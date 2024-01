Mr. Peet indignado por no recibir ninguna nominación en ‘El Gran Chef Famosos’: “Si lo hacían yo arrasaba”

Mr. Peet indignado por no recibir ninguna nominación en ‘El Gran Chef Famosos’ | Mr. Peet Channel. Youtube

Mr. Peet desató toda su indignación luego de enterarse que el programa ‘El Gran Chef Famosos’ no lo nominó en ninguna categoría de ‘El cucharón de oro’, concurso que premió a los participantes que protagonizaron los mejores momentos en el transcurso del concurso culinario.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’: Santi Lesmes no pudo contra Junior Silva y es eliminado de la competencia

En su podcast ‘Madrugol’, el periodista deportivo comentó fastidiado: “No me nominaron porque si lo hacían me lo llevaba todo. En todas yo arrasaba”. Luego, enumeró las categorías que hubiera ganado en caso de haber sido tomado en cuenta por la producción.

“¿Quién tuvo mil chapas? Yo. ¿Quién tuvo más noches de eliminación? Yo. ¿Quién tuvo más triunfos en las noches de sentencia? Yo. ¿El chef más soberbio? Yo. ¿La pareja sensación? Ya saben quién fue, todo lo demás es armani. ¿Quién quemó un aguadito? Yo. ¿El prefiero de los niños y de las amas de casa? Yo. Yo barrí en todas las categorías”, expresó Peter Arévalo.

Mr. Peet formó parte de la segunda temporada de 'El Gran Chef Famosos'. (Carlos Fernández C./Infobae)

Asimismo, Mr. Peet indicó que su eliminación fue la más dolorosa que haya sucedido alguna vez en la historia de ‘El Gran Chef Famosos’. “Mi despedida generó un duelo nacional… hasta diría que internacional porque no saben de donde me escribían lamentando mi eliminación. Fue un duelo nacional”, sostuvo.

“Es que yo soy el mejor chef que pasó por la cocina de ‘El Gran Chef’, ¿a ustedes les queda alguna duda eso? ¿Quién te hace una gráfica de un patarashca? Ni Bocchio. Así que no necesito que me pongan en los premios, yo estoy en sus corazones”, añadió el conductor de ‘A presión’.

Mr Peet no está en la quinta temporada del concurso culinario de Latina TV.

Ganadores de los premios ‘El Gran Chef Famosos’

- El más pepa: Renato Rossini Jr.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ usó una especie protegida de rana para una receta: la protesta de Serfor

- Crush del pueblo: Milett Figueroa

- El galán otoñal: Renato Rossini

Te puede interesar: José Peláez revela cómo lo contactaron para que pase casting para ‘EGCF’: “En mi cabeza no existía esa posibilidad”

- El más travieso de esta cocina: Mauricio Mesones

- El más solidario: Mónica Zevallos

- El participante más payaso: Armando Machuca

- El más llorón: Junior Silva

- La mejor chapa: ‘Flaco’ Granda

- El ave fénix: Tilsa Lozano

- Risueñador de la cocina: Mayra Goñi

- Momento fuego: Antonio Pavón

- Estación más caótica: Miguel Vergara

- La peor presentación: Patricio Suárez Vértiz

- La peor maldición mayonesera: Mónica Torres

- Desastre culinario: ‘Loco’ Wagner

- Peor caída de plato: Korina Rivadeneira y Nico Ponce

- El mejor shipeo: Milene Vásquez y Armando Machuca

- La mejor dupla: Fiorella Rodríguez y Xanaxtasia

- La mejor despedida: Renato Rossini Jr.

- La mejor dinámica: Cerdáez

- Momento más dramático: Natalia Salas

Renato Rossini Jr. ganó como el más pepa de 'El Gran Chef Famosos'. Latina TV

¿Por qué Mr. Peet no está en ‘El Gran Chef Famosos: La Revancha?

El comentarista deportivo Mr. Peet explicó que sí fue convocado para la quinta temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, él rechazó la propuesta porque ya había firmado para ser imagen de una conocida empresa. Lamentablemente, debido a los polémico que hizo en ‘A presión’, fue retirado de este proyecto.

“Yo conversé con la gente de ‘El Gran Chef’ hace algún tiempo, pero yo ya había asumido un compromiso como imagen de una campaña publicitaria. Las grabaciones coincidían con las del Gran Chef, por eso les dije que no podía porque ya había asumido un compromiso. Es más, antes entraba 10 a.m. y salía 6p.m., ahora me dijeron que es de 8 a.m. a 5 p.m., pero igual no podía”, dijo Peter Arévalo.

Mr. Peet - El Gran Chef Famosos - Perú - 24 de diciembre

En otra edición de ‘Madrugol’, el periodista aclaró que la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ no la ha vuelto a llamar. Sin embargo, le guarda cariño al programa de cocina. “No hay que arrepentirse ni nada, las cosas pasan por algo. Lo más importante es lo que pasa y no lo que pudo haber pasado”, sostuvo.