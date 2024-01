Año nuevo, técnico nuevo: el esperanzador inicio de Jorge Fossati al mando de la selección peruana

Jorge Fossati asume el mando de la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol.

Entramos a un nuevo año, que será bisiesto y tendrá amplia carga deportiva, sobre todo para la selección peruana. Esta vez, la ‘blanquirroja’ se robará los focos por un motivo en particular: el estreno de un nuevo comando técnico liderado por el veterano estratega Jorge Fossati.

A sus 71 años, una edad verdaderamente avanzada para cualquier profesional que -por lo general- invita a reflexionar los espacios más importantes de la vida desde un cuartel de invierno, el ‘Flaco’ aceptó un nuevo desafío en su dilatada carrera para demostrarse a sí mismo, y a todos los seguidores del fútbol del continente, que aún está vigente y cuenta con todos los conceptos modernos en su pizarra.

Fossati llega a la selección peruana después de haberse coronado campeón de Liga 1 con Universitario. - Crédito: Liga Profesional de Fútbol

Me atrevo a felicitar a Fossati por el valiente paso que ha dado, pues pudo haberse mantenido en su zona de confort con Universitario de Deportes, donde se hizo un nombre en la historia del club al haber ganado el campeonato nacional 2023 en una final memorable contra Alianza Lima, en el estadio Alejandro Villanueva, enfocándose en el centenario institucional con la mirada puesta en un bicampeonato y un buen hacer en la Copa Libertadores 2024.

Sin embargo, siguiendo sus principios netamente uruguayos -plasmados en aquella frase icónica para nosotros los peruanos: “El club más importante de un país es la selección”-, el ‘Míster’ atendió el llamado desde la Federación Peruana de Fútbol, entre medias con un viaje sorpresivo del director Juan Carlos Oblitas, se puso en contacto con su agente para desvincularse de la ‘U’ y aceptó orgullosamente la propuesta para suceder a Juan Reynoso en el banquillo de la ‘bicolor’ con el firme propósito de levantar al grupo, desde lo deportivo y moral, y encarrilarlo hacia zonas nobles en la clasificación al Mundial 2026.

Jorge Fossati fue presentado como nuevo DT de la selección peruana.

La principal tarea de Fossati: encauzar la recuperación de Perú

Nuestra selección no arranca bajo ninguna circunstancia. Han pasado seis fechas eliminatorias y la ‘blanquirroja’ ni siquiera ha podido ganar un partido totalizando cuatro derrotas y tan sólo dos empates arrojando dos unidades de dieciocho posibles. A ello se suma de que no brilla como antes, aunque aún cuenta con vida en el circuito gracias a los recientes cambios FIFA.

En medio de esa turbulenta situación llega Jorge Fossati. Aparentemente es un alivio temporal, pero si la andadura de su proyecto avanza según lo previsto desde la FPF, entonces la alegría se instalará en toda la nación. Eso sí, para que el plan tome forma primero se deberá aprovechar al máximo los desafíos venideros.

En marzo habrá dos fechas de amistosos internacionales claves para atestiguar la mano del entrenador uruguayo. Hay algunos rumores que indican que los rivales serán del primero orden europeo. Mejor imposible, pues será un auténtico termómetro para medir las aptitudes de Jorge y cómo ha calado en un equipo que, a simple vista, no tendrá mayores cambios. Aclaro que ese apartado no es un problema, dado que nuestros efectivos en un buen estado de forma e inyectados de confianza pueden alcanzar niveles importantes; ya lo hemos visto en procesos anteriores.

La selección peruana se mantuvo en el último lugar de las Eliminatorias 2026 tras el empate de local con Venezuela. - créditos: Getty Images

Pero me atrevo a brindar un consejo para Fossati: al tiempo que se conforme el plantel, que no deje de observar al contingente legionario emergente. Como lo fue Oliver Sonne en su momento. Y hablando del lateral del Silkeborg IF, ojalá le dé pista inmediatamente para sumar un elemento relevante más. Tal vez ni él mismo advirtió el fenómeno que generaría ni bien pisó el Perú.

Sin duda, la labor del ‘Flaco’ será muy exigente. Pero su profesionalismo contrastado da un aire de tranquilidad para lo que viene como es la Copa América, el resto de juegos preparatorios y la reanudación de las Eliminatorias Norteamérica 2026. Con todo ese intenso programa, Fossati se pone manos a la obra en un esperanzador 2024.