TikTok: Su hija le regala entrada para el concierto del Grupo 5 por Navidad y se emociona hasta las lágrimas

Una hija sorprendió a su madre con boletos para el concierto de Grupo 5, provocando una ola de emociones y un momento inolvidable. (TikTok / @29fcas)

La Navidad ya pasó, pero las sorpresas siguen llegando por las redes sociales. Y es que, aunque se supone que en esta fecha tan particular los más beneficiados sean los niños, también hubo tiempo para que algunos buenos hijos sorprendan a sus padres con un regalo que no esperaban y que los hicieron emocionar hasta las lágrimas.

Tal como se puede ver en un emocionante video que se ha vuelto viral en las últimas horas en la plataforma de TikTok y que involucra a la popular agrupación de cumbia Grupo 5.

Emoción a flor de piel

La emoción se desborda en una familia al descubrir que un regalo de Navidad incluía mucho más que ropa. Era la entrada para ver al Grupo 5 en vivo. (TikTok / @29fcas)

Según las imágenes subidas a la popular plataforma china subidas por la usuaria identificada como @29fcas, una joven quiso sorprender a su señora madre haciendo un regalo bastante particular y, al aparecer, muy querido por la señora que no esperaba la magnitud del presente.

La acción comienza cuando la mujer comienza a abrir el regalo de manera muy cuidadosa para no destruir el papel de regalo. Pero al ver la paciencia con la que lo hacía, un sujeto, al parecer su esposo, se lo arrebató de las manos mientras le decía que debía romper todo el papel.

De nuevo, con el presente en sus manos, la madre de familia se percató de que se trataba de un polo con el título de una canción del Grupo 5: “Me enamoré de ti y qué”. Pero eso no era todo el regalo, pues entre la envoltura, que casi rompe el impaciente, había un mensaje importante.

Se trataba de dos mensajes más que su hija le había dejado. El primero de ellos era una foto de la agrupación cumbiambera. El segundo era un emotivo mensaje en el que se confirmaba que la mujer estará presente el próximo 5 de abril en el Estadio Nacional en el primero de los dos conciertos que la agrupación nacida en Monsefú (Chiclayo) brindará para todos sus fans.

No lo podía creer

Reacciones en línea muestran el impacto emocional de regalar entradas para Grupo 5, creando un vínculo familiar al compás de la cumbia. (TikTok / @29fcas)

Luego de leer el mensaje, la mujer no salía de su incredulidad, pues conseguir un boleto para este show se convirtió en una verdadera odisea para todos los fanáticos, que hicieron hasta lo imposible por conseguir una entrada, pero muchos de ellos no lo consiguieron.

Acto seguido, la emoción embarga a la madre y con lágrimas en los ojos se le acerca a su hija para abrazarla y besarla en agradecimiento para tan noble gesto.

Las redes felices

Los que también manifestaron su alegría por la reacción de la fémina, por la magnitud del regalo, fueron los miles de cibernautas que se toparon con el video y que, evidentemente, también eran fanáticos del Grupo 5.

“Ame al señor con: Rompe el papel y abraza a tu hija”, “a mi tía también le regalé solo el polo, no alcanzo para la entrada del G5″, “Yo también le regalé a mi mamá una entrada para Grupo 5, iremos juntas, nos encanta”, “El señor me identifica”, “llore señora, mi hija también me dio ese hermoso regalo el día 5 somos Grupo 5″, son tan solo algunos de los mensajes que se pueden leer en el post original.

Grupo 5 por partida triple

Los aficionados del Grupo 5 tendrán una nueva oportunidad para adquirir boletos el 5 de enero, ante la alta demanda de los espectáculos previos. (TikTok / @29fcas)

Luego de que la agrupación de cumbia anunciara que los días 5 y 6 de abril darán un espectacular concierto en el Estadio Nacional, las entradas prácticamente volaron en cuestión de horas y miles de fanáticos se quedaron con las ganas de verlos en acción en el recinto deportivo.

Sin embargo, hace unos días anunciaron una tercera fecha para el domingo 7 de abril del 2024.

Los boletos para este nuevo espectáculo recién saldrán a la venta el 5 de enero, por los que los miles de fanáticos que no consiguieron boletos para las dos primeras fechas estarán atentos para intentar lograr su sueño de verlos en vivo.