‘Chispita’, el trompetista que Pedro Suárez Vértiz hizo ‘famoso’ e iba a diario a tocar afuera de su edificio

El trompetista Juan Inga Palomino se ganó el cariño de Pedro Suárez Vértiz, quien lo volvió viral por una publicación en sus redes sociales. (Composición: Infobae Perú)

En vida, Pedro Suárez Vértiz se topó con todo tipo de personas talentosas en el campo de la música. Una de estas fue Juan Eder Inga Palomino, de 46 años, un trompetista peruano que se vio obligado a salir a las calles durante la pandemia, para tocar su instrumento de viento y ganarse una propina de vecinos y transeúntes generosos, que le permitiera llevar algo a la mesa de su hogar.

Te puede interesar: Alcalde de Miraflores anuncia homenaje a Pedro Suárez Vértiz de parte del municipio: ¿Cuándo será?

La historia de Inga Palomino, Chispita, para los amigos, se remonta a octubre de 2020, en uno de los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Uno de los rubros más afectados, sin ninguna duda, fue el artístico. Numerosos músicos peruanos se quedaron sin trabajo, al no haber presentaciones ni shows por los contagios, entre ellos este talentoso trompetista.

Juan decidió no quedarse de brazos cruzados y, en compañía de su habilidad con la trompeta, salió a las calles de Miraflores, en Lima, para ganar algo. El inicio no fue fácil, pues algunos vecinos de la zona le pedían que se ‘calle’ y que ‘parara con la bulla’. Esto no lo amilanó y continuó saliendo a tocar. Las ganancias era mínimas, pero siguió apostando por su talento.

Trompetista tocaba afuera del edificio de Pedro Suárez Vértiz

Chispita llegaba casi todos los días hasta la calle en la que está ubicado el edificio donde vivía Pedro Suárez Vértiz (ahí se le encontró sin vida la mañana del jueves 28 de diciembre), sin saber que ahí quedaba el hogar del ahora desaparecido vocalista de Arena Hash, uno de sus artistas peruanos favorito.

“Tuve que salir a trabajar, pero cuidándome, porque sufro de diabetes. De casualidad llegué al barrio de Pedro. Siempre lo he admirado y me siento halagado por sus palabras. Lo conocí hace años, cuando él era joven, en un concierto. Yo tocaba en una banda no muy conocida”, contó el trompetista.

Por esos días de octubre de 2020, Pedro salió por su ventana al escuchar el sonido que salía de la trompeta de Juan y decidió grabar la sublime escena, compartirla en sus redes sociales, pero no sin antes dejar un reflexivo mensaje, como estaba acostumbrado.

Los temas de la banda Arena Hash, con Pedro Suárez Vértiz al frente, desafiaron convencionalismos y ofrecieron un escape a la juventud. (Andina)

“No pongo nunca en duda el proverbio chino que dice: ‘Toda crisis es una oportunidad’. Obviamente no estoy hablando de los corruptos asquerosos, que han hecho su agosto importando sobrevaloradas pruebas y medicinas, en plena pandemia. Hablo de algo que si viene de Dios: el trompetista de mi cuadra. Simplemente ya es famoso. Es una atracción en Miraflores. La gente viene y lo graba con cámaras profesionales”, escribió Pedro.

Te puede interesar: Pedro Suárez Vértiz y los mensajes en los que el cantante se desvivía manifestando su admiración por las mujeres

“(...) Y este trompetista no se quedó en su casa esperando un bono, ni recordando con arrepentimiento a todos los que le decían que como músico se iba a morir de hambre. Él salió a la de Dios, sin resentimientos ni depresiones y le sacó el jugo al destino. Y yo lo vi y lo difundí. ‘La vida es de los valientes’ (Ricardo Ghibellini). Tatúenselo en el cerebro ¡Felicitaciones, nuevamente, amigo trompetista! El Perú debe ser como tú”, concluyó su mensaje.

En su repertorio, Chispita incluía temas del rockero peruano, además de melodías de Gian Marco, José José, Juan Gabriel y Eva Ayllón. Empezó en la música por su papá, quien tocaba el clarinete. “Estudié para ser profesor, pero la música me ganó”, expresó.