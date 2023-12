Jorge Fossati: estilo de juego, disciplina y manejo de presión, según periodista uruguayo que vaticinó su llegada como DT de Perú

Julio Ríos, periodista uruguayo, conversó con Infobae Perú acerca de la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana.

Jorge Fossati fue anunciado como nuevo técnico de la selección peruana. Su fichaje por el cuadro ‘bicolor’, no solo generó repercusión en Perú, sino también en su natal Uruguay, donde gozan de gran prestigio y siguieron con mucho interés su campaña en Universitario y ahora están a la expectativa de lo que haga con la ‘blanquirroja’, sobre todo porque es su gran oportunidad de clasificar a un Mundial, tras sus intentos fallidos con la ‘celeste’ y Qatar.

Infobae Perú conversó con Julio Ríos, reconocido periodista ‘charrúa’, actualmente conductor de ‘Las Voces del Fútbol’, entre otros programas, y que tiene una estrecha relación con el ‘Flaco’, por lo que es voz autorizada para revelar detalles acerca de sus sistema de juego, relación con la dirigencia, manejo de disciplina, entre otros.

Julio Ríos ha entrevistado en más de 60 ocasiones a Jorge Fossati, con quien guarda una gran relación.

- ¿Qué opina de la llegada de Jorge Fossati a la selección peruana?

A mí me pasó algo muy particular con este desembarco de Fossati en la selección peruana. Hace un mes y pico, antes de la primera final de Universitario con Alianza, hice una nota con Fossati en la radio, y en determinado momento le dije: “Vas a terminar en la selección peruana”. No tenía la más mínima información y nada podía hacer prever en ese momento que ocurriría. Con referencia a Fossati, a quien conozco muy bien, creo que es un técnico ideal para la situación en la que se encuentra el fútbol peruano. Está realmente en el CTI (Cuidados Intensivos) en las Eliminatorias. ¿Por qué? Porque ya tuvo una experiencia con la selección uruguaya, hace muchos años, asumiendo después de una derrota histórica en el estadio Centenario ante Venezuela 3 a 0. Él toma el equipo y curiosamente, en muy pocos días pierde con Perú en Montevideo 3-1.

Posteriormente va a Barranquilla y pierde 5-0. Después va a la Copa América y comienza a reconstruir a la selección, hace una segunda rueda espectacular, con Uruguay invicto, y se metió en el repechaje con Australia. Recuerdo que fuimos a Sydney y Uruguay termina perdiendo por penales. Erraron Paolo Montero, el capitán, y Marcelo Zalayeta, que jugaba en la Juventus, eran los jugadores más destacados del equipo y fueron curiosamente los que erraron. Fossati tiene una larguísima trayectoria, es un técnico de una fuerte personalidad. Sabe manejar el vestuario, lo que no es un detalle menor. Normalmente juega con tres en el fondo, seguramente ustedes lo observaron en Universitario.

Jorge Fossati con la selección de Uruguay en 2004 - Créditos: Difusión

- ¿Usted cree que Jorge Fossati utilizará el sistema de tres defensas atrás con la selección peruana? ¿O cree que primero analizará el universo de jugadores que tiene a disposición?

No tengo dudas. Ha sido el sistema que ha utilizado siempre. Fossati es un enamorado de los tres hombres en el fondo. Es un tema que aplicó en Peñarol, pero también en River o Danubio, que son equipos más chicos. No le interesa la magnitud del equipo o de la selección que él dirija, ese aspecto va a ser innegociable con Perú. Hay técnicos que se adaptan mucho a sus jugadores, son más pragmáticos, pero en el caso de Jorge, no es que sea un fundamentalista, pero siempre ha utilizado la línea de tres como sistema claramente identificatorio de sus equipos, y solo cuando las circunstancias lo ameritan, pasa a ser una línea de cinco. Él suele jugar con laterales volantes de gran proyección ofensiva. pero que también sepan marcar. Esta formación le ofrece varias alternativas.

Una, que tienes un libre que te sobra por detrás de los centrales, y que puede llegar a barrer el error que circunstancialmente cometa su compañero. Después, te sirve para hacer lo que hizo con Andy Polo, por ejemplo, un jugador de corte ofensivo que lo trajo a jugar de carrilero, eso te da amplitud de cancha. Él pretende que sus laterales atraviesen la mitad de la cancha, lleguen hasta el fondo y metan el centro. Difícilmente tira al ataque a los dos, salvo que sea local frente a un rival muy inferior. Normalmente manda uno y queda el otro, y ahí casi que te queda una línea de cuatro. Pero con diferencia numérica, porque tienes los dos volantes que van por el medio, y a los dos que van por afuera. Después tienes otro volante más adelantado, que es el creador, como fue Piero Quispe.

Jorge Fossati confirmó acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para dirigir a la selección - Crédito: LFP

- Perú es el equipo más veterano de las Eliminatorias, necesita un recambio, apostar por caras nuevas y dejar poco a poco a la generación pasada ¿Cómo va Fossati con ese tema de los jóvenes?

