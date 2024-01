Milett Figueroa recibe el apoyo de sus fanáticos al ser eliminada de ‘Bailando 2023′: “Hoy te toca cuidar de ti”

Milett Figueroa es alentada por sus seguidores tras ser eliminada de "Bailando 2023".

Buena voz. Tras el anuncio de Ángel de Brito sobre la eliminación de Milett Figueroa de ‘Bailando 2023′, reality argentino presentado por Marcelo Tinelli, a causa de una lesión por un golpe en un ensayo, su base de seguidores se ha volcado en redes sociales para seguir de cerca la evolución de su estado de salud.

Ante ello, los seguidores de la modelo, tanto peruanos como argentinos, le han brindado su solidaridad inquebrantable, alentándola a que se tome el tiempo requerido para una recobración plena. Han hecho llegar su respaldo por medio de mensajes en Instagram, enfatizando que es fundamental que la exconcursante del reality show haga una pausa en sus compromisos para asegurar una óptima recuperación.

“Sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y amor, hermosa. Donde te lleve el destino, estaremos contigo. Eres una mujer luchadora que no se rinde fácilmente, resiliente y siempre saliendo adelante ante cualquier dificultad en tu camino”, dice en un inicio la publicación del Fandom de la modelo peruana.

Milett Figueroa recibe el apoyo de sus fanáticos por lesión: “Hoy te toca cuidar de ti”. (Captura: @team.milettygabriel)

“En esta ocasión no será diferente; hoy te toca cuidar de ti y de tu salud, que es lo más importante. Ya vendrán más y mejores cosas, porque esto no se queda aquí. Aún hay muchos lugares en el mundo que puedes conquistar porque tienes todo para lograrlo. Te amamos. Del Perú para el mundo, nuestra reina bonita”, agrega el comentario compartido por la exintegrante de “Esto es Guerra” en sus historias de Instagram.

“Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no planeamos y nos obligan a tomar decisiones que no son las que queremos, en este caso tu lesión, hermosa, la cual no es tu culpa. Te sigo desde el 2013 en EEG y sé lo mucho que valoras tu trabajo y los proyectos de lo que formas parte, lo determinada y profesional que eres en todos los aspectos y el corazón que le pones. Me imagino lo frustrada y enojada que estás contigo misma, pero en este caso prioriza tu salud que es lo más importante, acá está tu fandom que siempre te va a estar apoyando y acompañándote en cada proyecto y paso que das te amamos”, se lee en otra publicación de su fandom.

Es relevante señalar que Marcelo Tinelli destacó recientemente que el tratamiento y las recomendaciones de los profesionales de la salud jugarán un papel decisivo en la posibilidad de que Milett Figueroa retome su participación y desempeño en el programa. “Tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el doctor Furman hoy... No sé cómo va a seguir. No sé si va a poder bailar el próximo ritmo”, dijo el conducto en aquella oportunidad.

“Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos, anoche, pero me estuvo contando que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, agregó el presentador de “Bailando 2023”.

Marcelo Tinelli cambia las reglas de “Bailando 2023” tras lesión de Milett Figueroa

Hace poco, Marcelo Tinelli volvió a referirse a la salud de Milett Figueroa y detalló que no puede moverse y mucho menos bailar, por lo que tocará ver cómo sigue para la competencia que entra ahora en su etapa final. “Así estén enfermos, falten o lo que sea, no va a haber reemplazo para nadie. Lamentablemente, el que llegue bien, que llegue, porque no tenemos más tiempo”, sentenció.

“Vamos a establecer un criterio de aquí en más. Estamos en los últimos 24 programas del certamen, tenemos que tomar una decisión firme. Los reemplazos ya están puestos”, mencionó Tinelli.