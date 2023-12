Mariella Zanetti rechazó relación con magnate que le prometió una vida acomodada: “Me propuso dejarlo todo”

Mariella Zanetti rechazó relación con magnate que le prometió una vida acomodada | YouTube

Mariella Zanetti fue una de las bombas sexy de los años 90 e inicios de los 2000, su paso por el programa ‘Recargados de Risa’, la consolidó como animadora y con ello estuvo presente en diversos eventos y programas de televisión. Sin embargo, cuando su época acabo, se alejó casi completamente de las cámaras, hasta este 2023 que volvió con fuerza siendo parte de ‘El Gran Chef Famosos’.

Entre tanto, muchos se han preguntado que fue de la vida de la artista, quien más de una ocasión fue portada de noticias por su tormentosa relación con el padre de su hija: Farid Ode. Pero, actualmente, la exbailarina está en una sólida relación con Javier Blondet, con quien también tiene un hijo.

Recientemente, Mariella Zanetti fue entrevistada por Verónica Linares para su canal de YouTube ‘La Linares’ donde contó diversos aspectos de su vida. Allí sorprendió con una revelación sobre una propuesta que le llegó hace unos años, cuando tuvo una pareja pudiente.

Mariella Zanetti tiene nueve años de relación sentimental con su actual pareja, padre de su segundo hijo | Difusión.

Mariella Zanetti tuvo una relación con un hombre adinerado

Mientras hablaba del futuro de su hija y los planes que ella tiene para más adelante, comentó que hubo una ocasión que una pareja le ofreció tener una vida acomodada, si es que ella solo decía que sí. Para ese entonces, ya había logrado el éxito en televisión y aunque no trabajaba en la pantalla chica, tenía empresas y más inversiones.

Es por eso que, cuando su pareja de esa ocasión le hizo esta propuesta, Mariella Zannetti lo dudó y decidió pensarlo mucho, pues aunque era muy bueno todo lo que le ofrecían, terminaba arriesgando mucho más.

“A mí me han dicho varias veces, con el respeto de mi esposo, yo tuve la oportunidad una vez de mejorar mi vida absolutamente, económicamente, con un hombre que tenía mucho dinero y me propuso dejarlo todo. Y sí, la pensé, para qué te voy a mentir, era para ir a otro país”, comentó.

Mariella Zanetti tuvo un romance con un hombre adinerado. (YouTube)

Además, explicó que también estaba en juego el futuro de su hija. Fue por ello que lo pensó mucho más y temía volver arrepentida de esta decisión. “Incluso ya tenía todas las cosas del colegio de mi hijita (Gamille Ode) Y yo pensaba y decía ‘todo lo que me ha costado llegar hasta acá’ y ¿si no me va bien?, después regresar en cero, no”, relató sobre este momento.

Es así que, para llegar a un punto medio, continuó con su relación esperando ver si prosperaba o no. Así fue que no lograron consolidarse y al poco tiempo se separaron. Por ello, considera que fue una gran decisión el no haber dicho que sí y haber esperado un poco de tiempo.

“Mejor dije vamos a darnos un tiempito más, un añito más a ver como va fluyendo, que termine la niña primaria y vemos. Y mira, ahí no más pasó algo que me separé. Gracias a Dios bendito que pensé. Pensé más en mí en ese momento”, sentenció.

Mariella Zanetti mostró una nueva faceta en 'El Gran Chef Famosos'. (Composición Infobae)

Actualmente, se encuentra muy sólida con su pareja y ambos trabajan mucho. Afirma que los dos se ofrecen apoyo mutuo y aunque muchos crean que cuando no está en TV no trabaja, es todo lo contrario. “Tengo mis cosas fuera del espectáculo, si no de qué viviría. Mi esposo también trabaja, yo lo apoyo, nos apoyamos ambos. Cuando no estoy en la pantalla, tengo que chambear igual, mis cosas por allá por acá, mis negocitos”, finalizó al respecto.