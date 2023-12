Cassandra Sánchez comparte mensaje por Año Nuevo y envía indirecta a Magaly Medina: “Siempre seguiré brillando”

Cassandra Sánchez de Lamadrid envía indirecta a Magaly Medina en mensaje de Año Nuevo. Instagram.

Cassandra Sánchez de Lamadrid se encuentra disfrutando su etapa de casada con Deyvis Orosco y usó sus redes sociales para compartir algunos fotografías de lo que fue su matrimonio civil que se realizó el pasado 21 de diciembre en un hotel en Miraflores.

Pero también ha compartido un llamativo mensaje por Año Nuevo, donde detalla sus deseos para el 2024 y en parte de la frase habría enviado una indirecta a Magaly Medina.

“Este 2024 quiero ser como las luces que cuelgan en los balcones cada Navidad, la gente pasa por su lado y las critica y ellas siempre siguen brillando”, escribió junto a una foto suya sonriendo.

Como se recuerda, en los últimos meses, la conductora de ATV ha sido la principal detractora de la pareja. Desde minimizar la carrera del popular ‘Bomboncito de Cumbia’, cuestionar el peso de la hija de Jessica Newton, hasta criticar el ‘dress code’ de los invitados que asistieron a la boda civil que realizaron en Miraflores.

Magaly Medina sospecha que Cassandra Sánchez estaría embarazada

La noche del 21 de diciembre, Magaly Medina mostró imágenes de lo que fue el matrimonio civil de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Se pudo ver el ingreso de los invitados y parte de la preparación de los novios para ese momento tan especial. Fue entonces que las cámaras captaron a Cassandra en el balcón de la habitación del hotel que reservó para prepararse.

En el video se vio a la novia de cuerpo completo posando para las fotografías de su boda. Sobre su físico, Magaly Medina se animó a opinar y se cuestionó si es que Cassandra estaría nuevamente en la dulce espera.

“Hay unas tomas de ella en el balcón del hotel, hay una cosa que yo digo, no sé, me pregunto, de pronto los kilos de más que ella trae... ¿Me parece o es una barriguita de embarazada? Pregunto al aire. Está embarazada, de pronto por eso está rellenita... quizá por eso es que no quieren hablar ni responder, no sé, podría ser, ellos han dicho públicamente que quisieran darle un hermanito a su hijo Milán”, expresó la figura de ATV.

Jessica Newton ante los rumores de embarazo de Cassandra Sánchez

Por su parte, Jessica Newton se refirió a los rumores de un posible segundo embarazo de su hija Cassandra Sánchez. La directora de la organización del ‘Miss Perú’ no negó que su hija esté gestando, por el contrario, se mostró muy contenta de tener todos los nietos que sus hijos quieran darle.

“Con Milan soy la mujer más bendecida del mundo porque estoy chocha, y que mis hijos tengan los niños que ellos decidan traer”, expresó a Trome sobre sus deseos de seguir teniendo nietos.

Por otro lado, sobre las críticas de su examiga Magaly Medina acerca de la boda de Deyvis y Cassandra, mencionó que solo se enfoca en las cosas buenas y que le hacen feliz.

“La verdad que fue un momento muy especial para las dos familias. No he tenido la oportunidad de ver nada tóxico. Las personas siempre comparten lo que son, yo tengo ganas de compartir alegría, cosas buenas y bendiciones. Habrá otras personas que compartan su interior, no lo voy a juzgar, pero tampoco lo voy a ver porque no tengo espacio para la gente tóxica”, comentó.

Además, mencionó que la felicidad que vivió ese día al ver a su hija compartiendo su vida con el hombre que ama fue lo que más la ha hecho feliz. Por ello, se enfoca en lo mejor de esos días y no le da espacio a quienes solo quieren poner cosas malas sobre ellos.

“La felicidad de mi hija era algo que se notaba abiertamente. Ver a Deyvis tan ilusionado, extrañando a su padre, ver a mi consuegra disfrutando con su hijo, eso no lo va a oscurecer nada. Honestamente, cuando alguien es feliz no tiene espacio para nada malo”, sentenció sobre el tema.