Él utilizó muchos jóvenes en River, porque es un equipo que se caracteriza por apostar por los chicos. Pero, en la selección uruguaya apostó por jugadores de trayectoria. No es un técnico que se rehúse a colocar juveniles, pero no creo que se exponga demasiado. Es muy ‘bicho’, tiene mucha experiencia, trayectoria y personalidad, domina el vestuario, no creo que en este momento apueste por un recambio generacional. Él agarra la selección pensando en un aspecto fundamental, que van seis selecciones y media. Si hubiesen cuatro cupos y medio como antes, no tengo dudas que no aceptaba, porque Perú está en una situación muy complicada. Uno mirándolo a la distancia, yo que los vi jugar en el Centenario en el 81, y me fui impactado cuando, nos dieron un baile tremendo con aquella mitad de la cancha de Velázquez, Cueto y Uribe. Y arriba Barbadillo, La Rosa y Oblitas, veo que de eso ya no quedan ni vestigios. Lo veo complicado, yo creo que Jorge va a echar mano de jugadores que le respondan, que se adapten al sistema que pretende, pero que ya tengan una cierta experiencia. Tal vez lo haga con uno, pero difícilmente veo que ponga un juvenil y encare una etapa de recambio.

Jorge Fossati potenció a Piero Quispe durante su etapa en Universitario de Deportes.

- ¿En qué momento de su carrera, Fossati dirigirá a la selección peruana?

Yo lo veo en el mejor momento. Lo veo con el hambre de un técnico que está ultra consolidado desde el punto de vista económico; porque se ha dado el lujo de dirigir varias equipos y a la selección de Qatar, pero al que, lo que más le seduce, a esta altura de su vida, es ir a una Copa del mundo. Él sabe perfectamente que en este momento, Perú está en el CTI, esa es la realidad de la historia, es muy complicado. Pero llega un técnico que, primero, fue a Perú y logró sacar a Universitario campeón después de muchos años. El hincha de Universitario tiene que valorar y estar agradecido de que, después de tanto tiempo, terminó ganando el títuloy en el propio estadio de Alianza Lima, su tradicional rival. En la vida hay objetivos que uno se va trazando. Yo con Jorge he hecho 60 o 70 notas, y a estas alturas, uno habla con determinadas personas y olfatea, por algo le dije hace casi dos meses, en una nota que le hizo previo a la primera final: “Me parece que terminas dirigiendo a la selección peruana”. El hizo silencio, no lo negó, y después me quedó toda la sensación de que Reynoso no iba a poder levantar. Fossati se vio ante la situación y dijo, hay seis selecciones y media. Los técnicos normalmente, y cuando tienen mucha trayectoria, siempre creen que van a poder lograr el objetivo, hasta que los hechos le demuestran lo contrario. Me parece que es la frutilla arriba de la torta de lo que ha sido su trayectoria.

Jorge Fossati prefirió guardar silencio cuando le preguntaron si se ve como opción para dirigir a la selección peruana.

- No es igual la presión de dirigir a un club, que la de una selección, Reynoso por momentos se vio sobrepasado por las críticas de hinchas y periodistas ¿Cómo cree que manejará Fossati este tema?

Con mucho respeto por Reynoso, Fossati tiene una vastísima trayectoria, ha manejado jugadores del primer nivel mundial. Yo siempre tuve buena relación con Fossati, pero también tuvimos un inconveniente con él cuando dirigió a Uruguay, pero fue un tema extradeportivo. Tuvimos un cambio de opiniones muy fuerte públicamente, y después lo arreglamos en una charla mano a mano que un tercero propició. Hablamos todo lo que teníamos que hablar y el tema se terminó solucionando. Pero más allá de eso, Fossati no es una persona que se va a amilanar, ni que se va a achicar con los periodistas, ni es una persona que a le va a sobrepasar la ola si no se le da un resultado, en absoluto. Él es plenamente consciente que toma un fierro caliente. Sé perfectamente cómo es el periodismo en Lima, que hay mucha prensa incisiva, pero Fossati está muy curtido, es una persona que, si tiene que responderte con respeto, pero fuerte, lo va a hacer. No se lo van a llevar puesto ante la adversidad, ni él va a ‘arrugar’ ante una situación adversa. Jorge es un tipo muy cordial, pero con fuerte personalidad, si tiene que tener un cruce con un periodista, lo va a tener.

“Yo vi jugar a (Juan Manuel) Vargas el día que nos ganaron 1 a 0, previo al Mundial Sudáfrica 2010, que prácticamente nos ganó el solo, Vargas es el despilfarro más grande de talento que yo he visto en el fútbol peruano”

- Un problema en Perú es la indisciplina ¿Cómo Fossati maneja ese tema? ¿Es de manejarlo como Gareca o es más drástico?

