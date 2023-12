Crisis y ocaso de la selección peruana: el año del desplome de la ‘bicolor’ | Resumen 2023

Selección peruana atraviesa su peor crisis en los últimos años tras sus malos resultados en Eliminatorias 2026 - Créditos: Getty Images.

La selección peruana, desde la derrota en el repechaje ante Australia, no volvió a levantar cabeza. Se marchó Ricardo Gareca, llegó Juan Reynoso y nada cambió. Todo continuó por la misma senda de la derrota provocando una caída considerable en el ránking FIFA.

A inicios de agosto del 2022, el ‘Cabezón’ fue anunciado como nuevo técnico de la ‘bicolor’ tras el final de la era del ‘Tigre’ después de casi ocho años. Llegaba como agente libre y con un importante trofeo en su palmarés, que había ganado recientemente al mando de Cruz Azul.

Su debut tuvo como rival a la selección de un país especial para él, México. No le fue como esperaba y cayó por la mínima diferencia sobre el final del encuentro. Le quedó un sabor amargo y consiguió quitárselo con una contundente goleada sobre El Salvador.

Perú cayó 1-0 ante México con gol de Hirving Lozano - Créditos: Getty Images.

A partir de aquel cotejo, hiló tres triunfos. Algo que no pudo repetir nunca más. Entró en una tremenda irregularidad, conviviendo entre partidos ganados y perdidos hasta que llegaron las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026.

Aunque su estreno no fue el mejor, rescató un punto en su visita a Paraguay con un futbolista menos. Desde esa actuación, cayó en un hoyo. Si bien los rivales no fueron los más accesibles (Brasil, Argentina, Chile y Bolivia en La Paz); no se mostró una propuesta de juego en las diferentes canchas.

Error tras error y justificación tras justificación. Pero faltó la autocrítica. En las primeras cinco fechas, no se anotó ningún gol, ni siquiera se remató a portería. Por lo contrario se recibió varios. Solo en una ocasión se pudo mantener la valla invicta.

Los resultados de la selección peruana en las primeras cinco fechas.

De esta manera, el Estadio Nacional, que debería ser la casa y el fortín de la selección, se convirtió en un escenario donde los pedidos de la salida de Juan se escuchaban cada vez más fuertes. El hincha no ocultaba su malestar y se hacia sentir desde el pitazo inicial del árbitro.

El último partido de la era Reynoso se jugó el 21 de noviembre. La ‘blanquirroja’ igualó a uno con Venezuela con tanto del volante Yoshimar Yotún, el cual significó el primero y único en lo que va de las clasificatorias. Así cerró su participación en el presente año, en medio de los reproches de los fanáticos, sin saber que era su despedida.

La selección peruana igualó 1-1 frente a la 'vinotinto' en Lima por las Clasificatorias Sudamericanas. (Video: Movistar Deportes)

En la FPF ya estaba tomada la decisión y no había marcha atrás. Máximo no iba a continuar al mando. Las trabas para oficializar la noticia era el largo contrato hasta finales del 2025 y la persistencia del técnico por permanecer en La Videna. Se inició un nuevo “partido” a fuera del campo.

Desde el entorno del exdefensor solicitaban el cumplimiento del vínculo, mientras que la directiva de la Federación quería llegar a un acuerdo desde lo económico. Se llevaron a cabo varias reuniones y pasaron un total de tres semanas para que se confirme su destitución.

Lo que se viene para Perú en 2024

La partida de Juan Reynoso dio lugar para que comiencen las negociaciones con el nuevo técnico. El elegido fue Jorge Fossati, recientemente campeón con Universitario en la Liga 1 y con amplia experiencia pasando por selecciones como la de Uruguay y Qatar.

Por el momento no se concreta el arribo del estratega de 71 años; no obstante, las negociaciones entraron a la recta final y solo es cuestión de días para que asuma el banquillo de la ‘bicolor’. El popular ‘Flaco’, que se encuentra en el país y ya se despidió de la ‘U’, ha mostrado su ilusión por este gran reto.

Los siguientes retos de Perú se llevarán a cabo en marzo del 2024, pues disputará una nueva fecha FIFA de amistosos, en los cuales podría enfrentar a escuadras de Europa. Sin duda alguna, el objetivo que apuntará el DT uruguayo es la Copa América en Estados Unidos. ¿Podrá acabar con la crisis en la Videna?