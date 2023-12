Jorge Fossati mostró su aprecio y consideración por Ricardo Gareca

Jorge Fossati habló de Ricardo Gareca al ser consultado por posible enfrentamiento en Perú vs Chile. (Entre Bolas)

Jorge Fossati, ayer viernes 22 de diciembre, se marchó a Uruguay luego de alcanzar un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para asumir el mando de la selección nacional reemplazando a Juan Reynoso. Antes de abordar su avión, el experimentado entrenador contestó las incógnitas de la prensa.

Te puede interesar: Agustín Lozano habló de Jorge Fossati: pidió calma, dijo cuándo y por qué no firma y quién recomendó su contratación

El popular ‘Flaco’ comenzó hablando sobre el hincha de la ‘bicolor’. “El cariño del aficionado peruano es algo impagable, no tengo palabras para agradecer, en este período sentí muy cerca a la gente de la ‘U’ por supuesto, pero se me acercaba mucha gente que no era de la ‘U’ siempre con respeto y cariño”.

Posteriormente, se centró en su nuevo reto como DT. “Espero pasar la Navidad tranquilamente y después venir acá con toda la energía. Empezar esta nueva etapa que no solo abarca a un club, sino a todo el Perú, poniendo el máximo de nosotros para hacer feliz a todo el Perú”.

Te puede interesar: Jorge Fossati confirmó acuerdo con Perú, pero lamentó traba legal con Universitario

Por último, Fossati se refirió a las palabras que tuvo Paolo Guerrero, delantero y capitán del ‘equipo de todos’, sobre su persona días atrás. “Que te elogie un jugador de su trayectoria es todo un orgullo, así que muchas gracias”, contestó en las instalaciones del aeropuerto Jorge Chávez.

¿Qué dijo Fossati sobre Ricaro Gareca?

El extécnico de Universitario, por otro lado, fue consultado sobre un posible enfrentamiento con Ricardo Gareca en un futuro y dio una sorpresiva respuesta. Cabe añadir que el ‘Tigre’, quien tuvo un exitoso paso por la selección de Perú, ha sido vinculado con Chile en el último tiempo, rival de la ‘blanquirroja’ en el debut de la Copa América Estados Unidos 2024.

Te puede interesar: Jorge Fossati respondió sin filtro a sus detractores, opinó de Perú y reveló una tarea pendiente con Universitario

“Es una persona que respeto mucho y quiero mucho, a pesar que nunca fuimos compañeros en ningún lado, es uno de los técnicos que siento simpatía, creo que simpatía que tenemos los dos, pero bueno yo nunca juego con alguien mano a mano, el día que nos toque jugar contra Chile, será Perú vs Chile, no cualquiera contra cualquiera”, manifestó el ‘charrúa’.

Ricardo Gareca no dirige desde que dejó el cargo en Vélez Sarsfield en junio del presente año - Créditos: Getty Images.

El calendario de la selección peruana en 2024

Con Fossati en el banquillo, Perú ya debe comenzar a preparar todo para competir en el más alto nivel en el siguiente año. Los primeros retos del uruguayo están programados para marzo cuando se dispute una doble fecha FIFA de amistosos. Se apunta a rivales de Europa. Nada confirmado hasta el momento.

Posteriormente, afrontará dos nuevos compromisos de preparación en junio. En el mismo mes, se llevará a cabo la Copa América en el país norteamericano. La ‘blanquirroja’ ya conoce con qué escuadras nacionales compartirá el grupo A: Chile, Argentina y el ganador de Trinidad y Tobago vs Canadá.

Al finalizar el certamen en julio, Jorge y compañía tendrán un par de meses para sacar conclusiones y empezar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 teniendo en cuenta que ya se disputaron un total de seis fechas y solo pudieron sumar 2 de 18 puntos posibles.

Sus contrincantes en el reinicio de las clasificatorias serán Colombia en condición de local y Ecuador en la altura de Quito. Ambos cotejos se realizarán en setiembre. El 2024 culminará con cuatro choques oficiales más: Uruguay (L) y Brasil (V) en octubre y Chile (L) y Argentina (V) en noviembre.

La selección peruana deberá obtener la mayor cantidad de triunfos con el objetivo de meterse como mínimo al repechaje. Dicha posibilidad no es muy remota, debido a que marcha en la última posición de la tabla a tres unidades de la zona en mención. Cabe recordar que se aumentaron los boletos de clasificación para Conmebol, de 4.5 a 6 directos y una repesca.