Youna y su reclamo público a Samahara Lobatón: “No me deja ver a mi hija ni en Navidad”

Youna reclama a Samahara Lobatón que no pudo ver a su hija en Navidad. (Instagram)

Youna y Samahara Lobatón continúan en un enfrentamiento de nunca acabar. La expareja anunció su separación en junio, luego de que la hija de Melissa Klug volviera de Estados Unidos al intentar una nueva vida con el padre de su menor. Sin embargo, esta relación ya no daba frutos y terminó en más de un conflicto.

Te puede interesar: Samahara Lobatón y su fuerte indirecta a Melissa Klug: “Mi familia son Bryan Torres y mi hija”

Desde hace unos meses, Youna acusa a la hija de Melissa Klug de no dejarle ver a su menor y no compartir con ella siquiera por videollamadas, pues él se encuentra residiendo en Estados Unidos. Por su parte, Samahara afirma que el padre de la niña no cumple con sus obligaciones económicas y tampoco la llama a la hora que debería, por lo que no quiere pasarle el teléfono a la hora correspondiente.

Sin embargo, todos estos conflictos se han hecho públicos y se han dado a conocer más detalles. Entre ellos, que la hija de Abel Lobatón bloqueó de redes sociales y más al padre de su hija, además que le habría pedido a su familia y la nana de la pequeña lo mismo, para evitar que tenga comunicación con Youna.

Samahara Lobatón gasta 9 mil soles mensuales en su hija de 3 años, según Youna. | Composición Infobae / Instagram / América TV

Por otro lado, si es que el barbero se demoraba uno o dos minutos en llamar, ella no se lo perdonaba y lo tomaba como un incumplimiento. Y una de las últimas informaciones fue que Samahara habría pedido un monto muy alto de pensión de alimentos, asegurando que su hija gasta 9 mil soles al mes.

Youna reclama que no pudo ver a su hija en Navidad

A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió un saludo navideño para sus seguidores. En sus historias de esta red social, publicó una imagen de la mesa en la que cenaría compartiendo con sus seres queridos en esta fecha. Sobre la imagen escribió un mensaje, en el que evidenciaba que extrañaba a su pequeña-

Te puede interesar: Las peleas mediáticas de la TV 2023 con Samahara Lobatón, Leslie Shaw, Magaly Medina, Deyvis Orosco y otros artistas de la farándula

“Feliz Navidad para todos, en especial para mi hijita hermosa que, Dios mediante, pronto estaremos pasando navidades juntos”, compartió dejando a más de uno en dudas.

Youna reclama a Samahara Lobatón que no pudo ver a su hija en Navidad. (Instagram)

Para aclarar las interrogantes de sus seguidores, agregó otro post en el que mencionaba que no había podido tener comunicación con la menor. Con este mensaje, reclamaba públicamente a Samahara Lobatón el no poder compartir con su hija, aunque sea con una llamada a la distancia, mucho menos en una fecha tan importante como esta.

“Si me preguntan por Xianna, no me dejan verla, ni en Navidad”, escribió con un emoji de aparente decepción.

Lejos de pronunciarse al respecto, la joven influencer compartía sus preparativos por Navidad, entre los que se encontraba la espera de Papa Noel para su pequeña. Además, publicó una imagen en la que se le ve a la menor con todos sus regalos navideños.

Te puede interesar: Samahara Lobatón remodela la casa de Bryan Torres con más de 20 mil soles en canjes: “Mantiene a un zángano”

Pero, una imagen que llamó la atención fue la fotografía que se tomó juntos a Bryan Torres, su actual pareja, y su hija. En la foto, Bryan toma en sus brazos a la pequeña y sobre ella, Lobatón escribió: “Feliz Navidad. Mi Familia”