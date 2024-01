Canal confirmado que transmitirá Universitario vs César Vallejo en la Noche Poeta 2024

Canal TV confirmado que transmitirá Universitario vs César Vallejo en la Noche Poeta 2024.

La primera prueba de fuego de Fabián Bustos está a punto de llegar. El nuevo técnico de Universitario de Deportes hará su debut frente a César Vallejo en la Noche Poeta 2024. Los ‘cremas’ serán los rivales de los trujillanos este martes 9 de enero a partir de las 19:00 horas en el estadio Mansiche.

Este encuentro será el primer amistoso de los ‘merengues’ después de varios cambios importantes en el plantel campeón de la Liga 1 2023. Los de Ate sufrieron las salidas de José Carvallo, Piero Quispe, Emanuel Herrera, Alexander Succar y Jorge Fossati.

El DT uruguayo decidió partir para hacerse cargo de la selección peruana, esa fue la razón que marcó la llegada de Bustos. Hay mucha expectativa por conocer el estilo de juego del argentino y ver en acción a los nuevos refuerzos.

La ‘U’ presentó a tres jales de manera oficial hasta el momento: Christopher Olivares, Sebastián Britos, Diego Dorregaray. Los tres ya trabajan en la pretemporada y están preparándose al máximo para sacar un buen resultado en Trujillo. Podría ser el primer triunfo de Bustos en el año del centenario.

Fabián Bustos continúa con los entrenamientos al mando de Universitario de Deportes.

¿Qué canal transmitirá la Noche Poeta 2024?

Los hinchas podrán disfrutar del vibrante partido entre César Vallejo y Universitario de Deportes. El canal encargado transmitir el encuentro será Liga 1 Max a través de sus diferentes operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, entre otros.

Además, podrás seguir el choque por Liga 1 Play, la plataforma streaming que cuenta con un pago mensual de S/. 59.90 soles. Y también verás las incidencias por Infobae Perú con toda la previa, el minuto a minuto, goles, palabra de los protagonistas, y mucho más.

Cómo quedó la última Noche Poeta 2023

César Vallejo ya tuvo a Universitario de Deportes como rival en su presentación oficial, fue la temporada pasada. Los ‘cremas’ lograron aguarle la fiesta a los ‘poetas’ por 2-0 con goles de Luis Urruti y Andy Polo. Ese ecnuentro se llevó a cabo en enero del 2023 y se disputó en el estadio Mansiche.

Ahora los trujillanos tendrán la oportunidad de jugarse su revancha y hacer respetar su casa. Roberto Mosquera utilizará una sorpresiva alineación. José Carvallo en el arco; Geisson Perea y Alec Deneumostier como centrales; Nilson Loyola y Johan Madrid serán los laterales; Carlos Ascues y Josepmir Ballón se estarán en el mediocampo; Jairo Vélez y Cristian Benavente por las bandas; Óscar Barreto como engache; y Yorleys Mena será la carta gol.

Universitario de Deportes enfrentó a Cësar Vallejo en la Noche Poeta 2023.

Los refuerzos de César Vallejo 2024

Roberto Mosquera está armando un equipo de ensueño para afrontar la temporada en la Liga 1 y Copa Sudamericana. Sumó jugadores claves en su plantel como José Carvallo, el exarquero de Universitario de Deportes decidió dejar Ate para mudarse a Trujillo de manera sorpresiva. Los ‘cremas’ intentaron retenerlo, pero ya tenía en mente continuar su carrera en el norte del país.

Otra pieza importante que se puso la camiseta de los ‘poetas’ es Josepmir Ballón, el capitán de Alianza Lima no estaba en los planes y la directiva victoriana decidió no renovarle. El mediocampista no tardó mucho para conseguir nuevo equipo.

Y no es el único ‘blanquiazul’ que estará a mando del técnico nacional, pues se confirmó la llegada de Cristian Benavente. El ‘Chaval’ se jugará su revancha con Vallejo debido a que no pudo jugar toda la campaña 2023 con los ‘íntimos’ porque tuvo una recuperación prolongada tras su operación a la rodilla. Se especuló que su futuro estaría en el extranjero, sin embargo continuará en el fútbol nacional.

La lista de jales los completan Alec Deneumostier, Nilson Loyola, Óscar Barreto, Gerson Barreto, Pierre da Silva, Geisson Perea.

César Vallejo confirmó el fichaje de Cristian Benavente para el 2024.

