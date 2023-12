Los secretos de Luis Tejada en Perú: la broma a Alianza Lima en avión, lujos, gollerías y jugoso sueldo en Juan Aurich

El delantero Luis Tejada, exjugador y campeón nacional con Juan Aurich de Chiclayo

Luis Tejada dejó una huella importante en el fútbol peruano en la década anterior. Desde su llegada al país en el 2010, el ‘Pana’ se encargó de hacerse un nombre importante en el torneo local a base de goles. Eso sí, para demostrar un gran nivel, desde un inicio tuvo una motivación especial del mismo presidente de ese entonces, Edwin Oviedo, el directivo lo convenció para que firme por el modesto Juan Aurich.

“Yo estaba rebelde y bravo”, rememoró en una entrevista con el canal de Yotube ‘Flow la música’. El exfutbolista de 41 años recordó como se dio su acuerdo con el club chiclayano en medio de caprichos. Su representante le había planteado la opción de asumir un nuevo desafío en el Perú para jugar la Copa Libertadores con el ‘ciclón’, pero para ello Tejada hizo un pedido muy singular.

“Dile al presidente que me mande 10 mil dólares para dejarle a mi familia y que me mande el pasaje de avión para el 5 de enero″, fueron las palabras que expresó el recordado delantero a su agente, de manera exagerada, intentando evitar la oferta.

Sin embargo, su representante cumplió con notificarle esa singular solicitud a Edwin Oviedo, entonces mandamás del Juan Aurich. Finalmente, el directivo aceptó la petición del jugador y el ‘Pana’ se sorprendió cuando le llegó el dinero a su cuenta bancaria. “Me metí una borrachera. Compramos como 20 cajas de cerveza y pasamos una navidad espectacular”, reveló entre risas.

Luis Tejada fue campeón con Juan Aurich en el 2011. Crédito: Instagram

Tras las celebraciones de fin de año, Luis Tejada cumplió con su palabra e hizo maletas a Chiclayo para unirse a la pretemporada de su nuevo equipo. El panameño fue recibido de buena manera, haciéndose amigo de jugadores como Reimond Manco y Roberto Guizasola. Además, Edwin Oviedo siempre le dio confianza y buen trato, engriéndole en varias ocasiones.

Este lazo especial con el máximo directivo del Aurich -hoy investigado por la justicia peruana debido a presuntos actos ilícitos- fue clave, ya que en el momento de la verdad, el ‘Pana’ respondió en la cancha con goles, lo que le hizo ganarse elogios y valiosos premios.

Los premios y lujos

Juan Aurich fue parte de la Copa Libertadores 2010, desde la fase preliminar, y Luis Tejada fue una pieza clave para que el conjunto chiclayano pueda llegar a la fase de grupos del certamen continental. El delantero panameño anotó tres goles en la llave contra Estudiantes Tecos de México, que finalizó 4-1 en el marcador global a favor del ‘ciclón’.

“Mi primer partido de fuego fue con Estudiantes de Teco en la pre Libertadores. Ahí vino el show de Tejada. Ganamos 2-0 en casa y anoté los dos goles. Y la gente se quedó sorprendida. En México, ganamos 2-1 con gol mío y de (Ricardo) Ciciliano”, recordó.

“Nunca se me olvida que, cuando llegamos a Chiclayo, nos dieron premio: siete mil dólares para cada uno. De ahí, entre todos pusimos algo para darles a los que no viajaron, a los utileros... Cada uno puso como 500 dólares”, añadió acerca del incentivo recibido por la hazaña.

Luis Tejada fue el máximo goleador del torneo local en el 2011. Crédito: Andina

Tras cumplir una primera temporada positiva en el Aurich, Luis Tejada estuvo apunto de despedirse del club, tras no recibir ninguna comunicación sobre su renovación. Pero Edwin Oviedo lo frenó a tiempo. El entonces presidente del ‘ciclón’ quedó sorprendido al saber que aún el delantero no había extendido su relación contractual y pidió rápidamente que le paguen sus vacaciones y le renueven. Además, le dio un regalo de 10 mil dólares al jugador.

Como si fuera poco, el ‘Pana’ también le hizo un especial pedido al directivo luego del campeonato nacional conseguido en esa temporada. Como se recuerda, Juan Aurich levantó el trofeo del torneo, tras ganarle la final a Alianza Lima, y Tejada era el máximo protagonista de ese logro, por lo que posteriormente fue consentido por su presidente.

“En el 2011 ya no nos paraba nadie. Llegaron otros jugadores a la institución y campeonamos desde principio a fin. Ahí yo fui mejor extranjero, mejor jugador, máximo goleador (...) El presi me dijo ‘dame el título y pídeme lo que quieras’. Entonces, en el 2012, le dije ‘presi, usted sabe que tengo que viajar en primera clase’”

La broma a jugadores de Alianza Lima y su sueldo significativo

Ya con el privilegio de viajar en primera clase, Luis Tejada narró haber coincidido con la plantilla de Alianza Lima en un vuelo después de la definición del título del 2011. En medio de ese contexto, el panameño recuerda haberle hecho una broma a los ‘íntimos’ en el avión.

“Recuerdo que cuando estoy llegando para Panamá, estaban los jugadores de Alianza Lima que hacían escala en Panamá para ir a Miami o no sé dónde. Sabes que los de primera clase pueden subir primero y yo subí con mi maleta, mis paquetes y bien sentadito ahí. Pero luego fui para atrás, los saludé y les dije ‘hey, saluden al campeón’”, contó riéndose.

Ya con el rótulo de mejor goleador del torneo peruano y mejor futbolista extranjero en el campeonato, Luis Tejada elevó su valor y puso condiciones al Juan Aurich para renovar su contrato con un jugoso sueldo; de lo contrario, optaría por otras ofertas tentadoras que le llegaban desde equipos de la capital.

“Una de mis condiciones era que si yo renovaba en el 2012 debía ser uno de los mejores pagados de la liga. Se cumplió y ganaba como 25 mil dólares, porque tocaba y me querían más equipos. Si no, yo me podía ir a un equipo de Lima, que me podían dar todo eso y hasta más”, reveló.

Luis Tejada jugó con el club chiclayano hasta septiembre del 2012 y luego tuvo un breve paso por México. En el 2014 regresó al Perú y vistió los colores de equipos como la Universidad César Vallejo, Juan Aurich (regresó dos años), Universitario de Deportes, Sport Boys y Piratas FC. El goleador histórico de la selección panameña disputó los últimos años de su carrera en su país natal, colgando los botines en enero de este 2023.