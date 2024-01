Congresistas se pronuncian tras anuncio de la supuesta renuncia del ministro de Economía, Alex Contreras

Alex Contreras habría renunciado como Ministro de Economía y Finanzas tras reunión de Boluarte con otras opciones. Composición Infobae

La permanencia del actual titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en el cargo, lleva toda la mañana de este jueves 4 de enero pendiente de esclarecerse. Luego de que el medio La República anunciara que el funcionario había puesto su cargo a disposición del Gobierno de Dina Boluarte, una corriente de expectativa y, en algunos casos, alegría, se ha formado alrededor de un eventual cambio en el Gabinete de Alberto Otárola; y algunos miembros del Congreso no han tardado en pronunciarse ante el hecho.

Rosangela Barbarán critica a Contreras: “Su renuncia ha sido la mejor decisión”

Uno de los primeros legisladores que saludaron la decisión de la salida de Contreras, fue la congresista perteneciente a la bancada de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán. La legisladora no evitó a mostrar su conformidad con el hecho que en la actualidad no termina por esclarecerse y que, de confirmarse, podría acarrear un cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas.

Por medio de su cuenta de Twitter, Barbarán aseveró que la presunta renuncia de Alex Contreras “ha sido la mejor decisión frente a los pésimos resultados y la recesión que intentó ocultar”. En ese sentido, la legisladora fujimorista no solo celebró el presunto cambio que en la actualidad no ha sido confirmado, sino que incluso recomendó que “ el Gobierno debe designar a un profesional de experiencia y renombre que brinde señales de confianza y pueda mover el timón fiscal frente a la crisis.

Rosangela Barbarán criticó a Alex Contreras. Captura Twitter.

Alejandro Cavero insiste en salida de Contreras: “No está a la altura”

Otro congresista que a la fecha ha mostrado su respaldo al anuncio de posible renuncia de Alex Contreras es el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, quien ha detallado que el titular del Ministerio de Economía y Finanzas “no está a la altura”.

“No estaba a la altura del cargo. Necesitamos a una persona profesionalmente competente, una persona política. Fue una persona con exceso de gasto corriente y de populismo. Frente a la recesión, no ha sabido darle las señales adecuadas al sector privado, que es el que finalmente impulsa y reactiva la economía. Creo que le faltaba peso político y liderazgo. Espero que la presidenta Dina Boluarte pueda escoger a un economista de trayectoria”, aseveró el legislador en declaraciones para Canal N.

El congresista Alejandro Cavero indicó que "existen mejores cuadros" para dirigir el Ministerio de Economía y Finanzas. | Canal N

Carlos Anderson apoya renuncia: “mordió la mano que le dio de comer”

Junto a Barbarán, el congresista no agrupado, Carlos Anderson, también se pronunció ante el anuncio; afirmando que la salida del ministro Alex Contreras del Gobierno de Boluarte se dio “luego de una gestión desastrosa”. Como se sabe, el legislador ya había sido crítico con el titular del MEF desde que este anunció oficialmente que el Perú se encontraba pasando por un periodo de recesión.

En sus declaraciones emitidas por su cuenta oficial en Twitter, el congresista señaló irónicamente que el ministro Contreras renuncia al cargo que le fue conferido “con estilo”. “Mordiendo la mano que le dio de comer, acusando al régimen de falta de transparencia”, cuestionó. Aun así, el legislador añadió que “su salida, sin embargo, es insuficiente para recobrar la confianza en un gobierno por demás incompetente”.

Bien es sabido que el rechazo de Anderson hacia la gestión de Contreras y al mismo Gobierno de la presidenta Dina Boluarte era claro. Poco antes de concluir la legislatura del año pasado, el parlamentario no agrupado presentó una moción de censura en contra del renunciante ministro. Como si esto no fuera poco; contra el titular del Ministerio de Economía y Finanzas también se planteó la posibilidad de una interpelación tras el lamentable retroceso de la economía en el último año.

Idas y venidas sobre la renuncia de Alex Contreras

La crisis económica también es política, señalan expertos. ¿Cómo un Perú en recesión con indicadores rojos puede afrontar el 2024? - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Felipe Restrepo Acosta

El último miércoles 3 de enero, llamó la atención una serie de reuniones mantenidas por la presidenta Dina Boluarte. Como se indica en el sitio de Transparencia del portal oficial del Gobierno, la jefa de Estado sostuvo un encuentro la noche del miércoles 3 de enero con dos antiguos titulares del Ministerio de Economía. Los exministros son Luis Carranza, quien ocupó dos veces la cartera del MEF en la segunda administración de Alan García, y José Arista, que se desempeñó como ministro de Economía por un período menor a una semana a raíz de la crisis en el gabinete de Manuel Merino.

Como resultado de este hecho, fuentes de Infobae Perú detallaron que el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, redactó una carta de renuncia dirigida a Boluarte Zegarra, a fin de que esta lo aparte del cargo a la brevedad posible; no obstante, hasta la fecha no se ha aclarado la situación del renunciante ministro ante su cartera. Una segunda fuente de este medio afirmó incluso que el Ejecutivo estaba evaluando rechazar la propuesta de Contreras; mientras tanto, no se ha formulado un anuncio oficial respecto a estos trascendidos.