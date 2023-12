Ricardo Rondón estaba vetado de Latina antes de ingresar a ‘El Gran Chef Famosos’: “Me dijeron que no podia estar ahí”

Ricardo Rondón es una de las figuras televisivas que ha creado un personaje que es escéptico y muy malhumorado, pese a ello se ganó el cariño de un público que lo seguía en el día a día en el desaparecido programa ‘En Boca de Todos’. Desde el fin de ese espacio, Rondón no apareció en otro programa, mientras que su compañera Maju Mantilla sí.

Es así que su retorno a la pantalla chica se dio en el nuevo programa ‘El Gran Chef Famosos’, un espacio nuevo de Latina Televisión que ponía a reto a cada uno de los famosos que se atrevía a cocinar, aunque muchos ni sabían prender las hornillas.

La llegada de Rondón a este espacio sorprendió a más de uno, incluso, pese a su inexperiencia, se coronó como el ganador de la primera temporada y demostró un lado más humano y completamente diferente al que estábamos acostumbrados en su personaje.

Ricardo Rondón será el último conductor invitado. (Latina)

Pese a que esta decisión fue un acierto, parece que su llegada fue más complicada de lo que parece. En una reciente entrevista que brindó a Giancarlo Granda para su canal de YouTube, Tiempo Muerto, el presentador confiesa que estaba vetado de Latina Televisión.

“Yo tengo que contarte, no lo he dicho a nadie, yo estaba vetado de Latina, por los dueños de Latina”, expresó al inicio. Tras ello, confesó que cuando le llegó la propuesta a Maju Mantilla para migrar de América a Latina, él intentó hacer lo mismo, pero le dijeron que no era posible.

“Yo he estado 8 o 9 años en América. Viene la convocatoria de Maju para ‘Arriba mi Gente’ y me dijeron no, tú has tenido problemas aquí y así no puede ser”, menciona en el adelanto de esta conversación. Todos los detalles se conocerán este lunes 25 en la entrevista completa que se emitirá a las 8:00 p.m.

Por otro lado, se refirió a las amistades en televisión. Sobre ellas, mencionó que se viven cosas muy lindas dentro de los sets, que te hacen creer que todo está bien, pero finalmente puede ser lo peor al final del día, es por ello que solo tiene algunos amigos que hizo detrás de cámaras.

Ricardo Rondón confiesa que estaba vetado de Latina antes de ingresar a ‘El Gran Chef Famosos’. (Instagram)

“Los amigos que yo tengo en la tele, los tengo contados con los dedos de la mano. La tele puede ser muy divertida, te hace creer que vives en amistad, en unión y puede ser el peor infierno”, comentó al respecto.

Ricardo Rondón se negaba a ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’

En una entrevista con Lizbeth Cueva, Ricardo Rondón confesó que al inicio, cuando le llegó la propuesta de este programa, se negó a tomarla. Señaló que temía a que mostrara una faceta de él que no podía controlar por la presión del propio formato. Sin embargo, en ese tiempo estaba sin trabajo y con un sinfín de problemas

“Me quedó sin trabajo y empiezo atravesar problemas de índole familiar y personales delicados que me golpearon mucho. Y me hacen la propuesta del programa y evidentemente dije que no porque me iba a mostrar en un espacio donde no tenía el control”, contó en inicio.

Ricardo Rondón y los motivos por los que rechazó en primer momento ser parte de ‘El Gran Chef Famosos’. YouTube: Todos Sanamos/ Instagram Elgranchef

Incluso, se sentía un tanto vulnerable porque no sabía cocinar. Su miedo de quedar mal ante el público lo obligó a decir que no al inicio. “¿Cómo iba a entrar a un programa, donde era una nulidad absoluta, era incompetente porque yo no sé cocinar, al menos en ese tiempo, no sabía ni picar una cebolla. No lo había hecho nunca. Dije no, no acepto”, explicó.