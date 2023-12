Yiddá Eslava bajó 12 kilos y no descarta pasar Navidad al lado de Julián Zucchi: “Solo importan nuestros hijos”

Yiddá Eslava y Julián Zucchi pasarán Juntos Navidad a pesar de estar separados. América Tv.

La separación de Yiddá Eslava y Julián Zucchi causó gran sorpresa entre sus seguidores, pues nadie imaginó que la pareja decidiría separarse luego de once años de relación y dos hijos en común. Debido a que la ruptura fue totalmente amistosa, ellos no tienen problemas en juntarse y dar entrevistas.

En conversación con el programa ‘Estás en Todas’, los actores que se conocieron en ‘Combate’ contaron cómo pasarán esta Navidad, dando a entender que estarían junto a sus hijos, esto pese a las críticas que puedan recibir.

“Decirle a todo el mundo que la familia está compuesta por quién quieres que este compuesta, entonces, es más amplio de lo que uno piensa cuadriculadamente, de lo que se nos viene metiendo al cerebro, que el papá y la mamá siempre tienen que estar juntos para ser una familia. El día que yo tenga una pareja o Julián tenga su pareja, y nos da la gana de pasar todos juntos, a nosotros no nos va a importar, lo único que nos importa es que nosotros estemos felices y nuestros hijos bien”, comentó Yiddá Eslava.

Yiddá Eslava puso en aprietos a Julián Zucchi | Captura/América Hoy

Posteriormente, la productora de “¿Ahora somos 3? Sí mi amor”, contó que desde hace tres meses no consume ningún tipo de azúcar, además que se realiza con mucha frecuencia deporte, lo que le ha permitido bajar más de 12 kilos.

Julián Zucchi, al escuchar esta declaración, no dudó en jugarle una broma a su expareja, asegurando que su verdadero secreto es haberlo dejado. “El secreto fue dejarme a mí”, comentó el argentino entre risas.

Yiddá y Julián defienden su película

Yiddá Eslava y Julián Zucchi salieron a defender el estreno de su próxima película, el cual se estrena en el mes de enero. Ellos reconocieron que anunciar su separación cuando salió la promoción de su nueva cinta ocasionó que las personas piensen que todo se trató de una estrategia de marketing; sin embargo, dejaron en claro que esta situación fue totalmente circunstancial.

“Al inicio, cuando se trató de deformar la película con nuestra separación, el dolor era que no es solo nuestra chamba, es la chamba de mucha gente que confió en nosotros. Se dio justo en un momento que nos agarra en medio de una película que la veníamos trabajando hace tres años”, comentó.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi nuevamente juntos en película peruana. | Difusión

Julián Zucchi compartió importante mensaje en sus redes sociales

Julián Zucchi se encuentra separado de Yiddá Eslava desde hace un tiempo, por lo que ya hace vida de soltero. Asimismo, ahora comparte mensajes de reflexión en sus redes sociales. De todos los que hizo público, uno llamó particularmente la atención, y es que aquí resaltaba por qué no deberían de enamorarse de un padre soltero.

“No te enamores de un padre soltero, no te enamores si no has madurado lo suficiente como para saber que él probablemente no tendrá mucho tiempo a solas para ti. No te enamores de él si no eres capaz de entender que él viene en combo, si estás acostumbrada a ser siempre la prioridad, mejor olvídate porque sus hijos siempre van a estar por encima de todos”, decía.