Segunda práctica de Cecilio Waterman en Alianza Lima: toques, definición y tiro al palo

El intenso entrenamiento de Cecilio Waterman en Alianza Lima | Ovación

El atacante panameño, Cecilio Waterman, tuvo su segundo entrenamiento con Alianza Lima. El último refuerzo que se sumó al plantel 2024 generó expectativa por conocer el estilo de juego del ariete. La prensa se dio cita al estadio Alejandro Villanueva el jueves 4 de enero.

Te puede interesar: Vida e infinita tristeza de Cecilio Waterman: su madre lo abandonó de niño junto a 10 hermanos, no comía, robaba y el fútbol lo salvó

Los ‘íntimos’ realizaron diferentes trabajos donde hubo rutinas físicas y con balón. Waterman participó de todas sin problemas, mostró un buen estado a pesar de haberse sumado recientemente al grupo.

En otro momento, el técnico colombiano agrupó a sus jugadores y realizó trabajos de definición. El ‘9′ panameño hizo equipo con Hernán Barcos, Adrián Arregui y Kevin Serna en una serie que requería desplazamiento, control de balón y remates.

Te puede interesar: El polémico comentario de periodista panameño sobre posible fichaje de Cecilio Waterman por Alianza Lima

Waterman pudo anotar varios goles, pero tuvo una oportunidad que su disparo chocó en el palo. Dejándolo con cara de lamento al ver que la pelota no ingresó al arco. Esa jugada fue captada en un video y generó diferentes reacciones en redes sociales.

Delanteros de Alianza Lima 2024

La llegada de Cecilio Waterman se sumó a los atacantes Hernán Barcos, Pablo Sabbag y Juan Pablo Goicochea en la ofensiva de Alianza Lima para la temporada 2024. El panameño tendrá que pelear el puesto en el equipo inicialista del DT Alejandro Restrepo.

Te puede interesar: Alianza Lima halló a su ‘9′ para el 2024: Cecilio Waterman llegó a Perú para firmar su contrato

El abanderado del ataque es el ‘Pirata’, quien empezó el año 2023 como suplente y terminó como pieza indiscutible en el equipo. Celebró 17 anotaciones y terminó como tercer máximo artillero de la Liga 1 de la pasada temporada.

El ‘Jeque’ tendrá su revancha en la presente campaña debido a que una lesión al tobillo lo alejó de las canchas por tiempo prologado. Eso no le permitió mostrarse como hubiese querido y fue uno de los más criticados al no lograrse el tricampeonato. Sin embargo, la directiva victoriana decidió renovarle la confianza y su reto será superar los 9 goles que marcó con la camiseta ‘blanquiazul.

Otra opción es el juvenil Goicochea, quien se encuentra con la selección peruana sub 23 preparándose para el Preolímpico Venezuela 2024. El jugador de 18 años debutó con Guillermo Salas el 2023.

Cecilia Waterman fue anunciado como nuevo refuerzo de Alianza Lima

¿Llegará Paolo Guerrero a Alianza Lima?

Hace unos días atrás, Paolo Guerrero afirmó que nadie de Alianza Lima le había lanzado una oferta a pesar de estar como jugador libre después de su salida de LDU de Quito. “Alianza no me ha hecho llegar nada, creo que no hay interés ninguno, pero no hay problema. Como yo dije siempre, no voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”, comentó el delantero en TV Perú Deportes.

Después de esas declaraciones, se conoció de que Alejandro Restrepo y la gerencia deportiva estaría interesado en reforzarse con el atacante pensando en la Liga 1 2024 y Copa Libertadores. El deseo ya se lo hicieron llegar a la dirigencia y están estudiando esa posibilidad para poder hacer un propuesta formal al seleccionado.

En los próximos días habrán novedades al respecto. Guerrero siempre expresó sus ganas de volver a ponerse la camiseta ‘íntima’, pero por diferentes factores no se llegó a concretar. Se conoció que el capitán de la ‘blanquirroja’ también tiene ofertas del exterior y uno de ellos sería Colo Colo.

Según medios chilenos, el peruano es una opción latente ya que Luis Zubeldía podría hacerse cargo del ‘Cacique’ y lo jalaría para el cuadro ‘mapocho’. Todo dependerá si ambos aceptan el nuevo reto, así como lo hicieron con los ‘albos’, donde salieron campeones de la Copa Sudamericana 2023 y la LigaPro de Ecuador.