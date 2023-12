Melissa Klug y su tajante respuesta a reclamo de su hijo Adriano Farfán: “Borra esa foto”

Melissa Klug y el reclamo de su hijo Adriano Farfán. (Instagram)

Melissa Klug recibió la Navidad 2023 en Estados Unidos al lado de sus hijos Melissa, Gianella, Adriano, Jeremy y la recién nacida Cayetana. La gran ausente fue Samahara Lobatón, quien se quedó en Lima al lado de su hija y su pareja. Sin embargo, su pareja Jesús Barco tampoco logró acompañarlos en Nochebuena.

Como es tradición en todas las familias, Melissa Klug no evitó tomarse la fotografía del recuerdo en la que se le ve con 5 de sus 6 hijos. La instantánea fue compartida en su cuenta de Instagram y rápidamente los seguidores no dudaron en dar like y enviarle los mejores deseos en este año que se va.

Las felicitaciones por esta fecha no se hicieron esperar y más de 61 mil likes recibió la foto antes de que se limitaran los comentarios. Sin embargo, un curioso momento se vivió cuando Adriano Farfán, hijo de Jefferson Farfán y Melissa Klug, le hizo un reclamo a su madre en los comentarios de la fotografía porque no le gustaba cómo es que aparecía allí.

Sin titubear, Adriano escribió: “Borra esa foto”, como haciendo un pedido obligado a su madre porque no estaba contento con cómo se veía. En otro comentario trató de explicar la razón por la que prefería no aparecer: “estaba comiendo”, agregó.

Lejos de hacerle caso, Melissa Klug no dudó en responder fuerte y claro. La madre del menor mencionó que sabía que el menor estaba comiendo y ese era el motivo por el cual se le veía como salió. Pese a ello, aseguró que no eliminaría la instantánea e insistió en el que fue su culpa por no querer salir bien.

“Ya lo sé !!!! Y no lo voy a borrar porque hay 300 fotos y todas sales comiendo haciendo caras y cerrando los ojos”, sentenció Melissa. Sin embargo, la fotografía ya tiene los comentarios limitados.

Jesús Barco y Melissa Klug no estuvieron juntos en Navidad

Jesús Barco no celebró la Navidad 2023 al lado de Melissa Klug y su hija, quien nació recientemente en Estados Unidos. El futbolista, que cuenta con 26 años, se vio en la necesidad de retornar por obligaciones profesionales tras el nacimiento de su primera hija el 28 de noviembre. A pesar de las declaraciones previas de Klug sobre la expectativa de pasar juntos las fiestas decembrinas, Barco no regresó hasta concluidas las celebraciones, aumentando la curiosidad sobre el estado actual de su relación.

La distancia entre Barco y su entorno familiar es más palpable, más aún por las palabras que el exfutbolista de Sport Boys publicó en redes sociales. El 25 de diciembre, Barco dejó un mensaje para su hija diciendo: “Feliz navidad amor de mi vida, te amo y te amaré siempre. Te extraño”, sin mencionar a Klug.

Por su parte, la empresaria apodada ‘Blanca de Chucuito’ compartió una foto junto a su bebé y sus otros hijos, incrementando las inquietudes entre sus seguidores. Al pie de la foto, escribió: “Mis amores”, omitiendo cualquier comentario acerca de Barco.