Una de las grandes falencias que ha tenido lamentablemente el fútbol peruano es que ha sido un desastre en cuanto al rubro disciplinario. Yo vi jugar a (Juan Manuel) Vargas el día que nos ganaron 1 a 0, previo al Mundial Sudáfrica 2010, que prácticamente nos ganó el solo, Vargas es el despilfarro más grande de talento que yo he visto en el fútbol peruano, en el que han habido muchos otros casos también, la ‘Foquita’ Farfán no ha sido fácil, y otros jugadores también que se han plegado a fiestas y actitudes poco profesionales. Fossati dirigió a una selección que no era fácil, ahí había nenes muy pesados y con una fuerte personalidad. Sin embargo, logró con ellos un rendimiento absolutamente superlativo. No creo que Fossati permita actitudes de indisciplina, de ninguna manera, no creo que negocie. Si Fossati negociara actitudes de indisciplina, quiere decir que lo conozco poco, a pesar de las décadas que tenemos de relación. No va a permitir que Perú se vuelva un cabaret ¿por qué? Porque tiene una cuestión que es elemental. Prefiere un jugador con menos condiciones, pero que sea un gran profesional, y no un buen jugador de fútbol que sea un nochero o un fiestero.

La molesta reacción de Jorge Fossati al ser consultado por Roberto Siucho. (TV Perú Noticias)

- El presidente de la FPF, Agustín Lozano es muy cuestionado y tuvo una relación difícil con Ricardo Gareca ¿Cómo cree que será la relación de Fossati con la dirigencia?

Fossati todos los días va a exigir cosas. Va a pedir canchas y todo lo que considere. Es un técnico al que en ese aspecto, no todos los dirigentes le siguen el tranco. Prepárense porque va a exigir como buen profesional que es. Así que, si los dirigentes no están dispuestos a tener un técnico que intente tener lo mejor para sus jugadores, y para que el equipo sea lo más competitivo posible, la cosa se va a complicar. No puedo creer que Perú, con su cantidad de habitantes y los buenos jugadores que ha tenido históricamente, trabaje tan mal a nivel de formativas y no saque jugadores importantes. Esto no va contra el país, a mí me encanta Perú, me encanta cuando voy a Lima, porque la he pasado espectacular y me parece un país maravilloso, pero su fútbol es un canto a la desprolijidad, la desorganización, la falta de objetivos, la falta de exigencia y autoexigencia. No puede ser que Perú, a nivel de clubes no trascienda internacionalmente y a nivel de selección, sea un desastre, salvo el milagro que hizo Gareca.

Sinceramente, para ir a Perú, con mucho respeto lo digo y hablando en términos netamente futbolísticos, alguien tiene que tener mucha autoestima, mucha fuerza de convicción, una fuerte personalidad y crear mucho en sí mismo. Hoy por hoy, no cualquier técnico con trayectoria y que signifique algo en el mundo del fútbol, se anima a agarrar una selección que está en el CTI. Me consta la desorganización del fútbol peruano, el pésimo trabajo a nivel de formativas, no han aprendido, han tenido traspié y traspié y traspié, y no aprenden como para trabajar a nivel de formativa, de comenzar desde la niñez con los jugadores, de irlos formando integralmente, futbolísticamente, como personas. Me duele mucho lo del fútbol peruano, porque lo he visto tocar fondo.

Jorge Fossati llegó con Agustín Lozano a la gala de premiación de la Liga 1 2023. Crédito: FPF

- Los problemas de Gareca con Lozano comenzaron precisamente cuando él comenzó a pedir ese tipo de cosas...

Si Gareca pide cosas para mejorar, y pide que se trabaje a nivel de inferiores. Una persona que reclama determinadas cosas, y que es un profesional, está apuntando hacia lo mejor. Si los dirigentes se enojan por eso, no están capacitados para dirigir a la FPF. Es clarito el tema. Y han habido personajes, y esto lo digo también, porque soy muy crítico con los dirigentes en mi país, han habido dirigentes en la FPF que no podían estar ahí. Si se critica a Gareca porque pide que se trabaje con los juveniles, que se formen jugadores integralmente, que estén preparados para irse al exterior, que puedan llegar al primer mundo. Si lo que se quiere es ser amigos de los jugadores y permitir todo el libertinaje, la fiesta y el cabaret y todo lo demás, bueno, los dirigentes son más responsables todavía que los jugadores. A veces los dirigentes son muy cholulos, como decimos acá, son muy alcahuetes de los jugadores, y les gusta eso de estar alcahueteándoles a los jugadores y sacándose fotos, eso no es profesionalismo de primer nivel. Ustedes deben enojarse con los dirigentes. Uno tiene que ser duro con los duros, y blando con los blandos.

- ¿Por qué cree que a Mauricio Larriera le fue mal en la final con Alianza Lima?

No me gusta Larriera como técnico. Acá en Uruguay quiso desplegar un fútbol absolutamente atípico para el fútbol uruguayo. En Nacional quiso jugar de una manera con la que le fue bien tres partidos. Los dos con Corinthians y un clásico frente a Nacional, que fue un partido casi perfecto. No es un técnico ni de mi paladar futbolístico. No me parece un técnico para situaciones extremas. Es muy buena persona, me han hablado maravillas de él. Él integró el cuerpo técnico con Gerardo Peluso, pero el número uno era Peluso. Yo creo que la personalidad es una carencia que tiene evidentemente el técnico que usted acaba de mencionar. Yo fui muy duro, muy crítico con él aquí en Uruguay.