Alfredo Benavides se declara a Samantha Batallanos y la invita a salir: “Soy una persona romántica”

Samantha Batallanos recibe propuesta romántica de Alfredo Benavides. | ATV

El amor está en el aire. Alfredo Benavides confesó su atracción por Samantha Batallanos, la ex Miss Perú que recientemente terminó su relación con el boxeador Jonathan Maicelo tras denunciarlo por agresión física y psicológica. El actor cómico, conocido por sus imitaciones de personajes políticos y de la farándula, se declaró a la modelo en una íntima conversación con Magaly Medina.

Te puede interesar: Jonathan Maicelo confiesa que perdió un hijo con Samantha Batallanos: “Fue traumático”

En la conversación con la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le hizo una romántica propuesta y la llenó de elogios diciéndole que es una persona amorosa y le encantaría conocerla más. Su declaración sorprendió a más de uno, entre ellos, a la propia presentadora.

La ex Miss Perú había sido noticia por acusar al boxeador de violencia. Según contó, él la insultó y golpeó en un taxi, cuando volvían a uno de los restaurantes del pugilista. Ella acudió a una comisaría para tomar acciones legales y dar detalles del episodio que vivió.

Alfredo Benavides revela que le gusta Samantha Batallanos. | captura/Facebook/Instagram

¿Qué dijo Alfredo Benavides sobre Samantha Batallanos?

El comediante Alfredo Benavides declaró su interés amoroso hacia la modelo Samantha Batallanos. En una reciente aparición en el programa “Magaly TV, la firme”, le extendió una invitación pública para salir y hablar, evidenciando sus intenciones de encontrar pareja y casarse en el futuro próximo, posiblemente en 2024.

Te puede interesar: Ale Fuller y Renato Rossini Jr. pasan la noche juntos y Samantha Batallanos niega beso a misterioso hombre

Además de manifestar su deseo de unirse en matrimonio, el hermano de Jorge Benavides expresó su devoción en una relación amorosa, llegando hasta ofrecer cuidados y tareas domésticas por su potencial pareja.

“No seré un boxeador, pero soy una persona romántica. Espero que esta semana podamos juntarnos y conversar (...) Yo engrío, doy todo, cocino, lavo, plancho, entrego mi sobre y hasta me dejo pegar”, señaló en la conversación.

Samantha Batallanos confiesa como iniciaron las agresiones de Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina aludió en la charla a las recientes controversias que involucraron a Batallanos con su exnovio Luis Felipe Zapata García, empresario del sector minero. También, le mencionó lo vivido con el boxeador Jonathan Maicelo.

Alfredo Benavides y su relación con Gabriela Serpa

La modelo y comediante Gabriela Serpa reveló durante la secuencia ‘El valor de la verdura’ en el programa ‘JB en ATV’ que en algún momento consideró al actor Alfredo Benavides como el amor de su vida, luego de que ambos sean vinculados sentimentalmente.

Gabriela Serpa creyó que Alfredo Benavides podía ser el amor de su vida.

La situación generó un ambiente tenso en el set, donde ella criticó la actitud del intérprete durante y fuera de las grabaciones, sugiriendo una relación inconsistente y un interés fluctuante por parte de él.

Te puede interesar: Magaly Medina no cree en defensa de Jonathan Maicelo: “No le queda el papel de víctima”

La joven detalló sus emociones y pensamientos acerca de Alfredo Benavides. Expresó que, aunque inicialmente lo consideraba un hombre maduro y protector, su percepción cambió tras darse cuenta de su supuesta preferencia por una relación poliamorosa y su desinterés fuera del ámbito laboral.

“Pensé que era maduro, ya no lo pienso. Me parecía cariñoso, me protegió mucho en el circo. Una mujer siempre necesita esa protección de parte de un hombre, lo pensé en algún momento. Me dije podríamos intentarlo, pero después dijiste que eras poliamoroso. Me choteaba Alfredo. (...) Para qué voy a perder mi tiempo con alguien que no quiere”, expresó.

Alfredo Benavides y Gabriela Serpa aparecieron juntos en 'Magaly TV La Firme'. (ATV)

Durante el diálogo, Serpa también lo acusó de posiblemente haber orquestado el seguimiento que resultó en el ampay captado por ‘Magaly TV La Firme’. Específicamente, sugirió que mediante su amistad con el productor Patrick Llamo y Ney Guerrero, habría influenciado en el seguimiento y la subsiguiente exposición mediática.

“No sé qué problema tiene Alfredo conmigo, por qué se pone en ese plan. Yo no lo tomo personal. De repente, él sí, pero yo estoy soltera y él también. No entiendo por qué se enoja. Son inmadureces, ¿no hablarme?, si yo no lo he hecho nada”, agregó sobre los desplantes del cómica hacia ella.