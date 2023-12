¿Atenderán Reniec, Migraciones, Sunat y otras entidades públicas este 26 de diciembre?

El 26 de diciembre volverá a la normalidad la actividad laboral en muchas instituciones del país - crédito composición Infobae / Andina

Este martes 26 de diciembre es día no laborable para el sector público en todo el Perú, por lo que algunas entidades del Estado no podrán atender. Este no es el caso para los trabajadores de la Salud, ya que este sector no puede detenerse en ninguna celebración.

Te puede interesar: Metropolitano, Metro de Lima y corredores: Horarios y rutas para hoy, domingo 24 de diciembre

De acuerdo al Decreto Supremo N.º 151-2022-PCM, las siguientes fechas del 2023 y 2024 tienen esta misma característica: viernes 30 de junio, jueves 27 de julio, lunes 9 de octubre, jueves 7 de diciembre, martes 26 de diciembre y martes 2 de enero del 2024.

El documento también estipula que las horas que no se laboró, deberán ser compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o cuando el titular de la entidad pública lo establezca según las propias necesidades de la institución.

En la sede principal de Migraciones se puede tramitar diversos documentos, como es el PTP - crédito Paula Elizalde

Migraciones, Sunat y Reniec

El martes 26 de diciembre, no habrá atención en las oficinas y agencias a nivel nacional de Reniec. “Le recordamos que puede hacer sus trámites de manera virtual a través de nuestra web institucional www.reniec.gob.pe y el APP DNI Biofacial”, dice el comunicado de la institución en redes sociales.

Te puede interesar: Feriado del lunes 25 de diciembre en Perú: ¿qué supermercados atenderán en Navidad?

Migraciones, por su parte, los días feriados atienden desde las 9:00 hasta las 13:30. Ante falta de anuncio oficial por parte de Reniec, su horario habitual es desde las 8:30 hasta las 17:00

Ministerio de Transportes

En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se confirmó que este día se continuará entregando licencias de conducir en los Centros de Atención al Ciudadano (MAC) de Lima Metropolitano. La atención será de forma regular, es decir, desde las 8:30 hasta las 18:00 en:

Lima Norte: en el centro comercial Mall Plaza, en Comas.

Lima Este: en el Mall Plaza Santa Anita, en Santa Anita.

Lima Sur: en el centro comercial Open Plaza Atocongo, en San Juan de Miraflores.

Se podrá tramitar el brevete durante las celebraciones por navidad de manera online - crédito Andina

Sin embargo, este martes 26 no se permitirá el ingreso de usuarios en los centros de emisión de brevetes del MTC, que están localizados en el Cercado de Lima y en Lince. El miércoles 27 se reanudará la atención.

Te puede interesar: ¿Comprarás un celular esta Navidad? Compara precios de teléfonos con esta herramienta de Osiptel

El MTC recordó, además, que no habrá problemas con los trámites de brevetes electrónicos durante el feriado, por lo que se podrá hacer este trámite a través de una página web. Se puede acceder a ella a través del siguiente link: https://licencias.mtc.gob.pe.

Transporte público el 26 de diciembre

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) indicó que para el 26 de diciembre, no se aplicará un horario especial para buses y trenes.

Los diferentes medios de transporte público de Lima y Callao suelen tener horarios especialistas en fiestas nacionales - crédito composición Infobae

Metro de Lima

El horario del Metro de Lima no tendrá modificaciones, por lo que los trenes estarán habilitados desde las 5:00 hasta las 22:00

Metropolitano

Regular A: De 5:15 hasta las 21:55, De 5:15 hasta las 21:55, desde Naranjal hacia la estación Central, y de 5:55 hasta las 22:00, desde la estación Central hacia Naranjal.

Regular B: De 5:00 hasta las 22:00, desde Naranjal hacia la Matelini, y de 5:35 hasta las 22:00, desde Matelini hacia Naranjal.

Regular C: De 5:25 hasta las 22:00, desde Matelini hacia Ramón Castilla, y de 5:30 hasta las 21:55, desde Ramón Castilla hacia Matelini.

Regular D: No hay servicio

Corredores