Luciana Fuster no asistirá al matrimonio de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez pese a que fue invitada

Luciana Fuster no asistirá a la boda de Deyvis Orosco y Cassandra Sánches de Lamadrid. (Foto: Captura de IG)

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid anunciaron que este jueves 21 de diciembre iban a contraer matrimonio tras haber estado comprometidos durante más de dos años. A la boda fueron invitados distintas personalidades del mundo de la belleza, pues la novia trabaja en la organización del Miss Perú y es la hija de la directora.

Una de las invitadas a este evento fue Luciana Fuster, quien recientemente llegó al Perú. La joven modelo estuvo durante varios meses en el continente asiático, esto luego de coronarse como la nueva Miss Grand Internacional. Asimismo, solo se encuentra de paso en territorio peruano, y es que pronto tendrá que mudarse a Tailandia.

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’, al ser consultada por su asistencia a este matrimonio, ella solo atinó a decir que no iba a poder estar presente, asegurando que su ausencia se debe únicamente a los compromisos profesionales que tiene con diferentes marcas.

Luciana Fuster es la reina del 2023, la historia de superación de la modelo que triunfó en Vietnam. | Instagram/Luciana Fuster-Miss Grand

Explicó que antes de ir a concursar a Vietnam, ella había firmado con diferentes empresas, por lo que al ausentarse durante un buen tiempo de Perú, tenía mucho trabajo acumulado. En ese sentido, dio a conocer que iba a pasar dos intensos días grabando un comercial.

“No voy a poder, tengo una grabación todo el día. Tengo todas las cosas que se me han acumulado de otros meses, tengo una grabación de un comercial que son dos días seguidos”, comentó durante una entrevista con ‘América Espectáculos’.

Cabe precisar que la ceremonia de matrimonio de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco se va a realizar en el salón de un hotel de Miraflores. De acuerdo a la invitación, el código de vestimenta de los invitados será el siguiente: mujeres con vestido largo y azul y los hombres con traje negro.

Luciana Fuster y el impresionante recibimiento en Lima tras ganar Miss Grand 2023. | Captura/Instagram/TikTok/América TV

Luciana Fuster descarta participar en el Miss Universo

Después de su paso por el Miss Grand Internacional, Luciana Fuster regresó al Perú con la corona para celebrar las fiestas de fin de año al lado de su familia. A su llegada, fue inevitable que la prensa le pregunte si existía alguna posibilidad de que ella postule en un futuro al Miss Universo.

Sin embargo, nadie esperaba que la exchica reality diera una respuesta tan pronto. Ella no dudó en señalar que no iba a participar en ningún otro concurso de belleza. “No veo en mi mapa competir en otro concurso, es imposible para mí. Estoy muy contenta con este triunfo porque no es solamente mío y de mi familia, sino también de todo el Perú”, comentó.

Cabe mencionar que hace un tiempo se empezó a especular que Luciana Fuster no podría competir en el Miss Universo al ser la ganadora del Miss Grand Internacional, esto debido a que esta competencia de belleza le hace competencia directa al otro certamen.

Luciana Fuster y el impresionante recibimiento al llegar a Lima tras ganar Miss Grand 2023. | Captura/Instagram/TikTok/América TV

Luciana Fuster agradecida con ‘Esto es Guerra’

Luciana Fuster abandonó ‘Esto es Guerra’ para enfocarse por completo en el Miss Grand Internacional. Ella no pudo evitar mostrarse agradecida por la consideración que tuvieron con ella cuando solicitó permiso para ausentarse durante varias semanas. Además, aseguró que cumplió con su promesa, el cual fue traer la corona al Perú.

“No podía ir sin terminar el año sin volver a este estudio tan maravilloso, que me ha abierto muchas puertas y agradecida con todos los que me siguen desde ‘Esto es Guerra Teens’”, manifestó.