto verte John! No hay nada mejor que comenzar el año con las vibras positivas. Un abrazo hermano”, expresó el futbolista.

Dalia Durán no cree en lágrimas de John Kelvin. (Capturas: Día D)

La fotografía y los mensajes indican que cualquier vestigio de desacuerdo entre John Kelvin y Miguel Trauco es cosa del pasado y que están dispuestos a mantener una relación amistosa.

Este cambio se da después de que ambos tuvieran una disputa mediática por cuestiones personales relacionadas con Dalia Durán, sumando así un episodio más de figuras públicas que logran resolver sus conflictos en el ojo público.

Las redes sociales de ambos protagonistas reflejaron estos mensajes, permitiendo a los seguidores de ambos testificar este mensaje de conciliación. Este gesto ha resonado entre los seguidores, quienes han visto cómo dos personalidades públicas enfrentadas en su momento por asuntos personales pueden encontrar un punto en común y superar antiguas rencillas.

John Kelvin y Miguel Trauco se lucen juntos. (Captura de IG)

¿Qué pasó entre Dalia Durán y Miguel Trauco?

En año 2021, Dalia Durán contó que cuando ampayaron a John Kelvin en Chiclayo con otra mujer, Miguel Trauco la contactó a través de Instagram para ofrecerle un viaje a Brasil y tener un encuentro íntimo; sin embargo, ella no aceptó, por lo que en los meses siguientes, el deportista le siguió insistiendo, pero esta vez para encontrarse en un lujoso hotel.

“Él me escribe a raíz del primer ampay que sale de John Kelvin en Chiclayo. Nos comunicábamos por WhatsApp, también por un teléfono de Brasil, pero borré todo tipo de comunicación con él. A mí nunca me interesó ese chico... hasta me ofreció viajar a Brasil y muchas cosas, regalos que me traía y tanta cosa”, comentó Dalia en el programa ‘Amor y Fuego’.

Cabe recordar que Miguel Trauco jugó en el Flamengo de Río de Janeiro hasta julio del 2019, y ese acercamiento se habría dado cuando el seleccionado tuvo un quiebre en su relación con su esposa Karla Gálvez. “Una vez hasta me propuso un encuentro en un hotel, el que está en el aeropuerto... pero nunca le recibí nada ni lo vi”, añadió la rubia.