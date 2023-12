La icónica bronca entre Yoshimar Yotún y Tiago Nunes que marcó un antes y después en Sporting Cristal | Resumen 2023

Tiago Nunes y Yoshimar Yotún protagonizaron un momento tenso a inicios del 2023 en Sporting Cristal.

Sporting Cristal vivió un 2023 con diversas emociones. Y es que en el plano internacional dio batalla con rivales de jerarquía en la región, mientras que en la Liga 1 no tuvo una irregularidad que le permitiera salir campeón nacional. Sin embargo, en medio de esos casos, hubo un suceso que sobresalió y llamó mucho la atención: la bronca entre el técnico Tiago Nunes y Yoshimar Yotún, que posteriormente desencadenó el enojo por parte de los hinchas para buscar agredirlo en el Estadio Nacional de Lima.

Bajo la dirección técnica del brasileño, la directiva del club ‘celeste’ trató de que el equipo diera un salto de calidad e intensidad a la hora de afrontar la Copa Libertadores. De hecho, algunos referentes que venían de la última temporada como Omar Merlo y Diego Buonanotte, no formaron parte de los plantes del DT campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense el 2018. Horacio Calcaterra, por su parte, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato.

En la presentación del primer equipo, en la ‘Tarde Celeste’, se vio a un once con una intensa presión sobre Deportes Tolima de Colombia (rival de turno). El buen trato del balón característico no se perdió y el partido acabó con una victoria por 2-1.

Cuando inició el campeonato peruano, el elenco ‘rimense’ mostró una imagen diferente y los resultados no estuvieron de su lado. Empató con Carlos A. Mannucci de visita y luego le ganó a Melgar en casa. Y a pesar de haber superado, en ese lapso, las fases previas del principal torneo de la Conmebol, en la Liga 1 la suerte fue distinta: de siete partidos, solo ganó en dos ocasiones y empató en cuatro oportunidades.

El empate 1-1 ante Sport Boys fue un resultado que puso contra las cuerdas a Sporting Cristal. - créditos: GEC

Duelo clave del conflicto

No obstante, el partido que significó la gota que derramó el vaso fue ante César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo el viernes 28 de abril. Pese a que la derrota en la fecha anterior ante Universitario en el estadio Monumental dejó totalmente evidenciado al equipo, la caída con los trujillanos fue el campanazo final. Yorleys Mena adelantó a los ‘poetas’ a los 57 minutos, pero Ignácio da Silva lo igualó a los 66 minutos. Nuevamente un empate que alejaba a Sporting Cristal de la lucha por el Torneo Apertura.

Las críticas en las tres tribunas del recinto deportivo se hicieron presentes. Los hinchas no resistieron otro duelo sin ganar, por lo que le dijeron de todo al equipo. Empero, cuando finalizó, Tiago Nunes reunió a sus jugadores en el centro del campo. Ahí se generó una discusión con Yoshimar Yotún, quien luego de unos segundos se retiró rumbo a los vestuarios. Incluso, muchos aficionados estuvieron en contra del mediocampista y, por el contrario, aplaudieron al DT brasileño al entender que buscaba hacer de todo para que el equipo juegue a otra intensidad.

Discusión entre Tiago Nunes y jugadores de Sporting Cristal grabado desde la tribuna | Twitter

En la conferencia de prensa post partido, el técnico de 43 años puso su cargo a disposición en lo que fue una noticia resonante, aunque se habló de que un grupo de jugadores lo fue a buscar a su casa para que reconsidere la situación, pensando de que la mejora se podía dar.

Hinchas de Sporting Cristal contra Yoshimar Yotún

El domingo 30, el plantel de Sporting Cristal entrenó en el Estadio Nacional de Lima con miras al duelo de local con The Strongest de Bolivia por la Copa Libertadores. Sin embargo, las secuelas que dejó el acalorado suceso no se borró de los fanáticos, que no dudaron en burlar la seguridad del coloso de José Díaz y se dirigieron directamente a Yoshimar Yotún con el fin de recriminarle y acusándolo de ser el principal responsable de que el entrenador haya renunciado.

Pero no solo ‘Yoshi’ vivió un momento tenso, ya que Jesús Castillo, Martín Távara, Nilson Loyola y otros futbolistas también fueron señalados por no tener la actitud adecuada en los compromisos, pero sobre todo ante César Vallejo, donde Tiago Nunes les reclamó por varias acciones individuales erradas.

El volante se encontraba entrenando en el Estadio Nacional con el cuadro 'rimense' y fue perseguido por fanáticos por mal momento del equipo. (Video: Denilson Barrenechea)

Ese mismo día, Tiago Nunes brindó una conferencia de prensa en las instalaciones de La Florida en la que había confirmado la decisión de continuar, en gran parte, por el apoyo que recibió de parte de los futbolistas y también de la dirigencia.

“Hubo una discusión entre el entrenador y algunos jugadores por un acuerdo que teníamos en ese momento de saludar a la gente. Por todo lo que se generó durante el partido, la cantidad de insultos que los jugadores recibieron desde el calentamiento hasta el final del partido se había decidido que no íbamos a saludar a modo de protesta. En ese momento no estuve de acuerdo y salí”, dijo en primera instancia.

De la misma manera, reconoció que hubo intención del presidente Joel Raffo y de los propios futbolistas para que siga en el cargo. “El presidente no aceptó que yo salga, me dijo que era importante para el club. Recibí esta misma indicación de parte de los jugadores. Tuve una charla directa con nuestro capitán, Yoshimar Yotún y otros jugadores que se acercaron en persona a mi casa para pedir que me quedara, para que supiera la importancia que tengo en ellos y en el proyecto”, precisó.

El técnico brasileño se refirió a su futuro y lo acontecido tras el duelo ante César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo. (Video: Cristal TV)

¿Cómo se solucionó el caso?

Sporting Cristal tuvo que enfrentar a The Strongest en el Estadio Nacional de Lima en la fecha 3 de la Copa Libertadores. Y luego de afrontar un partidos disputado, los ‘rimenses’ se hicieron con el triunfo gracias al golazo de Jhilmar Lora, el cual le dio vida en el certamen de la Conmebol.

Al final del partido, Yoshimar Yotún y Tiago Nunes protagonizaron una imagen emotiva, ya que ambos cerraron sus diferencias con un efusivo abrazo, el cual significó un punto de partida para que la relación entre ambos haya mejorado de manera considerable. De hecho, el volante de la selección peruana se convirtió en un jugador clave en el funcionamiento y cambió los reproches de los hinchas por aplausos y reconocimientos a fin de año, siendo considerado uno de los mejores futbolistas del equipo con Ignácio da Silva y Renato Solís.