Ignácio da Silva, el mejor jugador extranjero de Liga 1 Perú 2023

Ignácio da Silva llegó el 2023 a Sporting Cristal y se convirtió en el extranjero más destacado. - créditos: Liga 1

Sporting Cristal no pudo llegar a la final de la Liga 1 2023. De hecho, ni siquiera pudo forzar un ‘play off’ de una definición que se dio entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, siendo los ‘cremas’ los que se llevaron el título nacional. Sin embargo, pese a este fracaso deportivo, los ‘celestes’ mostraron una imagen distinta con respecto a otras campañas, tuvieron a un jugador que sobresalió por encima del resto. Y es que, sin lugar a dudas, uno de los más destacados fue Ignácio da Silva.

El defensa llegó de Brasil a finales del 2022 como parte de una nueva política del club, que apostaba por incursionar, como no hacía hace mucho tiempo, en dicho mercado. De hecho, el primero que arribó fue el técnico Tiago Nunes, cuyo antepasado de salir campeón de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense era su principal aval para el puesto.

El entrenador de 43 años era consciente que se insertaba en una institución que tenía que luchar por el campeonato local, por lo que la exigencia era máxima, sobre todo, al momento del armado del plantel, algo que los hinchas han reclamado en los últimos años.

Ahí fue donde calzó el nacido en Currais Novos, quien era solicitado por el DT de su misma nacionalidad para que deje Bahía, equipo de la Serie B y en el que incluso fue capitán, para enrolarse al proyecto ‘rimense’ en reemplazo de Omar Merlo, quien aportó a los títulos del 2018 y 2020, aunque la directiva no le renovó el contrato y buscó dar un salto de calidad con la nueva apuesta, Ignácio da Silva, que también llegó acompañado de su compatriota, Brenner Marlos, para apuntalar el puesto de delantero centro.

Desde sus primeros partidos con la camiseta de Sporting Cristal, el zaguero brasileño mostró una solvencia marcada y que lo hicieron ver como un futbolista diferente al promedio de la Liga 1. Su elevada estatura (bordea los 1,90 metros) le permitió ganar con facilidad en los duelos aéreos y también su tranco largo le favoreció para anticipar al rival y poder recomponerse en posición defensiva. Carlos A. Mannucci de visita y Melgar en Lima fueron sus primeras pruebas en donde los hinchas reconocieron sus cualidades y vislumbraron en lo que podría convertirse.

Ignácio da Silva se impuso como un defensa de jerarquía en sus primeros partidos con Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

El socio en la retaguardia de Ignácio da Silva fue Gianfranco Chávez, formando juntos una pareja que se fue volviendo sólida con el transcurrir de los cotejos. Sin embargo, la mejor versión del espigado defensor se vio en el ámbito internacional. En la Copa Libertadores disputó los seis partidos que los ‘bajopontinos’ jugaron, en todos ellos como inicialista y demostrando la solvencia ante rivales de mayor envergadura como Lucas Beltrán, Salomón Rondón, Germán Cano, John Kennedy, entre otros.

Con la eliminación de Sporting Cristal en el ‘play off’ de la Copa Sudamericana, los esfuerzos estuvieron plenamente en el campeonato peruano. Aunque hubo un rumor que empezó a inquietar las oficinas del club y era que el nombre de uno de sus jugadores estaba sonando para salir al extranjero y también en la misma Liga 1. Para muchos, tanto hinchas ‘celestes’ como de otros equipos y parte de la prensa lo reconoció como uno de los mejores defensas del certamen, luchando palmo a palmo con Carlos Zambrano de Alianza Lima y Williams Riveros de Universitario.

La directiva, consciente de que tenía en el plantel a un elemento capaz de poder ser vendido a un mayor precio en el futuro, decidió renovarle el contrato que inicialmente vencía a finales del 2023. El equipo ‘rimense’ perdió la chance de pelear por el título nacional tras la derrota de visita contra Cienciano, pero el brasileño ya había probado su valía.

El defensa brasileño leyó bien el ataque de Cienciano y se barrió para evitar el 1-0. (Video: Liga 1 Max)

Ignácio da Silva y su renovación con Sporting Cristal

Luego de firmar su extensión del vínculo con Sporting Cristal hasta 2025, Ignácio da Silva explicó los motivos por los cuales aceptó continuar y tiene que ver con la adaptación de su familia al Perú.

“Un factor determinante fue que mi familia está bien adaptada al país, a la cultura. Yo también estoy muy cómodo. Desde que llegué todas las personas me recibieron muy bien y fue algo importante para quedarme dos años más en el club”, señaló en diálogo con Cristal TV.

De la misma manera, valoró el multitudinario soporte de los hinchas, algo que no experimentó en su país. “Me siento contento porque en Brasil no tuve esta oportunidad de vivir esto. Toda la hinchada me ha demostrado mucho cariño, afecto, no solo conmigo, sino con mi esposa, mis hijos. Eso también influyó”, precisó.