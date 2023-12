Jessica Newton emociona a su trabajadora del hogar con tierno gesto en Navidad: “Hoy todos en casa”

Jessica Newton emociona a su trabajadora del hogar con tierno gesto en Navidad | Instagram/@jessicanewtonofficial_

La Navidad es una fecha especial que recuerda a todos los peruanos la importancia de estar junto a la familia y demás seres queridos. Es por eso que, en un gesto de generosidad, Jessica Newton decidió sorprender a su trabajadora del hogar este 24 de diciembre, a pocas horas de celebrarse la Nochebuena.

Mediante sus redes sociales, la organizadora del Miss Perú dio a conocer que pasaría la Navidad con su esposo Fernando Sánchez de Lamadrid, con los recién casados Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, con sus demás hijos y nietos en su casa ubicada en una zona exclusiva de Lima.

En medio de los preparativos de la cena navideña, Jessica Newton y Fernando Sánchez de Lamadrid llamaron a Rosaura, su trabajadora del hogar, para darle un vale de pavo, su panetón, carta libre para irse a casa para pasar Navidad con los suyos y su más sincero agradecimiento por sus servicios.

Rosaura, apodada cariñosamente como 'Rous', trabaja en la casa de Jessica Newton desde el 2020. Captura/ATV

“Adiós señorita Jessica, muchísimas gracias. Sí (disfrutaré la Navidad), todo tranquilo. ¡Gracias, señor Fernando, muchísimas gracias!”, expresó Rous antes de partir a su hogar.

Luego de registrar el momento, Jessica Newton compartió las imágenes con el siguiente mensaje: “Hoy todos debemos estar en casa celebrando con nuestra propias familias”.

¿Jessica Newton será abuela otra vez?

Desde que Cassandra Sanchez de Lamadrid se casó con el cantante de cumbia Deyvis Orosco, se rumorea que la hija de Jessica Newton se encuentra embarazada. Esto por el vestido que usó la empresaria en el día de su boda, que le dejaba ver un ligero vientre abultado.

“Hay unas tomas de ella en el balcón del hotel, hay una cosa que yo digo, no sé, me pregunto, de pronto los kilos de más que ella trae... ¿Me parece o es una barriguita de embarazada? Es una pregunta al aire. Está embarazada, de pronto por eso está rellenita... quizá por eso es que no quieren hablar ni responder, no sé, podría ser, ellos han dicho públicamente que quisieran darle un hermanito a su hijo Milán”, expresó Magaly Medina.

Jessica Newton responde a rumores de posible embarazo de Cassandra Sánchez De Lamadrid. Captura/Instagram

Pronto, en diálogo con el diario Trome, Jessica Newton no negó que su hija se encuentre en la dulce espera, pero confirmó que desea tener más nietos. “Con Milán soy la mujer más bendecida del mundo porque estoy chocha, y que mis hijos tengan los niños que ellos decidan traer”, mencionó la exreina de belleza, aumentando las especulaciones.

Su frontal respuesta a Magaly Medina

Jessica Newton se refirió también a las fuertes críticas que hizo Magaly Medina sobre la boda de su hija. Fiel a su estilo, la exreina de belleza minimizó los ataques de su examiga, señalando que se está enfocada en los bonitos momentos que disfrutó en la ceremonia.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se casaron. Todos los detalles de la feliz unión. IG

“La verdad que fue un momento muy especial para las dos familias. No he tenido la oportunidad de ver nada tóxico. Las personas siempre comparten lo que son, yo tengo ganas de compartir alegría, cosas buenas y bendiciones. Habrá otras personas que compartan su interior, no lo voy a juzgar, pero tampoco lo voy a ver porque no tengo espacio para la gente tóxica”, mencionó.

Antes de cerrar con el tema, Jessica Newton añadió: “La felicidad de mi hija era algo que se notaba abiertamente. Ver a Deyvis tan ilusionado, extrañando a su padre, ver a mi consuegra disfrutando con su hijo, eso no lo va a oscurecer nada. Honestamente, cuando alguien es feliz no tiene espacio para nada malo”.