Pedro Suárez Vértiz y el generoso acto con ‘Cuto’ Guadalupe después de un malentendido en redes sociales

Fiel a su estilo, Pedro Suárez Vértiz aconsejó al 'Guto' Guadalupe con un reflexivo mensaje sobre la infidelidad.

El Perú se encuentra sumergido en luto por la inesperada partida de Pedro Suárez-Vértiz, a la edad de 54 años. El destacado cantautor peruano, que se hizo conocido en la década de los 80s y 90s por su enorme influencia en el ascenso del rock nacional, falleció a primera hora del 28 de noviembre debido a un infarto a raíz de una larga enfermedad neurológica que lo retiró de la actividad musical.

Una vez retirado de los escenarios, Suárez-Vértiz adoptó otro estilo de vida, uno más tranquilo en los interiores de su domicilio acompañado de sus seres queridos. Jamás perdió comunicación con sus seguidores, a quienes llegaba mediante sus constantes mensajes propalados en distintas plataformas digitales tales como Facebook, Instagram y X (antes Twitter).

Pedro Suárez Vértiz falleció este 28 de diciembre de 2023 a la edad de 54 años. Fue líder de 'Arena Hash' y tuvo una prolija carrera como solista siendo premiado en varias oportunidades

Precisamente en el espacio digital se refería a todos los temas coyunturales. Incluso abordaba situaciones del deporte y el espectáculo. Es ahí cuando tocó una situación que despertó polémica: la infidelidad de la esposa de Luis Guadalupe, otrora seleccionado nacional que se ha convertido en un activo ‘influencer’.

La deslealtad de Charlene Castro se dio a conocer por una emisión en el programa de Magaly Medina a nivel nacional. Tras el escándalo, el artista hispanohablante reconocido por sus éxitos “Cuéntame”, “Un vino, una cerveza” y “Me estoy enamorando”, le envió unos particulares consejos al ‘Cuto’ en un extenso texto difundido en redes sociales.

'Cuto' Guadalupe respondió a Pedro Suárez-Vértiz.

“Querido Cuto. Tú como figura pública sabes perfectamente que hay dos tipos de hombres engañados: Los que lo saben y los que no [...]. Ya te he dicho que nosotros, tú y yo, somos figuras públicas. Por lo tanto sabemos del pecado más que todos. Entonces no culpes a Magaly”, redactó.

Y agregó: “Ambos sabemos quienes somos, y sobre todo que cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia. Nunca mates al mensajero. Tú seguirás siendo mi modelo de espiritualidad. Que el mundo no te venza querido amigo. Saludo el perdón a tu mujer. Porque tú sabes que has pasado por lo mismo”.

Pedro Suárez Vértiz publicó mensaje, luego que pareja de 'Cuto' Guadalupe fuera ampayada. (Instagram)

La respuesta de ‘Cuto’ Guadalupe: “Los consejos se dan en privado”

Días después de los comentarios del máximo exponente del rock nacional por la infidelidad cometida por Charlene Castro, Luis Guadalupe le contestó en una columna publicada en el tabloide ‘Trome’: “He leído el post de Pedro Suárez-Vértiz. Le agradezco los consejos a pesar que no se los pedí porque no somos amigos, aunque he escuchado sus canciones en muchas oportunidades. Lo digo con humildad y sin soberbia. Yo creo que en las cuestiones personales, los consejos se dan en privado”.

En esa misma frecuencia, indicó lo siguiente: “Discrepo cuando Pedro señala “No culpes a Magaly” y cuando dice “Cualquier periodista de cualquier parte del mundo, no se callaba esa primicia”. Sería conveniente que Pedro sepa diferenciar lo que es noticia y lo que es un acto contra la ley. Aquí no se trata ni de mensajeros ni de Magaly. Se trata de que ya es tiempo en nuestro país que se respete los derechos de las personas”.

El exjugador de la 'U' afrontó una complicada situación desde que Magaly Medina 'ampayó' a su pareja con otro hombre. Él ha decidido perdonarla, pese a todo.

El acto generoso de Suárez-Vértiz tras el descargo de Guadalupe

Enterado del extenso escrito del excapitán de Juan Aurich, club de Chiclayo con el que campeonó en la temporada 2011, Pedro Suárez-Vértiz compartió una disculpa dando a entender que se malentendió el sentido del mensaje. “Querido Cuto. Quise destacar tu condición de macho alfa (porque todos los futbolistas lo son), para minimizar lo ocurrido. O ponerte muy por encima de todo. Pero no me ligó”, redactó en Facebook.

“Y aunque al público le gustó mi texto, a ti te incomodó. Eso es suficiente para no sentirme bien. Por lo tanto, te pido disculpas. Te admiro y respeto mucho. Buenos días querido Cuto”, añadió no sin antes promocionar a su local de comida en un claro acto de nobleza: “Todos me dicen que tu restaurante CUTO 16, en mi natal Callao, es uno de los mejores en comida y ambiente acogedor, de todo el Perú. ¡Felicitaciones!”.