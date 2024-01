Julio César Uribe saludó la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana y pidió confiar más en el jugador nacional

Julio César Uribe aprobó la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana.

Julio César Uribe opinó sobre la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso. El ‘Diamante’ manifestó que tiene confianza en que las cosas cambien en la ‘bicolor’ y esta pueda salir del último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, y dejó en claro que se debe confiar más en el talento nacional.

“Creo que Fossati hará que las cosas cambien en la selección. Si está teniendo ese privilegio, es porque tiene las cualidades. Primero es un gran técnico y luego una gran persona y eso es fundamental en el concepto de liderazgo. Entonces, le debe ir bien. Hay confianza por su calidad de profesional y calidad de persona, eso siempre es prioridad en la elección de los técnicos. Lo demás es cuestión de tiempo. El fútbol no es confrontación de voluntades, sino capacidades. Si uno cree que es el mejor, está equivocado porque hay otros mejores. Armar grupos es la parte más complicada de un DT, porque cuando uno sabe expresar lo que se necesita y ejecutarlo, la cosa se simplifica, pero en Perú no terminamos de darle valor a su propia gente”, declaró a RPP.

Los retos de Jorge Fossati al mando de la selección peruana.

El ‘Diamante’ también se pronunció sobre el clásico esquema 3-5-2 utilizado por el uruguayo, y recordó que él también usó, con resultados positivos, dicha formación durante sus dos periodos en la ‘blanquirroja’.

“Yo utilicé el esquema 3-5-2 en dos partidos, uno contra Uruguay, que ganamos 3-0 en la Copa América del 2007, y la otra en las Eliminatorias para Corea-Japón 2002, contra Brasil en el Morumbí. Todos los sistemas son válidos, cuando se quiere alcanzar un resultado. La historia ha escrito que el 4-4-2 es el más equilibrado, y hoy por tendencia casi todos juegan 4-3-3, pero Jorge Fossati decidió jugar con Universitario un 3-5-2. Optó por algo diferente por su experiencia y sus conocimientos en cuanto a la realidad que estaba buscando. Yo digo que lo normal no hay que magnificar, al final los resultados son los que se magnifican, y eso es lo que pasa, pero con equilibrio”, añadió.

Uribe entrenó a la selección en dos periodos entre el 2000-2001 y el 2007.

Por otro lado, Uribe la adaptación de los jugadores al trabajo de Fossati debería ser rápida, aunque le advirtió al ‘Flaco’ no negociar la exigencia y dejó en claro que no le gustan los DTs paternalistas.

“Creo que será una adaptación rápida, cuando uno sabe transmitir lo que es el común denominador en el actuar, que es el respeto. A partir de ahí el jugador se identifica, el buen trato es fundamental, pero los niveles de exigencia no se deben negociar, porque forman parte de una disciplina para ser competitivo y nosotros como idiosincracia necesitamos un manejo paternal con el que no estoy de acuerdo. Respeto sí, y con respeto construyes afectos, pero los niveles de exigencia deben estar al nivel de lo que te toca enfrentar, no seguir siendo débiles, permisivos o indisciplinados”, continuó.

“No se puede pedir lo que no se da”

Julio César Uribe se refirió a la escasez de jugadores de élite que existe en el fútbol peruano en los últimos años, y volvió a resaltar la importancia de creer en el futbolista nacional. Además, cuestionó a quienes critican la falta de talentos, pero no hacen nada para que los chicos reciban una formación correcta.