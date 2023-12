Cassandra Sánchez sorprende con nuevo mensaje para Magaly Medina: “Sé feliz y no te preocupes por estupideces”

Cassandra Sánchez sorprende con nuevo mensaje para Magaly Medina. Instagram.

Cassandra Sánchez de Lamadrid nuevamente ha usado sus redes sociales para expresar lo que piensa de las constantes críticas que le ha hecho Magaly Medina por su aspecto físico.

Esta vez ha usado una frase precisa y que estaría dedicado a la conductora ‘Magaly TV: La Firme’, en el cual le pide no preocuparse por temas sin importancia y, por el contrario, piense en su propia felicidad.

“Sé feliz y no te preocupes por estupideces y sigue fiel a tus objetivos. Lo estás haciendo bien, amiga”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Como se recuerda, Magaly Medina venía comentando sobre el cambio drástico en el peso de la hija de Jessica Newton, pero estos ácidos comentarios aumentaron cuando Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco anunciaron su matrimonio civil.

En el cumpleaños del hijo de la joven pareja, la urraca señaló que Casandra había dejado de brillar al ponerse pantalones anchos, prendas oversized, cabello desordenado y un rostro sin maquillaje. Y ya no era la chica regia que había conocido cuando mantenía una amistad con su madre Jessica Newton.

“Yo no creo que ella se sienta feliz así, teniendo que usar unos pantalones anchos, ese saco que parece una carpa / Ella es una mujer joven y tiene a su lado un hombre que es un artista, que sube a los escenarios. Entonces, ¿por qué la vemos así? Con el pelo amarrado, como si no tuviera una secadora en casa”, precisó.

Magaly Medina insinuó que Cassandra Sánchez estaría embarazada

Magaly Medina dio su opinión sobre el aspecto físico de Cassandra Sánchez cuando lució su vestido de novia en el día de su matrimonio civil que se realizó el pasado 21 de diciembre en el hotel Miraflores Park.

La conductora de TV insinuó que el cambio en el peso de la empresaria se debería a que estaría embarazada y estaría esperando a su segundo bebé. Sin embargo, hasta el momento la pareja de artistas no lo ha confirmado.

“Me pregunto, de pronto los kilos de más que ella trae... ¿Me parece o es una barriguita de embarazada? Pregunto al aire. Está embarazada, de pronto por eso está rellenita... quizá por eso es que no quieren hablar ni responder, no sé, podría ser, ellos han dicho públicamente que quisieran darle un hermanito a su hijo Milán”, expresó la figura de ATV.

Cassandra Sánchez explica los motivos del aumento de su peso

Cassandra Sánchez respondió a las críticas de Magaly Medina por su peso y explicó que enfrenta problemas de salud que han afectado su figura. Resaltó que todo inició desde que quedó embarazada, sin embargo, está llevando una serie de tratamientos para poder controlar esa condición.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la empresaria abrió un espacio de diálogo con sus seguidores y confesó que la retención de líquidos ha sido una constante desde la llegada de su hijo Milán a su vida.

Resaltó también la importancia de estas sesiones para quienes puedan estar atravesando una situación similar. “Como les he venido contando, la retención de líquido es un problema con el que lidio desde que quedé embarazada de Milán. Recomendadísimo para todos los que experimentan lo mismo que yo”, señaló.

Cassandra Sánchez responde a críticas por su peso: “Nadie sabe lo que vive el otro”

Y en otra publicación más reciente de su cuenta de Instagram, Cassandra Sánchez explicó que poco a poco está retomando sus rutinas deportivas a su ritmo y porque así lo desea, y no por comentarios externos. Pero descartó hablar puntualmente del tema de su salud porque no quiere victimizarse, en su lugar le pidió a su comunidad no hacer caso a esos comentarios y ser más empáticos con quienes están sufriendo de algo parecido.

”Nunca he hablado ni hablaré del tema puntual por el que paso porque no quiero ser abanderada o rostro de nada en particular, no creo en la victimización. Creo que hay personas que pasan por situaciones peores de la que paso yo. Si bien es cierto estar hinchada y subida de peso debido a ello ha causado una serie de comentarios negativos hacia mí y los que amo, soy consciente que hay personas que pasan por cosas mucho peores que yo”, escribió en un inicio.

“Lo que sí le pediría a mi comunidad es que seamos más empáticos, creamos una red de apoyo entre nosotros y no sigamos al resto. Nadie sabe lo que vive el otro, las palabras hoy por hoy pesan mucho y pueden marcar la vida de muchísimas personas”, expresó la esposa de Deyvis Orosco.