¿Jorge Fossati contemplará a Paolo Guerrero en la selección peruana para la Copa América 2024 y Eliminatorias Norteamérica 2026?

Paolo Guerrero, leyenda de Perú, bajo la mirada atenta de Jorge Fossati. - Crédito: AFP / LPF

Aunque el anuncio oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se está haciendo esperar, el entrenador uruguayo Jorge Fossati es el elegido para suceder a Juan Reynoso en la zona técnica de la selección nacional.

Te puede interesar: Jorge Fossati confirmó acuerdo con Perú, pero lamentó traba legal con Universitario

Días atrás confirmó su unión con la ‘bicolor’ asegurando que era un reto demasiado importante en su extensa trayectoria: “Ya hemos llegado a un acuerdo con la selección peruana. Aún no hemos firmado”. De tal manera que el ‘Flaco’ se unirá al proyecto del proceso clasificatorio mundialista con la mente puesta en un boleto a Norteamérica 2026.

Instalado en su natal Uruguay, de momento, para disfrutar las festividades de fin de año al lado de su círculo familiar, Fossati ya está planeando lo que vendrá para el siguiente año. Está convencido que se podrá remontar en medio de la adversidad con todos los efectivos disponibles. Aunque existe un nombre que, por veteranía, sobrevuela su cabeza: Paolo Guerrero.

Jorge Fossati confirmó acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para dirigir a la selección - Crédito: LFP

¿Guerrero está en los planes de Fossati para la selección peruana?

No es ningún secreto que el ‘Depredador’ está viviendo una agradable segunda juventud a puertas de cumplir los 40 años. En pleno estado de forma, ha sido una pieza de vital importancia en el último semestre con Liga Deportiva Universitaria de Quito. Gracias a sus aportaciones goleadoras contribuyó en la consecución de la Copa Sudamericana 2023 y la LigaPro 2023.

Te puede interesar: ¿Por qué Jorge Fossati todavía no se desvincula de Universitario y no firma por selección peruana?

Sin ir muy lejos, Guerrero totalizó ocho goles con LDU (3G en Conmebol Sudamericana / 5G en LigaPro) en un año que comenzó con incertidumbre tras su salida inesperada en Racing Club. Con esos registros, Paolo demostró que aún cuenta con gasolina para el 2024 pensando, además, en los desafíos venideros para la selección peruana.

El delantero peruano ganó de cabeza y abrió el marcador por Copa Sudamericana. (Video: ESPN)

A Jorge Fossati no se le escapa ese detalle, aunque prefiere abordarlo una vez que sea anunciado como el flamante director técnico de la ‘blanquirroja’. “No voy a hablar de Paolo Guerrero hasta ser presentado como DT de Perú”, mencionó en una entrevista con FB Radio 105.7FM.

Te puede interesar: Jorge Fossati dio curiosa respuesta sobre su firma con la selección peruana

Eso sí, confirmó que todos los futbolistas están sujetos a evaluación sin importar su edad, por lo que Paolo dependerá de sí mismo para entrar en la órbita de Fossati. “Sin embargo, si un jugador me demuestra que tiene condiciones y que está para jugar, yo no le voy a pedir la cédula. Vi que se transformó en un ídolo de Liga”, aseveró.

Paolo Guerrero se refirió al virtual técnico de Perú, Jorge Fossati

La confianza plena de Fossati por Perú

Al ‘Flaco’ le atrajo la idea de encabezar la zona técnica de la selección peruana por los recientes cambios en las normativas de clasificación para la Copa del Mundo 2026. A partir de ello, se llenó de confianza con la firme idea de que es posible salir del sótano de la tabla de ubicaciones para luchar en las zonas nobles que permiten acceder a la repesca intercontinental.

“Sería casi imposible a esta altura, con ya varios partidos jugados y vas último. Evidentemente sería poco menos que una utopía, pero en estas condiciones tampoco es fácil”, expresó en dialogo con ‘Las Voces del Fútbol’ agregando que “creo que se puede, que hay chances, y vamos a tener la Copa América para trabajar y eso me da mucha ilusión porque será el tiempo que no tuvimos hasta ahora”.

Reafirmó, además, cómo será su estructura deportiva a nivel de plantel. La idea parte de integrar elementos emergentes, aunque no descartará a los experimentados como, por ejemplo, Guerrero. “No abundan los jugadores jóvenes destacados, pero sí existen. Ahora, a mi no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre que está para jugar. Si está para jugar es elegible”, enfatizó.