Decepción y debacle internacional de clubes peruanos en Copa Libertadores y Sudamericana | Resumen 2023

La decepcionante participación de los equipos peruanos en la última edición de Libertadores y Sudamericana - Créditos: Composición Infobae

No es novedad que los equipos peruanos siguen sin poder dar la talla en torneos internacionales. Pese a haberse enfrentado ante rivales accesibles en los últimos años, ninguno ha podido superar las primeras fases con éxito. Melgar fue la excepción la Copa Sudamericana 2022 al lograr acceder a la semifinal.

Si hablamos de lo que fue la última temporada, hay mucho por analizar. Como se recuerda, fueron ocho los clubes que participaron de ambas competiciones, sin embargo, solo unos cuantos consiguieron destacar y mostrar cierta regularidad.

Universitario, Cienciano, César Vallejo, Binacional, Alianza Lima, Melgar, Sporting Cristal y Sport Huancayo fueron los que tuvieron la oportunidad de sumar minutos internacionalmente en 2023.

Universitario de Deportes

Universitario inició su participación en la Copa Sudamericana 2023 con un triunfo sobre Cienciano (2-0) por la fase previa, lo que le permitió clasificar a la siguiente instancia. Fue ahí donde los ‘cremas’ se enfrentaron a Gimnasia y Esgrima La Plata, Goiás e Independiente Santa Fe en choques de ida y vuelta, registrando tres victorias, un empate y dos derrotas.

Dichos resultados lo ubicaron como mejor tercero, motivo por el cual, tuvieron la oportunidad de disputar los playoffs frente a Corinthians. Si bien el cuadro ‘merengue’ demostró un gran nivel de juego, esto no fue suficiente para hacerse de un lugar en octavos.

Cabe resaltar que, a lo largo de su campaña en el torneo Conmebol, los de Ate fueron protagonistas de diversos problemas extradeportivos. Lamentablemente, se vieron involucrados en ataques a hinchas, peleas entre jugadores y hasta en un caso de racismo.

Conoce el motivo del nuevo expediente que la Conmebol le abrió a Universitario por Copa Sudamericana. (Foto: Universitario)

Alianza Lima

Alianza Lima obtuvo la clasificación directa a fase de grupos de la Copa Libertadores al consagrarse campeón nacional 2022. El primer rival al que se enfrentaron los ‘blanquiazules’ fue Atlético Paranaense, logrando rescatar un valioso empate. Posterior a ello, lograron cortar su mala racha al vencer a Libertad por 2-1, marcador que los dejó aún con vida.

No obstante, en el resto de enfrentamientos, el equipo del pueblo acumuló cuatro derrotas consecutivas. Pese a ello, la hinchada quedó un poco más conforme a comparación de otras ediciones, considerando que al menos se pudo sumar de a tres en una ocasión.

El equipo de Guillermo Salas no pudo de local y se jugará la vida ante Atlético Mineiro. (ESPN)

Sporting Cristal

Al quedar tercero en la tabla de posiciones acumulada, Sporting Cristal se vio en la obligación de pelear por un cupo para disputar la fase de grupos ante Nacional de Asunción. El primero lo ganó y el segundo lo perdió, sin embargo, por diferencia de goles logró clasificar a la etapa 3, donde se vio las caras con Huracán, registrando un empate y una victoria.

Ya instalados en fase de grupos, los ‘rimenses’ se midieron ante Fluminense, River Plate y The Strongest, rivales que no les permitieron seguir avanzando en Libertadores, pero sí en Sudamericana. Fue ahí donde se enfrentaron a Emelec de Ecuador por los playoffs, pero pese a los intentos, no lograron continuar en competencia.

Cómo quedó Sporting Cristal vs Fluminense por Copa Libertadores 2023. (Foto: Club Sporting Cristal).

Otros equipos

Melgar no pudo replicar lo hecho en su última campaña internacional y tuvo que despedirse de la Copa Libertadores 2023, registrando un solo triunfo, un empate y cuatro derrotas. Mientras que, Sport Huancayo se quedó en la fase de previa al no poder superar a Nacional de Asunción.

Por otro lado, los que participaron de la última edición de la Copa Sudamericana fueron Cienciano, César Vallejo y Binacional. El elenco cusqueño cayó ante Universitario y no logró clasificar a fase de grupos, los ‘poetas’ se quedaron en la primera etapa y el ‘Poderoso del Sur’ en la fase previa.