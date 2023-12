Canal TV Boxing Day en Perú: dónde y cómo ver jornada especial de Premier League

El Boxing Day del 2023 tendrá como partido de fondo el Aston Villa vs Manchester United.

En épocas de Navidad la mayor parte de las ligas del mundo se paraliza, para que los futbolistas puedan pasar las fiestas en compañía de su familia. No obstante, existe un campeonato que no se detiene y, si bien no organiza partidos el mismo 25 de diciembre, si se programan varios encuentros para el 26, solo un día después de las pascuas.

Se trata de nada menos que la Premier League, la cual tiene como tradición el disputar encuentros en el Boxing Day, festividad de origen británico en la que se realizan diversas actividades como donaciones a los pobres, reuniones familiares y actividades deportivas entre las que se incluye el fútbol.

En el mundo del balompié, dicha jornada es muy apreciada por los fanáticos, pues significa la oportunidad de ver uno de los campeonatos más competitivos del mundo, en fechas en las que casi todos los demás certámenes se encuentran paralizados, por lo que sus enfrentamientos suelen batir récords de audiencias. Además, el torneo de primera división de Inglaterra, cuadra en su calendario, que los encuentros de ese día sean entre equipos de ciudades cercanas, para facilitar el traslado de los aficionados y garantizar asistencias masivas al estadio.

En el Boxing Day miles de aficionados suelen acudir al estadio con vestimentas referentes a la navidad.

Partidos del Boxing Day 2023

En esta edición del Boxing Day se llevarán a cabo cinco partidos de Premier League. La jornada muy temprano, a las 7:30 horas con el choque entre Newcastle United y Nottingham Forest, quienes se enfrentan en el St. James Park. Las ‘urracas’, con el paraguayo Miguel Almirón y el brasileño Bruno Guimaraes como figuras, necesitan una victoria para seguir en la carrera por clasificar a competencias europeas, mientras que su rival pelea por mantener la categoría.

Posteriormente, a las 10:00 horas se realizarán dos duelos claves en la lucha por la permanencia, pues AFC Bournemouth recibirá al Fulham, mientras que el Sheffield United hará lo propio con Luton Town. La primera contienda, encuentra a dos clubes en la zona media baja de la tabla, pero que no pueden descuidarse o comenzarán a coquetear con la baja, mientras que los protagonistas del segundo juego sí están comprometidos seriamente con el descenso.

Newcastle United tiene como gran figura al paraguayo Miguel Almirón (Reuters).

A las 12:30 llega el turno del primer grande, pues Liverpool visitará al Burnley. Los dirigidos por Jürgen Klopp vienen de dos empates consecutivos, pero una victoria les dará momentáneamente el primer lugar de la tabla, metiendo presión al líder Arsenal, que juega recién el jueves 28 contra el West Ham. Los ‘reds’ cuentan con un Mohamed Salah en gran momento, pues lleva 16 goles y 8 asistencias en 25 partidos sumando todas las competiciones.

El plato de fondo será el que tendrá como protagonistas a Manchester United y Aston Villa, quienes se verán las caras en Old Trafford a las 15:00 horas. Los ‘villanos’ con Emiliano ‘Dibu’ Martínez como estandarte, son la sorpresa del torneo, pues se ubican segundos y una victoria en el ‘Teatro de los sueños’ también los colocaría en el liderato. No obstante, los ‘red devils’ también tienen la obligación de sumar de a tres, pues no ganan hace tres fechas y, sumado a la temprana eliminación de la Champions League, una nueva derrota pondría en riesgo el proyecto de Ten Hag.

La última vez que Manchester United se enfrentó a Aston Villa, fue victoria de los 'red devils' 1-0 con gol de Bruno Fernández (ESPN).

¿Donde ver los partidos del Boxing Day en Perú?

Los cinco partidos que se disputarán en la Premier League por el Boxing Day se podrán sintonizar en Perú. El Newcastle United vs Nottingham Forest, el AFC Bournemouth vs Fulham y el Manchester United vs Aston Villa serán transmitidos por la señal de ESPN. Por su parte, la plataforma de streaming, Star +, tendrá los cinco duelos, incluyendo de forma exclusiva el Liverpool vs Burnley y el Sheffield United vs Luton Town.