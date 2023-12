Eddie Fleischman cuestionó a Paolo Guerrero tras comentado enfrentamiento: “¿Quién le faltó el respeto?”

Eddie Fleischman: "Decir que Paolo Guerrero no es el mismo no es una falta de respeto, es una realidad" | Entre Ceja y Ceja

Eddie Fleischman y Paolo Guerrero fueron protagonistas de un enfrentamiento tras la derrota contra Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Todo empezó cuando el ‘Depredador’ dejó explosivas declaraciones contra el periodista deportivo en su regreso a Ecuador en octubre. El delantero no solo se refirió al comunicador, también a todos sus detractores y los de la selección peruana.

“Hay comentaristas que critican mucho y nunca han jugado al fútbol, nunca han pisado una bola ni conocen lo que es una pelota. ¿A quién le han ganado? Que me digan en la cara todo lo que piensan, principalmente ese tal Fleischman (Eddie). No voy a hablar más, eso es lo único que tenía que decir”, declaró el ‘9′ en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

El conductor de televisión volvió a referirse sobre el tema, aseguró que no entendió por qué Guerrero arremetió duramente contra él. “Paolo sintió que le falté el respeto, pero por qué, por decir que no debe ser titular, por decir hubiera sido más útil en la selección jugar los segundos tiempos, en mi opinión”.

Es más, Fleischman volvió a enfatizar que el jugador de LDU de Quito no es el mismo que antes, no cree que esté faltando a la verdad, pues ya tiene 40 años y su nivel futbolístico cambió. Explicó su posición y resaltó que el jugador ahora se frustra muy rápido.

“¿Quién le ha faltado el respeto a Paolo Guerrero? Si alguien dice que cree que Paolo no debe ser convocado, es una opinión, no es un agravio. Decir que Paolo Guerrero a los 40 no es lo mismo que a los 30 o 32; no es una falta de respeto, es una realidad: no es el mismo. Y aunque haya rendido en LDU, en mi opinión, cuando arranca los partidos a nivel de Eliminatoria, lo hace en la misma condición física que el rival, desde cero. Y los rivales por lo general, lo absorben. Paolo Guerrero no toca el balón, no trasciende, participa poco del juego. Se frustra muy rápido. Cuando lo vemos hacer un berrinche, golpear la pelota, reclamar al árbitro; se está desenfocando del partido, se frustra”, declaró el comunicador en un programa de YouTube llamando ‘Entre ceja y ceja’.

Eddie Fleischman: "Paolo Guerrero demostró que le falta madurar" | Entre Ceja y Ceja

“Le falta terminar de madurar”

Eddie Fleischman opinó de que Paolo Guerrero no está para arrancar un partido con la selección peruana, es más, pensó que tras la ausencia de Gianluca Lapadula por lesión, Juan Reynoso iba apostar por otro delantero que tenga más físico. Eso sí, dejó en claro que no está quitando mérito al ‘Depredador’ por todo lo que logró a lo largo de su carrera, solo que ahora no está para ser titular con la ‘blanquirroja’. Además, lo consideró uno de los cracks que tuvo Ricardo Gareca.

“Yo pensaba que ante la ausencia de Lapadula, había que intentar con otro, que genere desgaste en la defensa rival. Y Paolo Guerrero con una defensa más desgastada, y con espacios más abiertos, hubiera sido más útil en los segundos tiempos. ¿Esa es una ofensa?, esa es una opinión deportiva, futbolística. Nadie va a quitar que Paolo Guerrero es un ídolo de la selección, que es el goleador máximo, que es fundamental, que es una de las estrellas que tenía el equipo de Gareca. Para mí, los cracks que tenía la selección eran Pedro Gallese, Alberto Rodríguez, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero y Christian Cueva; los demás jugadores eran normales y cumplidores”, comentó el periodista deportivo.

Por otro lado, criticó el comportamiento que tuvo el delantero contra él. “Lo que sí me demostró Paolo Guerrero cuando se dirigió a mí en el aeropuerto, y en general a los periodistas; es que no tiene temple. Pierde las formas rápido. Le falta terminar de madurar y admitirse a sí mismo como un jugador que está cerca del final de su carrera. Yo no creo que eso sea una ofensa”.