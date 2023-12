Paolo Guerrero reveló distante relación con Claudio Pizarro y desde cuándo no conversan

Paolo Guerrero se pronunció sobre su actual relación con Claudio Pizarro. Crédito: Getty Images

La relación entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro sigue dando mucho que hablar. Si bien dentro y fuera de la cancha, ambos formaron una verdadera amistad por mucho tiempo, en los últimos años han tomado su distancia y perdieron contacto, lo cual ha provocado diversos rumores al respecto.

En ese sentido, el ‘Depredador’ decidió aclarar esta situación en una entrevista con RPP Deportes y expuso que su vínculo con el ‘Bombardero’ empezó a deteriorarse después de la sanción que el TAS le impuso años atrás por antidoping, lo cual casi le deja fuera del Mundial Rusia 2018, cita a la que la selección peruana clasificó después de 36 años de ausencia.

“No he tenido la oportunidad de conversar con Claudio. Fue a raíz de lo del doping que prácticamente nos alejemos un poco. Siempre he sido hincha de él, por todo lo que hizo afuera y por la selección. Yo le he tenido una admiración, aparte que fue goleador de Alianza Lima, el equipo en el que surgí y aprendí muchas cosas”, señaló.

“Yo nunca tuve ningún problema con él y espero que él conmigo tampoco. Nunca dije nada sobre él, siempre lo he llenado de elogios y lo he respetado siempre”, añadió.

Paolo Guerrero se refirió a su relación con Claudio Pizarro y criticó a sus detractores

Sobre el tema, Claudio Pizarro se pronunció meses atrás y señaló que es un tema privado que tendrá que arreglar con Guerrero, cuando se presente la oportunidad. “Son temas que hay que conversar, son temas personales. Seguramente habrá que conversar en algún momento, pero por ahora con la distancia es complicado”, declaró a ATV.

Paolo Guerrero habló de Jorge Fossati

En conversación con los periodistas de RPP, Paolo Guerrero también dio a conocer su opinión sobre Jorge Fossati, inminente entrenador de la selección peruana. Tras la salida confirmada de Juan Máximo Reynoso del cargo, el extécnico de Universitario será quien asuma la responsabilidad de dirigir a la ‘bicolor’ y, sobre ello, el ‘Depredador’ expuso su perspectiva con elogios.

“Bastan palabras para descifrar y decir lo que es el profe Fossati. Acaba de salir campeón con Universitario, ha hecho un gran trabajo en Perú y entiendo muy bien que hizo un gran trabajo en LDU también, fue campeón de la Copa Sudamericana”, declaró el capitán a RPP.

“Creo que después de los trabajos y las acciones que ha hecho el profesor, ya es de elogiar. Seguramente va a hacer un gran trabajo con el Perú. Eso me queda clarísimo”, agregó.

Paolo Guerrero se refirió al virtual técnico de Perú, Jorge Fossati

Cabe mencionar que solo faltan afinar algunos detalles para que Fossati estampe su firma con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y sea anunciado como el nuevo seleccionador nacional. El entrenador charrúa asumirá este reto con la ‘blanquirroja’, después de haber sido uno de los mayores responsables del campeonato nacional de la ‘U’, que cortó su sequía de 10 años sin consagrarse con el título.

En este 2023, el estratega ‘charrúa’ dirigió un total de 42 encuentros, que materializó en 25 victorias, 8 empates y 9 derrotas. Es decir, tuvo un 66.7% de efectivad. Además, en 23 de esos cotejos, logró que la valla ‘crema’ se mantenga invicta y, como si fuera poco, celebró 63 goles y solo encajó 26.

Con estas estadísticas favorables y 13 títulos conquistados a lo largo de su trayectoria, Fossati tomará el fierro caliente de la selección peruana, que tras un adverso arranque de las Eliminatorias, se ubica en el último lugar de la tabla con apenas dos puntos. El entrenador uruguayo confía en hacer un buen papel desde el banquillo y revertir esa mala situación de la ‘bicolor’ lo más pronto posible.