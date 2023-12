Juan Manuel Vargas realizó disparos al aire al salir del restaurante de ‘Cuto’: el escalofriante relato de Luis Guadalupe

Luis Guadalupe y Juan Manuel Vargas son dos exjugadores peruanos que se conocieron en su paso por Universitario de Deportes. El ‘Cuto’ ya era un defensor consagrado en el club ‘crema’, mientras que el ‘Loco’ recién estaba en sus inicios como futbolista; pero la edad no fue impedimento para que forjen una larga amistad.

Años más tarde, ambos alejados de las canchas de fútbol y desempeñándose en diferentes facetas, siguen manteniendo su relación amical y comparten sus anécdotas frente a las cámaras. El exzaguero y ahora youtuber narró escalofriante suceso que vivió con el exintegrante de la Fiorentina, en la última edición de su programa ‘La Fe de Cuto’.

Guadalupe invitó al doctor Julio Grados, quien tuvo un paso por la ‘U’ y la selección nacional, y comenzaron a hablar sobre las anécdotas junto a Vargas. Cuando derrepente, el conductor mencionó que el exlateral izquierdo era amante de las armas y contó que realizó disparos al aire cuando salió de su negocio de comida.

“Recién empezábamos con el restaurante, este señor vino, comió con su familia y me enteró al día siguiente. Mi cuñado Gino me dice ‘¿Cómo el ‘Loco’ va a hacer eso?’ y yo le digo ‘¿Qué ha pasado?’, me dice ‘Cuando se ha ido, ha salido de la casa y se ha ido hasta la esquina metiendo bala’, ¿Cómo va a hacer eso”, expresó el campeón con Juan Aurich.

El experto en medicina se quedó asombrado y solo atinó a reírse. “No te puedo creer. ¿En su carro o caminando?”, consultó. “En su carro, ha comenzado tac tac tac tac hasta la avenida”, respondió Luis, quien en seguida reveló el deselance de dicha vivencia con Juan Manuel.

“Menos mal mis vecinos pensaron que han querido robar. Se montó una historia que habían querido robar a una persona y por eso escucharon esos balazos. ¿Qué hubiera pasado si me cierran el local? Ese señor ya está por demás, ya no puedo con él, se cree ‘Caracorta’, complejo de que cosa tiene”, finalizó.

Luis Guadalupe junto a Juan Manuel Vargas en el aniversario de su programa 'La Fe de Cuto'.

‘Cuto’ y la vez que Vargas lo asustó

Por otro lado, Luis Guadalupe compartió otra anécdota junto al ‘Loco’ cuando se subió a su auto de lujo tiempo atrás. El ahora presentador confesó que sintió temor por la manera en la que conducía, lo comparó con la famosa película ‘Rápidos y Furiosos’ y lo regañó por su irresponsabilidad.

“Se había presentado en una campaña social en el ‘Gran Show’, en ese tiempo se había comprado la Porsche, una camioneta, y me dice ‘vamos a comprar unas cosas’. Me subí a ese carro y nunca me había asustado tanto, como corría, decirle bajale era como decirle acelera”, apuntó.

¿A qué se dedica actualmente el ‘Loco’ Vargas?

Juan Manuel Vargas colgó los botines por obligación en 2018 -debido a su mala relación con el técnico chileno Nicolás Córdova en Universitario- y no tuvo su partido de despedida hasta la actualidad. El ‘Loco’ se alejó del balompié por completo y años más tarde reapareció en escena.

Fue parte de la liga llamada ‘Copa Leyendas’ de fútbol 7 transmitido por GOLPERU en la cual compartió equipo con exjugadores ‘merengues’. Asimismo, incursionó como imagen de una empresa de apuestas y se animó a ser conductor en un programa de Youtube junto al periodista Pedro García.

En una de sus entrevistas a Claudio Pizarro, develó lo que le gustaría hacer en un futuro. “Gerente deportivo, compartir lo que he pasado, cuando estaba en la ‘U’ les hablaba a los más chicos, lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer o no se debe hacer, me gustaba conversar, me salía natural”.