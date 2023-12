Greissy Ortega arremete contra Ítalo Villaseca: “No puedes bloquear a la mamá de tus hijos porque cómo sabes de ellos”

Greissy Ortega e Ítalo Villaseca siguen con sus enfrentamientos y ponen en peligro el bienestar de sus pequeños.

Fuertes declaraciones. La modelo Greissy Ortega reapareció en el espacio de Magaly Medina tras su separación de Ítalo Villaseca. Durante una entrevista concedida al programa “Magaly TV La Firme” el 20 de diciembre, Ortega reveló que el padre de sus hijos la ha bloqueado de todos los medios de comunicación, lo que interpretó como una muestra de desinterés en el bienestar de sus tres hijos.

Ante ello, la hermana de Milena Zárate, ha expresado su indignación tras ser bloqueada por Ítalo. A pesar de haber afirmado anteriormente que planeaba regresar a Perú, incluso después de haber adquirido los pasajes, Ortega se ha centrado en denunciar la actitud de Villaseca, sugiriendo que este no quiere mantener contacto ni asumir responsabilidades parentales.

“Él me bloqueó de todo, no puedes bloquear a la mamá de tus hijos porque cómo sabes de tus hijos. No sabe ni siquiera que a mi hijo le dieron un bono por una beca en el colegio, no sabe. Pero me he dedicado a ellos porque me necesitan, si no tienen al papá presente, que hace de su vida lo que quiere, por lo menos van a tener a una mamá que la ha luchado”, fueron las primeras declaraciones de la influencer para el programa de Magaly.

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)

Según Greissy, ha señalado que, tras su separación de Ítalo, él parece mostrar desinterés en pasar tiempo con sus hijos, dedicándoles solo breves momentos cuando los visita. La modelo indica que esta situación fue una de las causas recurrentes de discusiones entre ellos.

“Él venía cinco minutos y se iba. Terminábamos discutiendo por el celular, porque no le prestaba atención a sus hijos. Él no sabe nada de sus hijos, se desaparecía cuatro o cinco días, desde el jueves y el lunes aparecía”, expresó la colombiana. Además, señaló que cuando él la buscaba en esas ocasiones, era con la intención de tener intimidad, algo que ella ha rechazado por respeto hacia sí misma.

“No puedes pasar de ser su esposa nueve años a ser una amiguita que te busca para la cama y chau, si te vi ni me acuerdo y hablamos como papás. Yo no voy a permitir esas cosas porque yo merezco respeto”, agregó Ortega sumamente indignada al medio citado.

Por último, Greissy Ortega aseveró que Ítalo Villaseca contribuye escasamente con dinero destinado a la alimentación de sus hijos, quedándose con la mayor parte de su sueldo. “A él le pagan en el gimnasio quincenal, pero yo solo lo gasto en comida para sus hijos, él se queda con el sueldo semanal del restaurante, eso se lo queda él y no me da ni un dólar”, acotó la modelo. Por su parte, Magaly Medina se mostró asombrada del cambio de actitud de Greissy, pues piensa que ella no volverá a Perú como había afirmado.

Ítalo Villaseca se defiende de acusaciones de Greissy Ortega

Por otra parte, el equipo de “Magaly TV La Firme” contactó a Ítalo Villaseca para preguntarle sobre su rol y sus responsabilidades como padre. “No soy un mal padre, ella mezcla las cosas. Son dos cosas diferentes. El amor a la mujer que tarde o temprano se puede terminar y el amor a los hijos, que es eterno”, dijo.

Además, Villaseca declaró que Greissy Ortega está al tanto de que él cumple con sus responsabilidades como padre, mencionando específicamente que mantiene dos trabajos para hacer frente a sus obligaciones. “Quiero arreglar las cosas con ella como padres, pero ella al parecer no”, sentenció.