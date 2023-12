Coreógrafo Milett Figueroa se pronuncia ante denuncias de preferencias en ‘Bailando 2023′

Coach de Milett Figueroa cuenta su verdad ante denuncias de favoritismo en ‘Bailando 2023′ | El Debate del Bailando. América TV (de Argentina)

La permanencia de Milett Figueroa en ‘Bailando 2023′ ha generado suspicacia entre los participantes del certamen, puesto que la modelo peruana ha iniciado una relación amorosa con el conductor Marcelo Tinelli. En las últimas semanas, varias figuras han denunciado un presunto favoritismo en el espacio.

Aunque sin llegar a mencionar nombres, Lola Latorre afirmó que hay ciertos participantes que tienen preferencias en el programa de Marcelo Tinelli. “Siempre nos dicen que no a todo lo que pedimos”, reclamó la periodista de espectáculos, quien ya ha sido eliminada del concurso de baile.

Pronto, los panelistas de ‘El debate del Bailando’ señalaron que hay fuertes rumores de que Milett Figueroa hace exigencias a la producción y que hasta tiene un camerino para ella sola porque “no le gusta compartir”. “Yo cuando fui a reemplazar a Pampita, Milett lo tenía (el camerino). Es que ella es una figura”, reveló Anibal Pachano.

Milett Figueroa, concursante de 'Bailando 2023', es la actual pareja de Marcelo Tinelli. Instagram/@elbailandooficial

Coach de Milett Figueroa da su versión

El bailarín y coreógrafo profesional Facundo Arrigoni, quien ahora es el nuevo coach de Milett Figueroa, ha afirmado que no ha observado ningún trato preferencial hacia la modelo peruana en el concurso de baile de Marcelo Tinelli, ya que ella es tratada de la misma manera que los demás participantes.

“Desde que yo estoy acá, ella camerino solo no tiene. Yo pedí algo para el ritmo que viene y me dijeron que no, que ya está, que el otro tema ya lo pidieron. Hasta ahora, yo no tuve privilegios con ella. No noto favoritismo ni privilegios hacia Milett”, manifestó muy seguro.

Facundo Arrigoni es el nuevo coreógrafo de Milett Figueroa en 'Bailando 2023'. Instagram/@facuarrigoni

Milett Figueroa está en Perú

La modelo peruana Milett Figueroa está en suelo peruano desde el viernes 22 de diciembre. Desde su llegada a Lima, la exchica reality está aprovechando cada momento de su estancia en la capital para pasar tiempo con toda sus seres queridos, principalmente con su tío Enrique, quien está luchando contra el cáncer.

“Quería desearles una feliz Navidad, acabo de llegar hace dos días para pasar Navidad con mi familia, con mi mami, con mis primos, con mi tío Enrique, con mi hermana, con todos. Estamos compartiendo un poquito, acabamos de cenar. La estamos pasando muy bien, espero que ustedes también, con la familia y con los amigos. Agradecer por toda la sabiduría, los aprendizajes y todo el amor que nos trajo este año, sobre todo la salud, que es importante. Les mando un beso gigante”, mencionó Figueroa a pocas horas de celebrarse la Navidad, llamando la atención por su nuevo look.

Milett Figueroa pasó Navidad en Perú, lejos de Marcelo Tinelli | Instagram/@milett

Antes de irse de Argentina, Milett Figueroa detalló al programa ‘LAM’ que está entre sus planes quedarse en el país albiceleste para desarrollarse como actriz. Sin embargo, aclaró que pasará las fiestas lejos de Marcelo Tinelli porque deseaba reencontrarse con su familia en Perú, principalmente con su tío Enrique.

“El hermano de mi mamá está bastante mal, por eso estoy regresando a Perú, sola. Me iré unos días. Estaré con familia y mi tío, quiero verlo, abrazarlo, estar con él, nada más”, expresó la modelo peruana, sumida en llanto. “La familia es lo más importante para uno, de eso no nos podemos alejar”, añadió Milett Figueroa al regreso de la pausa comercial.

Recordemos que la modelo creció teniendo a su tío Enrique como figura paterna. Sucede que su padre murió bastante joven, cuando Milett tenía 10 años. “Mi papá tenía diabetes y estaba en perfecto estado. Murió muy joven. Falleció por una negligencia clínica en un hospital en Perú, en un seguro social. Por eso también digo que el dinero es muy importante para la salud de la familia, si hubiera tenido calidad económica en ese momento hubiera sido mucho mejor”, dijo en su momento.