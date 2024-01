Abogado de Paolo Guerrero desmintió a Alianza Lima y acusó “maltrato” y “manoseo” del club contra el ‘Depredador’

Paolo Guerrero no recibió propuesta alguna de Alianza Lima para fichar en 2024, confirmó su abogado Julio García - Crédito: difusión

Con 40 años recién cumplidos, Paolo Guerrero desea continuar con su ya galardonada carrera, y después de culminar su contrato con Liga Deportiva Universitaria de Quito, con la que ganó la LigaPro y la Copa Sudamericana 2023, desea hallar un nuevo club con el que pueda conquistar nuevos trofeos y pelear torneos a nivel continental.

Como cada vez que se encuentra libre, los aficionados de Alianza Lima se ilusionan con ver a uno de sus canteranos debutar por fin con la escuadra de la que es hincha, pero tal como el goleador histórico de la selección peruana adelantó cuando llegó a pasar las fiestas de fin de año al país, su abogado, Julio García, indicó que nadie en tienda ‘íntima’ se contactó con su cliente para incorporarlo al plantel que competirá por la Liga 1 y Copa Libertadores 2024. Además, cuestionó que se exponga su imagen y se genere la percepción equivocada de que él se niega a firmar por el equipo.

“Eso, sin duda, hace que a nivel del hincha las expectativas crezcan y él está vinculado a Alianza Lima, es parte de esa famosa categoría del 84 y hasta está ligado por sangre a Alianza. Siempre se especuló, pero Paolo nunca logró vestir la camiseta de manera oficial y hasta ahora no se ha dado por diversos motivos. Ahora, se especula nuevamente con él por lo que ha pasado, porque es jugador libre, pero lo real es que no hubo acercamiento ni ninguna negociación o intención desde el lado de Alianza Lima. Es importante que se sepa, porque ya es maltrato y queda la imagen como si fuera él quien no quiere jugar por el equipo”, mencionó en entrevista con Depor.

Paolo Guerrero y la contundente respuesta sobre si jugará en Alianza Lima el 2024 | TV Perú Deportes

La frustrada incorporación para el Clausura 2022

A mediados del 2022, Paolo Guerrero se encontraba sin equipo después de desligarse de Internacional de Porto Alegre y fue sondeado por Alianza Lima para disputar el segundo semestre de dicho curso, pero optó por seguir su trayectoria en Avaí de Brasil, con el que terminó descendiendo a segunda división, mientras que los de Matute se coronaron bicampeones nacionales con Guillermo ‘Chicho’ Salas.

En referencia a ello, García Torres negó que el chorrillano haya rechazado una propuesta formal de Alianza, si no que su resistencia respondía a la necesidad de recuperarse de la seguidilla de lesiones que lo aquejaban por dichos años. De igual forma, reveló que la constante mención del tema preocupa al veterano ariete y su relación con la entidad.

“Lo que él dijo en su momento, cuando fue tentado, es que no estaba para jugar en general y quería recuperarse físicamente, que fue lo que hizo. Él jamás le dijo que no a Alianza Lima ni lo haría, es hincha. Siempre lo ha dicho y lo que le preocupa es que todos estos manejos afecten sus relaciones con el club como hincha que es, como capitán de la selección. Es un manoseo a su nombre. Es desgastante para él”, señaló.

A pesar de jugar en sus divisiones menores, Paolo Guerrero nunca debutó oficialmente con Alianza Lima - Crédito: Andina

El futuro de Paolo Guerrero

Por último, el letrado aseveró que ‘Paolín’ ya viene analizando propuestas de otros conjuntos, pero recalcó que desde el Alejandro Villanueva no han sido notificados. “En este momento, Paolo está escuchando ofertas de clubes, claro que las tiene, seguramente ya las está evaluando. No soy el más indicado para adelantarme, pero lo concreto es que entre esas ofertas no ha llegado nada desde Alianza Lima”.