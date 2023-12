Jorge Fossati confirmó acuerdo con Perú, pero lamentó traba legal con Universitario

El entrenador uruguayo confirmó que las negociaciones con la FPF llegaron a buen puerto para lo que resta de Eliminatorias 2026 y Copa América 2024. (Twitter Gianina González)

Las negociaciones entre la Federación Peruana de Fútbol y Jorge Fossati llegaron a su punto cumbre. Tras la gala de premiación a lo mejor de la Liga 1 2023, en la que ganó la categoría a mejor director técnico, el uruguayo confirmó que llegó a un acuerdo con la FPF para reemplazar a Juan Reynoso como seleccionador nacional para las 12 fechas restantes de las Eliminatorias 2026 y la próxima Copa América 2024 de Estados Unidos.

“Ya he llegado a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol”, fueron las palabras elegidas por Fossati Lurrachi para confirmar su próximo arribo a la Videna.

De igual manera, el vigente campeón con Universitario de Deportes señaló que desconoce el día y la hora en la que será anunciado formalmente, pues eso corresponde exclusivamente a la entidad dirigida por Agustín Lozano.

“No es cosa mía el tema del anuncio, me voy mañana (hoy, viernes 22) a Montevideo a pasar las fiestas de Navidad con mi familia. El anuncio oficial será cuando lo determine la Federación. Volveré cuando lo determine la propia Federación”, comentó en las afueras del auditorio de la Villa Deportiva Nacional.

Falta de acuerdo con Universitario

En otro momento de su interacción con los medios de comunicación, el exarquero informó que hasta la fecha no consigue desvincularse de la ‘U’ con la que mantiene contrato hasta finales de 2024. Ello, asegura, impide que pueda acercarse a las instalaciones de Campo Mar para despedirse de sus exdirigidos y demás colaboradores.

“Por ahora no puedo, la situación no me lo permite, porque todavía no se ha resuelto la disolución del contrato y estoy desde el sábado para eso. Vine para eso, pero no se ha podido. (...) En algún momento lo voy a hacer, yo les dije y les repito, jamás entro por la ventana en algún lado y jamás me voy de la ventana de otro lado”.

El técnico Jorge Fossati reveló traba legal con Universitario para formalizar desvinculación.

Mensaje a Juan Reynoso

Al ‘Flaco’ Fossati también se le pidió expresar unas palabras de apoyo para Reynoso Guzmán, quien fue cesado del cargo por los malos resultados en las Clasificatorias Sudamericanas, al conseguir apenas dos puntos de 18 posibles, producto de dos empates con Paraguay y Venezuela. De igual forma, descartó que en algún punto se vaya a comparar con el ‘Cabezón’, debido al respeto que siente por él.

“Seguramente no las precisa, porque conoce tanto de esta profesión como yo. Somos, de alguna manera, injustamente clasificados por resultados. Yo dije, desde un principio, que las victorias, los títulos, los grandes resultados, se consiguen entre todos. Es complicado pensar que la culpa o responsabilidad es de uno solo. Seguramente Reynoso no precisa mi apoyo porque tiene su experiencia y sabe que esto es así, pero lo que puedo decir es que jamás me van a escuchar es compararme con el entrenador anterior, porque soy muy respetuoso y más de un colega de la categoría suya”, señaló ante la prensa.

Jorge Fossati se refirió a Juan Reynoso, extécnico de la selección peruana

Jorge Fossati, mejor DT de Liga 1 2023

El premio a mejor entrenador era una de las cinco categorías habilitadas para la gala de la Liga Profesional de Fútbol, en la que votaban estrategas, jugadores, periodistas y los hinchas a través de las redes sociales. El natal de Montevideo dirigió a los ‘estudiantiles’ desde la fecha 8 del Torneo Apertura, obteniendo el título nacional sin perder como local y con solo cuatro derrotas en el certamen. Compartió nominación con Franco Navarro (Asociación Deportiva Tarma) y Tiago Nunes (Sporting Cristal).