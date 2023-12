Santiago Ormeño, en el aire: venció su préstamo en Juárez y Chivas de Guadalajara busca su salida

Santiago Ormeño ha perdido protagonismo en la Liga MX. - Crédito: FC Juárez.

Santiago Ormeño es de esos casos que no suelen verse muy seguido. Se hizo conocido en México como un ‘gamer’ en un certamen virtual de FIFA durante la pandemia del coronavirus para luego abrirse paso en Liga MX como un delantero interesante que fue sumando exhibiciones destacadas vistiendo la camiseta del Puebla.

Allí alcanzó su pico de rendimiento, de la mano del entrenador Juan Reynoso, recientemente cesado como responsable técnico de la selección peruana, totalizando números elocuentes: 17 anotaciones en tan sólo un ciclo en 36 apariciones. Aquellas estadísticas, además, lo candidatearon para ser el nuevo efectivo de México, aunque finalmente se decantó por Perú gracias a sus raíces paternas.

Santiago Ormeño le mandó un mensaje a la afición de Chivas luego de anotar su primer gol.

Una vez que tomó la decisión de representar a la ‘blanquirroja’, su vida marchó en dirección correcta provocando resultados deseados para su trayectoria: internacionalidad en Eliminatorias Conmebol, traspaso a Club León, crecimiento exponencial en las plataformas virtuales y una evidente mejora en su imagen en dos naciones.

Sin embargo, con el avance del tiempo no pudo despegar en ningún espacio. A nivel selección, por ejemplo, hasta el día de hoy ha sido incapaz de celebrar un gol. Asimismo, aquella buena racha realizadora con los ‘camoteros’ jamás pudo verse reflejada en sus siguientes pasantías por León, Chivas de Guadalajara y FC Juárez. Ahora su futuro es un misterio.

¿Qué viene para Santiago Ormeño?

En el último año, Ormeño representó a Juárez en condición de préstamo desde las Chivas. En su primera aparición, para mala fortuna, padeció una grave lesión que lo apartó de los gramados de juego por varios meses.

Una vez que se recuperó, tuvo que esperar pacientemente su turno desde la zona de relevos. Al momento que recibió su oportunidad, comenzó a sumar minutos hasta que pudo dejar su primer registro goleador a finales de agosto en la goleada 4-1 sobre Pumas UNAM.

El delantero peruano marcó el 1-0 de su equipo contra Pumas por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga MX.

Esa fue su única aparición feliz con los ‘bravos’. En adelante sólo pisó cancha como un revulsivo, pero no tuvo injerencia mayor en los resultados. En definitiva, su paso por FC Juárez no fue el esperado y al concluir el Apertura 2023 se decidió por no renovar su cesión, por consiguiente regresó a Guadalajara.

No obstante, el último reporte de FOX Sports MX indicó que ‘Santi’ no tiene cabida para el plantel del ‘rebaño sagrado’ de la siguiente temporada a cargo del entrenador Fernando Gago. De tal manera que en Chivas prescindirán del atacante de Perú para buscar mayores opciones en el mercado al tiempo que confiarán en sus otros efectivos: Juan José Macías, Fidel Ambriz y Ricardo Marín.

Santiago Ormeño anotó su primer gol con FC Juárez y tuvo dedicatoria especial.

