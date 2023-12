Partidos de hoy, sábado 30 de diciembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy. sábado 30 de diciembre, la agenda futbolera estará cargada de buen fútbol en las mejores ligas del mundo. Gianluca Lapadula disputará con Cagliari su último partido del año. Los ‘rojiazules’ viven una situación complicada en la Serie A ya que se encuentran en la zona de descenso y necesitan ganarle al Empoli para poder revertir la situación. El ‘Bambino’ será pieza clave porque será titular en su equipo, se necesita de su cuota goleadora para triunfar después de dos derrotar consecutivas.

Otro choque que promete en el torneo italiano es el Juventus vs. Roma en el estadio Allianz Stadium, la escuadra de Paulo Dybala hará lo necesario para que la ‘Vieja Señora’ no siga posicionándose en los primeros lugares. está segundo con 40 unidades.

Por su lado, Cristiano Ronaldo tendrá actividad en el encuentro entre Al Nassr vs Al Taawon, por la fecha 19 de la Saudi Pro League (Liga Saudí). El equipo de ‘CR7′ saldrá con la misión de sacar los tres puntos, pues marcha segundo en la tabla de posiciones y necesita acercarse al líder: Al Hilal.

La Premier League presentará cotejos imperdibles, donde el que capta la atención de todos es el Manchester City vs. Sheffield United en el estadio Etihad Stadium, por la fecha 20 de la Liga de Inglaterra. Pep Guardiola no podrá contar con Erling Haaland otra vez por lesión, todavía no se recupera del pie, la misma que no le permitió jugar el Mundial de Clubes.

Gianluca Lapadula fue cambiado en el entretiempo del Cagliari vs Empoli. (Star )

Partidos de Premier League

- Luton Town 2-3 Chelsea (Finalizado)

- Manchester City vs. Sheffield United (10:00 horas / Star+)

- Aston Villa vs. Burnley (10:00 horas / ESPN, Star+)

- Crystal Palace vs. Brentford (10:00 horas / Star+)

- Wolverhampton vs. Everton (10:00 horas / Star+)

- Nottingham Forest vs. Manchester United (12:30 horas / ESPN, Star+)

Partidos de Serie A

- Atalanta 1-0 US Lecce (Finalizado)

- Udinese vs. Bologna (9:00 horas / ESPN 2, Star+)

- AC Milan vs. Sassuolo (12:00 horas / Star+)

- Hellas Verona vs. Salernitana (12:00 horas / ESPN 2, Star+)

- Juventus vs. Roma (14:45 horas / ESPN, Star+)

Partidos de Primeira Liga

- Casa Pia AC vs. SC Braga (13:00 horas / Gol TV, Gol TV Play)

- Portimonense vs. Sporting CP (15:30 horas / Gol TV, Gol TV Play)

Partidos de fútbol de Escocia

- Celtic FC 2-1 Rangers FC (Finalizado)

- Aberdeen vs St. Mirren (10:00 horas)

- Hearts vs Ross County (10:00 horas)

- Kilmarnock vs Dundee (10:00 horas)

- Motherwell vs Livingston (10:00 horas)

Partidos de fútbol de Arabia Saudita

- Al Fateh vs Al Akhdoud (10:00 horas)

- Al Ta’ee vs Al Ittihad (10:00 horas)

- Al Shabab vs Al Wahda (13:00 horas)

- Al Taawon vs Al Nassr (13:00 horas)