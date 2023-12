Paolo Guerrero reveló cuantas veces intentó volver a Alianza Lima y quienes lo rechazaron, y que sigue esperando que le devuelvan la llamada

Paolo Guerrero narró sus sucesivos intentos por firmar por Alianza Lima

Paolo Guerrero se encuentra en condición de jugador libre, debido a culminó su contrato con LDU de Quito, por lo que se encuentra buscando equipo, mientras espera una posible renovación con el club ecuatoriano. En este contexto, al ‘Depredador’ le consultaron sobre la posibilidad de retornar a Alianza Lima, a lo que respondió que, desde inicios de año, viene buscando la forma de retornar a la institución ‘blanquiazul’, e intentó hasta varias veces tener contacto con directivos del cuadro ‘íntimo’, pero siempre fue ignorado o recibió respuestas negativas.

La primera vez que el capitán de la selección peruana intentó este acercamiento, fue a inicios del 2023, cuando se contactó con un miembro del Fondo Blanquiazul, quien le dijo que no lo tenían en los planes:

“Yo ya dije, soy hincha de Alianza y nada lo va a cambiar. Soy hincha de Alianza Lima a muerte, es el equipo de mi corazón. Nunca traté de cerrar la puerta a Alianza. Este 2023, antes de ir a Racing, busqué la manera de ir a Alianza, me rechazaron los directivos, había un señor que estaba en la política, que se metió dentro de Alianza, no recuerdo su nombre, pero él respondió que no tenía el interés de contratarme, creo que era Salomón Lerner”, declaró a RPP.

Pese a esta negativa, el atacante de 39 años no se rindió y encontró a un representante chileno que tenía amistad con José Bellina. Paolo pensó que la relación cercana entre su agente y el entonces gerente deportivo ‘íntimo’ facilitaría las negociaciones, pero que no volvió a recibir noticias al respecto:

“Yo buscaba por todos lados la manera de ir a Alianza. En esa épica le di la autorización a un representante chileno para que me negocie con Alianza. En esa época estaba el chico Bellina, porque era su amigo y me pareció que podían hablar directamente, pero no volví a tener noticias. Estoy contando para que vean el sacrificio que hize para volver a Alianza de alguna manera, yo quería jugar en Alianza”, añadió.