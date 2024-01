“Alejandro Soto debe largarse inmediatamente”: cusqueños rechazan presencia del presidente del Congreso

Presidente del Congreso es rechazado en su región. | Cusco en Portada

Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) es uno de los funcionarios más polémicos y cuestionados que ha ocupado la Presidencia del Congreso de la República. Entre sus acusaciones, se encuentran los delitos de plagio, estafa, enriquecimiento ilícito, difamación, entre otros. Tan es así, que ni siquiera en su propia región, Cusco, es bien recibido.

Durante su ingreso a la Corte Superior de Justicia de Cusco (CSJC) por la Apertura del Año Judicial 2024, los presentes no dudaron en abuchearlo, además de gritarle frases como “corrupto y traidor”. Debido a los protocolos establecidos, el titular del Parlamento tuvo que voltear y saludar a todos, pese al evidente rechazo.

“No es bienvenido, por lo menos por mi parte y la gran ciudadanía. Debe irse a otro sitio, este señor es totalmente negativo para el Cusco. Solamente busca sus intereses y defender sus terrenos, sus propiedades, pero al Cusco no le sirve para nada. Debe largarse inmediatamente”, mencionó uno de los hombres consultados por el medio Cusco en Portada.

¿A qué propiedades se refiere?

Ente sus múltiples cuestionamientos, se conoció que el titular del Poder Legislativo adquirió una lujosa casa de más de 200 mil dólares tras presuntamente estafar a la empresa Waynapicchu al venderles un terreno por 265 mil dólares, pese a que lo había adquirido meses atrás por solo mil.

Si bien la compañía denunció al parlamentario por estafa y falsedad genérica, ya que no solo sobrevaloró el precio, sino el área del terreno, el caso fue prescrito gracias a la aplicación de la Ley 31751, que él mismo impulsó desde el Congreso. De esta manera se salvó de ser sentenciado a ocho años y ocho meses de pena privativa de la libertad.

Por si no fuera poco, el extinto programa Al estilo Juliana reveló que Soto construyó un edificio de cinco pisos, pese a que la norma solo permite dos niveles, en medio de un sitio arqueológico protegido.

“Las anteriores gestiones no han hecho una fiscalización correcta, se han construido sin licencias de edificación ni permiso de la municipalidad distrital. Esas edificaciones están en falta y lo que podemos hacer es notificarlas y seguir un proceso sancionador. Incluso, hasta se podría llegar a la demolición de esos inmuebles”, declaró el ingeniero Romero Hinojosa, subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la comuna.

Además, al ser consultado, el exalcalde de Yucay, Lecadio Madera, admitió que el legislador intentó buscarlo y hacerle una propuesta cuando se inició un proceso sancionador en su contra.

“Yo ya encontré así [el edificio]. Si no lo hubiera encontrado así, sobre mi cadáver hubiera construido […] Me buscó, cosa que no acepté, porque si aceptaba legalizaba las construcciones y aparte cometía delito”, dijo.

Otras polémicas

Infobae Perú accedió a la tesis de doctorado de Alejandro Soto, titulada “La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia”, y reveló que, de acuerdo al software académico antiplagios Turnitin, tiene un 67 % de similitudes con otros textos.

Además de errores ortográficos, problemas de sintaxis y poco aporte al conocimiento, confirmamos que el 38% del documento total corresponde a plagios burdos de artículos académicos correspondientes a los abogados Carlos Urquizo Maggia y Julio César Castiglioni Ghiglino, los mismos que reconocieron sus artículos.

“Además de estar plagada de una serie de errores autográficos, que ninguna investigación seria puede tener, en efecto hubo ahí un tema de plagio, de un trabajo de investigación que yo realicé muchos años atrás sobre responsabilidad civil extracontractual. Qué pena que no cumpla con criterios básicos. Como letrado que es él, conoce bien de que el plagio es un delito que afecta a la persona que hace una investigación, no solo a nivel moral, sino patrimonial”, declaró Carlos Urquizo a Infobae Perú.

“¿Cómo es posible que un abogado, el presidente del Congreso, incurra en estas prácticas? Es un plagio burdo, yo estaría dispuesto a esclarecer públicamente y debatir con él sobre los alcances de la investigación que copia textualmente y, que yo sé, es mía. No hay mayor duda de que no existe ápice de su opinión, de un análisis propio”, agregó Castiglioni en conversación con este medio.