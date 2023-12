Ex director deportivo de Cruz Azul arremetió contra Juan Reynoso: “Se sentía el dueño del club”

Juan Reynoso salió por la puerta falsa de Cruz Azul, a mediados del 2022. - Crédito: MexSport.

Hablar de Cruz Azul es hablar de Juan Reynoso. El entrenador peruano, recientemente desvinculado de la selección nacional por malos resultados en las Eliminatorias Norteamérica 2026, es un verdadero símbolo en La Noria al haber concretado un título como futbolista y otra como adiestrador.

Precisamente ese último aspecto es el más recordado entre los simpatizantes ‘cementeros’, pues de su mano se rompió una sequía de más de dos décadas sin alzar la Liga MX. A partir de ese logro, elevó su status de ídolo a niveles inimaginables. Su paso, valgan verdades, es bien valorado por la afición.

Sin embargo, en el plano directivo no guardan los mejores recuerdos de Juan Reynoso. Si bien fue el hacedor de los éxitos más recientes del Cruz Azul, su personalidad y estilo de trabajo no fue del agrado de un sector, y esas características hicieron que su historia con la ‘máquina celeste’ acabara un año más tarde sus logros.

“Reynoso se sentía el dueño”

Jaime Ordiales, ex director deportivo de Cruz Azul, siempre tuvo una relación tensa con Juan Reynoso. A mediados del 2022 reconoció que “estaba desgastada la situación” no sin antes destacar sus cualidades: “es un gran entrenador y quedará en la historia y como estratega de un campeón siempre quedas en la historia”.

No obstante, en las últimas horas estalló contra el entrenador que rompió el maleficio de los ‘cementeros’ y cuestionó su gestión al momento de tomar decisiones. “Yo nunca he visto en algún club que el entrenador manejara el equipo como si fuera dueño”, dijo en diálogo con AS México.

“En ese momento pues mis respetos para Juan Reynoso, que había hecho campeón al equipo y todo, pero a nivel club se debe manejar de acuerdo a sus facultades y situaciones particulares en cada área, ahí fue donde ya no coincidíamos, ya no congeniamos y en ese momento se tomó la decisión, no nada más de tu servidor”, sumó.

Ordiales, además, aseguró que la conducta de Reynoso era inapropiada: “No eres dueño del equipo y todo lo que he hecho en mi carrera, en mi profesión nunca he sido dueño del equipo, siempre ha habido un dueño encima de mi y siempre he tenido que congeniar con un dueño o con un presidente”.

¿Cómo llegó Juan Reynoso a La Noria?

El otrora directivo de Cruz Azul también admitió que de su mano llegó ‘El Ajedrecista’, con quien terminó distanciándose por posiciones distintas de pensamiento. “Yo lo entrevisté dos días en el hotel, y yo tenía el poder de la elección de quien traer o no. Yo era el director general”, dijo.

Y sumó: “También alguien se encargó de decir que no, que lo había puesto otra persona, que tal persona que ni siquiera estaba en el equipo en ese momento y era muy fácil también, porque se desgastó la relación, porque cuando regresé, ellos le rendían a otras personas que estaban en mi lugar de diferentes formas”.

Una vez que Juan Reynoso llegó a Cruz Azul cambió la mentalidad del plantel al tiempo que comenzó a obtener un alto porcentaje de efectividad e instauró dos trofeos en la institución: la Liga MX y el Campeón de Campeones. En total disputó 75 encuentros, con 37 triunfos, 19 empates y 19 derrotas.