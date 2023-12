Mr. Peet confesó doloroso momento en ‘El Gran Chef Famosos’: “Es un tema que nunca toqué”

Mt. Peet reveló desgarradora anécdota en ‘El Gran Chef Famosos’ | Mr Peet Channel. Youtube

A punto de concluir el año 2023, el comentarista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, llevó a cabo una transmisión en vivo ininterrumpida de seis horas de su podcast ‘Madrugol’. Durante este tiempo, recordó la vez que lloró desconsoladamente en ‘El Gran Chef Famosos’, lo que lo obligó a regrabar una de las escenas.

Todo inició cuando un seguidor le preguntó si había experimentado alguna experiencia paranormal en su vida. Mr. Peet reveló que es capaz de comunicarse con “gente muerta o gente que va a morir”. La primera vez que tuvo esta clase de contacto fue a los 11 años, cuando vio la silueta de su abuela enferma.

“Pasaron los días y mamita (su abuela) falleció. Yo sentí que ella había venido a despedirse de mí. ¿Por qué lo hizo? Creo que fue porque la última vez que la vi no fue de buena manera. Yo tenía 10 años, la había visitado en su casa, en Huacho, pero como jugaba Alianza y Universitario, y como era un niño prepotente, hice mi berrinche y mi mamá me trajo a Lima. No la volví a ver, me arrepentí”, expresó Arévalo.

Mr. Peet recordó doloroso episodio en 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Youtube

Más adelante, Mr. Peet indicó que suele sentir la presencia de su difunto padre Luis Arévalo todos los 28 de julio. De manera sorprendente, esta manifestación sobrenatural es “más fuerte” cuando está enfrentando situaciones difíciles en su vida.

“Mi viejo se aparece cada 28 de julio y de vez en cuando me jod***. A veces aparece de manera brutal. Por ejemplo, el año pasado sentí su presencia cuando Arielito (su hijo) tuvo una emergencia de apendicitis, le habían dado una mal diagnóstico. Le pregunté si todo iba a salir bien y así fue”, dijo.

Mr. Peet sorprendió a sus seguidores al hacer una transmisión de seis horas de 'Madrugol'. Captura/Youtube

Mr. Peet se quebró en ‘El Gran Chef Famosos’

Aunque prefirió no profundizar en los detalles, Mr. Peet reveló que asistió a las grabaciones de ‘El Gran Chef Famosos’ en un período en el que él y su familia estaban atravesando un momento doloroso. Justamente el 28 de julio de 2023, se disputaba su pase a la final del concurso gastronómico, y no se sentía en las mejores condiciones para cocinar.

De acuerdo con Mr. Peet, recibió “ayuda divina” porque los platos le salieron bien, a pesar de que nunca haberlos preparado en su vida.

“Hice un brownie que en mi vida he hecho, me salió perfecto. Peso y medida oficial. Y mi olluquito también. Eso no lo hice yo, lo hizo la persona que había dejado este mundo. Es por eso que ustedes ven esta foto (en donde está mirando al cielo), porque estoy buscando a esta persona. Estaba parado al frente para escuchar el veredicto... Ustedes me han visto llorar, pero como lloré allí no”, mencionó.

Mr. Peet quedó en quinto lugar en 'El Gran Chef Famosos'. Captura/Latina TV

Mr. Peet volvió a grabar escena de ‘El Gran Chef Famosos’

Según recordó Mr. Peet, fue tan fuerte su llanto que le pidió a la producción de ‘El Gran Chef Famosos’ que se volviera a grabar la escena de dicho capítulo.

“Esa escena se tuvo que repetir porque la pedí yo porque no podía… Cuando nos paramos frente al jurado (para el veredicto), buscaba ver a esa persona en lo más alto del estudio. Lo buscaba y me encomendaba, es alguien que yo quería muchísimo. Es lo más lamentable que ha pasado en mi vida, por eso cuando dicen que clasifiqué a la final, yo di rienda suelta a mis sentimientos, con todo. Eso se tuvo que repetir”, expresó el exconcursante de ‘El Gran Chef’.

Antes de cerrar con el tema, Mr. Peet detalló: “Por mí se tuvo que estirar un poco porque tuvimos que volver a hacer algunas notas porque no podía, me sentía mal estando en televisión cuando mi madre estaba destrozada, cuando gran parte de mi familia estaba destrozada. Es un tema que nunca toqué, hoy lo hago, pero no estoy dando detalles. Así es la vida”.