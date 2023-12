Las series más populares de Netflix en Perú para engancharse este día

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares , de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Estas son las producciones más populares de Netflix Perú

1. Belleza Verdadera

True Beauty Después de ver vídeos de belleza en Internet, una tímida fanática del cómic domina el arte del maquillaje y ve cómo su posición social se dispara cuando se convierte en la chica más bonita de su escuela, literalmente, de la noche a la mañana. ¿Pero su estatus de élite será de corta duración? ¿Cuánto tiempo puede ella mantener su "yo real" en secreto? ¿Y qué hay de ese chico lindo que le gusta? ¿Te imaginas si se enterara de la verdad? Lee Su Ho es el único que ha visto su rostro desnudo, quien no solo es uno de los mejores estudiantes, sino que también llama la atención de todas las chicas que lo rodean. A pesar de su popularidad, Lee Su Ho tiene un lado tímido, se pone rojo brillante cuando se avergüenza y dice cosas que lamenta. Por otro lado están Han Seo Jun, un chico alto y atractivo como un modelo, rudo a primera vista pero también con un par de secretos; y Kang Su Jin, una diosa en toda regla, al menos físicamente hablando.

2. Mi adorable demonio

Un demonio pierde sus poderes cuando su camino se cruza con el de una gélida heredera, que podría tener la clave para recuperar sus habilidades y conquistar su corazón.

3. Yu Yu Hakusho

Después de que una buena acción le costara la vida, Yusuke Urameshi, un adolescente problemático, es elegido detective espiritual para investigar los casos de los yōkai rebeldes.

4. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

5. Infierno para solteros

Un reality show de citas romántico y emocionante que sigue a 10 hombres y mujeres atrapados en una isla desierta y calurosa.

6. The Crown

Drama sobre las rivalidades políticas y los romances acaecidos durante el reinado de Isabel II, así como de los eventos que moldearían la segunda mitad del siglo XX.

7. Nuevos ricos

Un estafador sin un duro y una mujer con una fortuna en criptomonedas congenian al instante. ¿Será ella la solución a todos sus problemas o va a ser el timador timado?

8. La Influencer

Después de un fallido ardid en las redes sociales, una influencer se ve forzada a reconstruir su reputación en el despiadado mundillo de internet.

9. Like Flowers in Sand

Kim Baek Doo participa en el deporte de lucha tradicional coreano de ssireum y es miembro del equipo de ssireum de la oficina del condado de Geosan. Kim Baek Doo nació como el hijo menor de una prestigiosa familia ssireum. En su pasado, era conocido como un genio como el luchador ssireum, pero ya no. Está pensando en retirarse por completo del deporte. Un día, Kim Baek Doo conoce a su amigo de la infancia Oh Yoo Kyung y tiene un punto de inflexión en su vida ssireum. Oh Yoo Kyung y Kim Baek Doo crecieron juntos en el condado de Geosan. Comienza a trabajar como líder del equipo directivo del equipo ssireum, que está a punto de disolverse.Mientras tanto, tienen gente a su alrededor como Min Hyun Wook, que aparece de repente en el condado de Geosan y se adapta bien a la vida aquí y Joo Mi Ran, que es el misterioso dueño de un café. También está el nuevo entrenador Kwak Jin Soo del equipo ssireum y Jo Seok Hee, quien es el mejor amigo de Kim Baek Doo y trabaja como agente de policía.

10. Hechos polvo

Una unidad de fuerzas especiales frustra un supuesto atentado en Las Vegas. En plena celebración, el peligro real sale a la luz. ¿Estarán en condiciones de reaccionar?

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.