Karla Tarazona desmiente romance con su compañero de “Préndete”: “Yo no ‘chabeleo’”

Karla Tarazona desmiente romance con su compañero de “Préndete”. (Composición: Infobae)

Fuertes declaraciones. Karla Tarazona se ha referido a los rumores que la emparejan sentimentalmente con Stiwart Sotomayor, su compañero en el programa “Préndete”. La presentadora ha solicitado que cesen las especulaciones sobre un vínculo amoroso entre ambos, ya que Sotomayor mantiene una relación estable desde hace años.

Ante ello, Tarazona ha pedido respeto hacia su vida privada y la de Sotomayor. Subraya la necesidad de priorizar la profesionalidad y la veracidad ante las conjeturas sin base. La locutora de radio también ha declarado encontrarse tranquila y ha expresado su desinterés actual por entablar nuevas relaciones sentimentales.

“No estoy con Stiwart, él tiene su pareja; así que tampoco me cuelguen santos que no son míos. Es mi compañerito y él tiene novia hace muchos años, así que dejen de involucrarme con él porque estoy tranquila. Además, yo no ‘chabeleo’ jamás. No quiero que especulen cosas que no son ciertas”, sostuvo Tarazona.

Karla Tarazona lamentó las protestas en Lima.

Como se recuerda, Karla Tarazona reveló en una publicación en sus redes sociales que atravesaba un momento complicado, al comunicar conjuntamente con Rafael Fernández su divorcio el 26 de agosto de 2022. El anuncio fue inesperado para la audiencia, dado que su matrimonio civil apenas había alcanzado un año y ocho meses de duración.

Desde ese momento, la exmodelo dijo que se daría un tiempo para volverse a enamorar. “Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, decía en aquella oportunidad en el comunicado.

Karla Tarazona feliz por seguir en “Préndete”

Por otro lado, Karla Tarazona ha expresado su entusiasmo por continuar liderando el magazine junto a Kurt Villavicencio, alias ‘Metiche’, Rocío Miranda, Ducelia Echevarria y Stiwart Sotomayor. La exmodelo señaló que, aunque el equipo no ha disfrutado de vacaciones, valora la estabilidad laboral que representa tener trabajo en el año 2024.

“No hemos tenido vacaciones, pero estamos felices de trabajar y seguiremos dando mucha diversión al público”, sostuvo la conductora sobre la conducción del programa de Panamericana televisión.

Karla Tarazona no explica qué motivo tiene su exesposo para hacerle 'reglaje'. (Foto: Captura de Préndete)

Karla Tarazona confiesa que conoció a alguien en el 2023, pero que no funcionó

Karla Tarazona comentó a un medio conocido que el 2023 volvió a darse una oportunidad en el amor, pero que esta no funcionó. Como se sabe, la última pareja conocida de la conductora de TV fue el empresario Rafael Fernández, con quien terminó en agosto del 2022, debido a incompatibilidad de caracteres.

“Lo intenté en el 2023 y no funcionó. En el 2024 no estoy pensando que voy a volver a intentar, solo dejo que las cosas pasen como tienen que pasar. Si aparece alguien, chévere, si no seguiré con mi vida”, declaró Karla Tarazona para Trome.