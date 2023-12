La iracunda crítica de Alan Diez contra Antonio García Pye por labor en Universitario: “¿No hay presupuesto para un conserje?”

El periodista Alan Diez se refirió a Antonio García Pye, asesor de Universitario de Deportes

El jueves 21 de diciembre, el asesor de Universitario de Deportes y la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, visitó la Villa Deportiva Nacional (Videna) en el contexto de las negociaciones con el todavía técnico ‘crema’ Jorge Fossati para reemplazar a Juan Reynoso en la selección peruana. No obstante, el ingeniero de profesión afirmó que su presencia en estas instalaciones se debía al recojo de unos pasaportes.

La respuesta del directivo a su salida de la Videna causó malestar en el periodista Alan Diez, quien criticó que la institución ‘crema’ no tenga un funcionario designado para realizar estas funciones y que García Pye se ocupe de ello, dirigiéndose hasta el distrito de San Luis para recoger estos papeles. En línea a ello, señaló que es una prueba del por qué el fútbol peruano es último de la región.

“Me preocupa algo ¿No hay presupuesto en la ‘U’ para un conserje? ¿Qué hace el asesor de Universitario recogiendo pasaportes? No entiendo ¿No hay plata para eso? En serio este país está al revés. ¿La ‘U’ no tiene presupuesto para que un conserje recoja los pasaportes en la Videna? Esta situación es grave, en serio. Sale el asesor de la Federación y de la ‘U’ a declarar que ‘he traído unos pasaportes’. Esto es una locura, somos últimos en Sudamérica y es verdad, tenemos dos puntos”, señaló en el programa Fútbol Como Cancha de Rpp.

Cuestionó silencio sobre Universitario

El comunicador también se mostró disconforme porque García Pye no quiso profundizar sobre algunos temas referidos al actual campeón de la Liga 1, como la elección del nuevo estratega o la ausencia de Piero Quispe en la pretemporada ‘estudiantil’.

“Le preguntan cuál es el perfil para el técnico de la ‘U’ y responde ‘no te lo voy a decir’, a pesar que lo sabe. ¿A qué estamos jugando en la puerta de la Videna? (...) Me molesta porque Antonio García Pye es una de las personas más capacitadas que tenemos en el fútbol peruano, pero no está para llevar el pasaporte. La última, le preguntan si Piero Quispe fue a Campo Mar y dice ‘no sé, recién voy a averiguar, porque recién a la tarde voy’. ¿O sea el asesor tampoco va al entrenamiento? No seas malo...”

“En Argentina sale el dirigente y habla. Le preguntan que perfil quiere y dice, por ejemplo, ‘queremos un perfil tipo Martín Palermo, tipo Abel Balbo. Acá no hablamos y somos últimos, por favor”, añadió.

Declaraciones de Antonio García Pye

Una de las informaciones que se hizo pública este jueves 21 de diciembre es que el comando técnico de Jorge Fossati se trasladó a la Videna para conocer las instalaciones. Al ser consultado por ellos, García Pye comentó que no tuvo contacto con ellos. De la misma manera, dijo no tener conocimiento sobre un posible acercamiento del ‘Flaco’ a Campo Mar para despedirse de sus expupilos y demás personal.

“No (tuve contacto con el comando técnico de Jorge Fossati), en absoluto. No lo sé (si Fossati irá a despedirse), su agenda no la estoy manejando. Yo me voy a Campo Mar para entregar unos pasaportes, son temas burocráticos”, comentó a la prensa.

En referencia a la elección del nuevo DT, aseveró que no tiene injerencia en ello y que la responsabilidad recae en el gerente deportivo Manuel Barreto. No obstante, fue claro al decir que existe una urgencia en cerrar ello, pues se vienen los juego de preparación ante César Vallejo y Atlético Nacional, así como la ‘Noche Crema 2024′.

“Manuel Barreto es el encargado de ese tema. Espero que sea en estos días, ya estamos trabajando y se vienen los amistosos. Es urgente ese tema”.

Finalmente, dio a conocer su opinión sobre la regla que no permite más de 25 jugadores nacionales mayores de 21 años en la próxima Liga 1 2024, mostrándose abiertamente en contra.

“No te puedo dar una posición institucional porque todavía no pertenezco a la planilla, pero mi opinión es que el tema debe ser libre, no en cuanto a extranjeros, sino con el cupo de jugadores mayores de 21 años”.