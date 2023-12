Jorge Fossati y sus primeras palabras como DT de la selección peruana: “Estamos convencidos que se puede clasificar”

El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, se refirió al desafío de ser técnico de la selección peruana

El último miércoles 27 de diciembre, Jorge Fossati fue confirmado como nuevo DT de la selección peruana de fútbol a través de un comunicado oficial. Aunque todavía debe aguardar unos días por su presentación oficial en la Videna, el entrenador uruguayo dio sus primeras palabras en condición de seleccionador nacional para un medio argentino.

El ‘Flaco’ atendió a las preguntas de radio ‘La Red’ para hablar exclusivamente sobre Matías Arezo, joven goleador uruguayo que hizo su debut en el 2019 bajo la dirección técnica de Fossati y que hoy es pretendido por River Plate de Argentina. Sin embargo, el periodista Hugo Balassone aprovechó para consultarle sobre su llegada a la ‘blanquirroja’.

En un principio, el entrenador ‘charrúa’ no quiso hablar sobre el tema, y manifestó su deseo de esperar a su presentación oficial para resolver todas las incógnitas de los medios de comunicación. “Con la producción quedamos que solo íbamos a hablar de Arezo. Hasta el día en que seré presentado, no voy a declarar. No me gusta hacer excepciones”, le explicó asertivamente el DT.

No obstante, finalmente Fossati decidió dar unas palabras sobre el desafío que asumirá con la selección peruana desde el próximo año. El experimentado estratega comenzará su misión en la fecha doble de marzo con encuentros de preparación rumbo a la Copa América 2024, donde hará su estreno oficial.

Eso sí, el principal objetivo por el que fue contratado es lograr la clasificación a la Copa del Mundo 2026. Y, en ese sentido, el ‘Flaco’ confía firmemente en que, junto a su comando técnico, podrán lograr encaminar a la escuadra nacional al anhelado boleto mundialista.

“Es un honor para mí que la selección de un país me llame para conducirla. Si con mis compañeros decidimos aceptar el desafío, es porque estamos convencidos de que se puede (lograr la clasificación al Mundial 2026). Sabemos que es complicadísimo, pero se puede. Como estamos convencidos, aceptamos la responsabilidad”, señaló.

La selección peruana se encuentra, provisionalmente, en el fondo de la tabla de las Eliminatorias con dos puntos logrados de 18 posibles, tras disputarse seis jornadas en las que no pudo conseguir ningún triunfo. Además, el equipo nacional solo festejado un gol en esos seis encuentros, por lo que espera revertir toda esa situación negativa con el ‘Flaco’.

Jorge Fossati será presentado el 10 de enero en una conferencia de prensa, en la que comparecerá a los medios de comunicación que se acrediten. Hay que recordar que el técnico uruguayo logró ser campeón de la Liga 1 2023 con Universitario de Deportes, y ahora espera extender ese éxito con la ‘blanquirroja’.

Su difícil desprendimiento de Universitario

Jorge Fossati se coronó campeón con Universitario en la Liga 1 2023 - Créditos: La Liga de Fútbol Profesional.

Tras lograr el campeonato nacional con Universitario, Jorge Fossati tenía planeado continuar en el cargo para afrontar el enorme reto de buscar el bicampeonato en el centenario del club. Sin embargo, la FPF le manifestó su interés desde hace varias semanas, iniciando negociaciones con Juan Carlos Oblitas, y el ‘Flaco’ se inclinó por esta opción, pero no fue una decisión fácil de tomar.

“No fue nada fácil irnos de Universitario, porque es un gran club y porque nos sentíamos enormemente augustos. Esto requirió un desprendimiento de nuestra parte, pero así es la vida. Cuando quieres determinadas cosas, a veces tienes que dejar otras”, fueron las palabras del entrenador uruguayo para radio La Red.

En este 2023, Fossati protagonizó un gran trabajo con la ‘U’, que no ganaba un título nacional hace 10 años. Su hazaña fue reconocida por muchos y, de hecho, se consagró como el mejor entrenador de la Liga 1. Ahora, el ‘Flaco’ continuará su aventura en el Perú, pero esta vez a nivel de selección.